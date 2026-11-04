کانگریس نے فارم 6 پر الیکشن کمیشن کی وضاحت کو 'جھوٹ کا نیا پلندہ ' قرار دے دیا، ناقص ایس آئی آر کی پردہ پوشی ممکن نہیں'

کانگریس نے فارم 6 پر الیکشن کمیشن کی وضاحت کو 'جھوٹ کا نیا پلندہ ' قرار دے دیا، ناقص ایس آئی آر کی پردہ پوشی ممکن نہیں'
کانگریس نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کا اصل مقصد ہی ووٹرز کو انتخابی عمل سے بے دخل کرنا ہے۔
Published : November 4, 2026 at 9:23 AM IST
نئی دہلی: اہم اپوزیشن جماعت کانگریس نے الیکشن کمیشن کی اس وضاحت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے "جھوٹ کا ایک اور پلندہ" قرار دیا ہے۔ کانگریس کا مؤقف ہے کہ الیکشن کمیشن جتنی بھی صفائی پیش کرے، وہ اس ناقص انتخابی نظرثانی (ایس آئی آر) کو درست ثابت نہیں کر سکتا۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونی کیشنز جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہاکہ "فارم 6 پر الیکشن کمیشن کی تازہ ترین 'وضاحت' دراصل لفظی گورکھ دھندا ہے جس سے کچھ بھی واضح نہیں ہوتا۔ نقصان کی تلافی کی ہر کوشش صرف یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایس آئی آر کا سارا ڈھانچہ کس قدر ناقص انداز میں تیار کیا گیا ہے۔"
کانگریس نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کا اصل مقصد ہی ووٹرز کو انتخابی عمل سے بے دخل کرنا ہے۔ یہ عمل پہلے ووٹرز کے نام کاٹتا ہے اور پھر انہیں نئے ووٹرز کی طرح قطار میں کھڑے ہو کر دوبارہ نام درج کرانے پر مجبور کرتا ہے۔ جے رام رمیش نے سوال اٹھایا کہ فارم 6 صاف طور پر پوچھتا ہے کہ کیا آپ "پہلی بار" درخواست دے رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن اب یہ مضحکہ خیز دلیل دے رہا ہے کہ دوبارہ اندراج کرانے والوں کو بھی پہلی بار والا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ناقص نظام کو بچانے کے لیے شہریوں سے غلط بیانی کروانے کی چال ہے۔
The ECI’s latest “clarification” on Form 6 is another set of word games that clarify nothing. Each damage control attempt shows how badly designed the SIR process is. 1. The Form 6 declaration plainly asks if you are “applying for inclusion for the first time”. The ECI’s clarification: voters applying for re-inclusion during SIR can also be considered first-time. This is another deceptive word game to cover up a flawed process asking voters to make a false declaration. 2. After asking voters to sign a false declaration, the ECI is now giving them protection from legal consequences – after the fact. This is how poorly thought through the SIR process has been. 3. The Maharashtra CEO wrote to the ECI arguing that Form 6 cannot be used in this way. There is an ongoing case on the issue, where the Goa Bench of the Bombay High Court has interrogated the logic given by the ECI which leaves out absent and shifted voters. The ECI cannot address the real problem: the SIR is designed for exclusion. It deletes voters first, and then asks them to apply for re-inclusion as new voters. No amount of damage control can fix this flawed process. SIR needs to be stopped.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 3, 2026
کانگریس رہنما کے مطابق پہلے ووٹرز کو ایک غلط ڈیکلریشن پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا اور اب کمیشن انہیں قانونی نتائج سے بچانے کے نام پر تحفظ کی پیشکش کر رہا ہے، جو انتخابی عمل کی کمزوری کا واضح ثبوت ہے۔ کانگریس نے یاد دلایا کہ مہاراشٹر کے چیف الیکٹورل آفیسر خود الیکشن کمیشن کو لکھ چکے ہیں کہ فارم 6 کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی بمبئی ہائی کورٹ کی گوا بینچ میں اس عمل کے خلاف کیس زیر سماعت ہے، جہاں عدالت نے غیر حاضر اور منتقل شدہ ووٹرز کو یکطرفہ طور پر باہر نکالنے کی منطق پر کمیشن سے سخت بازپرس کی ہے۔
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جے رام رمیش نے اپنے بیان کے اختتام پر مطالبہ کیا کہ محض وضاحتی بیانات جاری کر کے اس عمل کو درست نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسپیشل انٹینسیو رویژن (ایس آئی آر) کے اس ناقص عمل کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔