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کانگریس نے فارم 6 پر الیکشن کمیشن کی وضاحت کو 'جھوٹ کا نیا پلندہ ' قرار دے دیا، ناقص ایس آئی آر کی پردہ پوشی ممکن نہیں'

کانگریس نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کا اصل مقصد ہی ووٹرز کو انتخابی عمل سے بے دخل کرنا ہے۔

کانگریس رہنما جئے رام رمیش
کانگریس رہنما جئے رام رمیش (File/IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2026 at 9:23 AM IST

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نئی دہلی: اہم اپوزیشن جماعت کانگریس نے الیکشن کمیشن کی اس وضاحت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے "جھوٹ کا ایک اور پلندہ" قرار دیا ہے۔ کانگریس کا مؤقف ہے کہ الیکشن کمیشن جتنی بھی صفائی پیش کرے، وہ اس ناقص انتخابی نظرثانی (ایس آئی آر) کو درست ثابت نہیں کر سکتا۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونی کیشنز جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہاکہ "فارم 6 پر الیکشن کمیشن کی تازہ ترین 'وضاحت' دراصل لفظی گورکھ دھندا ہے جس سے کچھ بھی واضح نہیں ہوتا۔ نقصان کی تلافی کی ہر کوشش صرف یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایس آئی آر کا سارا ڈھانچہ کس قدر ناقص انداز میں تیار کیا گیا ہے۔"

کانگریس نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کا اصل مقصد ہی ووٹرز کو انتخابی عمل سے بے دخل کرنا ہے۔ یہ عمل پہلے ووٹرز کے نام کاٹتا ہے اور پھر انہیں نئے ووٹرز کی طرح قطار میں کھڑے ہو کر دوبارہ نام درج کرانے پر مجبور کرتا ہے۔ جے رام رمیش نے سوال اٹھایا کہ فارم 6 صاف طور پر پوچھتا ہے کہ کیا آپ "پہلی بار" درخواست دے رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن اب یہ مضحکہ خیز دلیل دے رہا ہے کہ دوبارہ اندراج کرانے والوں کو بھی پہلی بار والا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ناقص نظام کو بچانے کے لیے شہریوں سے غلط بیانی کروانے کی چال ہے۔

کانگریس رہنما کے مطابق پہلے ووٹرز کو ایک غلط ڈیکلریشن پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا اور اب کمیشن انہیں قانونی نتائج سے بچانے کے نام پر تحفظ کی پیشکش کر رہا ہے، جو انتخابی عمل کی کمزوری کا واضح ثبوت ہے۔ کانگریس نے یاد دلایا کہ مہاراشٹر کے چیف الیکٹورل آفیسر خود الیکشن کمیشن کو لکھ چکے ہیں کہ فارم 6 کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی بمبئی ہائی کورٹ کی گوا بینچ میں اس عمل کے خلاف کیس زیر سماعت ہے، جہاں عدالت نے غیر حاضر اور منتقل شدہ ووٹرز کو یکطرفہ طور پر باہر نکالنے کی منطق پر کمیشن سے سخت بازپرس کی ہے۔

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جے رام رمیش نے اپنے بیان کے اختتام پر مطالبہ کیا کہ محض وضاحتی بیانات جاری کر کے اس عمل کو درست نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسپیشل انٹینسیو رویژن (ایس آئی آر) کے اس ناقص عمل کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔

TAGGED:

EC CLARIFICATION ON FORM 6
CONGRESS
FLAWED SIR
الیکشن کمیشن
ایس آئی آر

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