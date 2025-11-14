کانگریس نے ایس آئی آر اور ای وی ایم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا، بہار میں این ڈی اے کی زبردست جیت حاصل کی
این ڈی اے بہار میں زبردست جیت کی طرف گامزن ہے۔ الزامات کی ایک لہر بھی شروع ہو گئی ہے۔
Published : November 14, 2025 at 3:12 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے بھاری اکثریت سے جیتنے کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک کے رجحانات نتیش کمار کی اقتدار میں واپسی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کانگریس قائدین نے سنگین الزامات عائد کئے ہیں۔
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना रुझानों पर कहा, " शुरुआती रुझान है थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे है बिहार की जनता पर लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार… pic.twitter.com/UGlkEHbokv— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
کانگریس لیڈر پون کھیرا نے کہا "رجحانات یقینی طور پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گیانیش کمار گپتا بہار کے لوگوں پر برتری حاصل کر رہے ہیں۔ آنے والے گھنٹے یہ ظاہر کریں گے کہ آیا بہار کے لوگ غالب ہوں گے یا گیانش کمار گپتا غالب رہیں گے۔"
जो मेरा शक था वही हुआ। 62 लाख वोट कटे 20 लाख वोट जुड़े उसमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बड़ा दिए गए। अधिकांश वोट गरीबों के दलितों के अल्प संख्यक वर्ग के कटे। उस पर EVM पर तो शंका बनी हुई है। @INCIndia को अपने संघटन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का चुनाव मतदान केंद्र… https://t.co/6Y5FdQxkrI— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) November 14, 2025
"مجھے جس پر شبہ تھا وہی ہوا": کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے شبہ تھا۔ 6.2 ملین ووٹ کاٹ کر 2 ملین ووٹ ڈالے گئے جن میں سے 5 لاکھ ووٹ بغیر فارم بھرے بڑھا دئے گئے۔ زیادہ تر ووٹ غریبوں، دلتوں اور اقلیتوں کے کاٹے گئے۔ مزید برآں، ای وی ایم کے بارے میں شکوک و شبہات برقرار ہیں۔ کانگریس کو اپنی تنظیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا الیکشن پولنگ سٹیشنوں پر عوامی رسائی کے بارے میں ہے، ریلیوں اور جلسوں سے نہیں۔ جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد اور نیک خواہشات۔
#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: बिहार चुनाव रुझानों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, " जनता का जनादेश है और sir का असर है। लगातार बात हो रही है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे वोट का चोरी बचेगी?... धारणा बनाना और फिर चुनाव को लूट लेना यही भाजपा, नरेंद्र मोदी… pic.twitter.com/hFzDtddN9H— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
"عوام کا مینڈیٹ ہے اور جناب کا اثر ہے۔ اس بارے میں مسلسل بات ہو رہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کیسے قائم رہے گی؟ ووٹ چوری کو کیسے روکا جائے گا؟ تصورات پیدا کرنا اور پھر الیکشن چوری کرنا بی جے پی، نریندر مودی اور انتخابات نے پیدا کیا ہے۔ یہ جمہوریت کو بچانے کی فکر ہے۔" جیتو پٹواری، کانگریس صدر، مدھیہ پردیش
#WATCH | #BiharElection2025 | जयपुर, राजस्थान: कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, " लोकतंत्र खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बने हैं वही हालात यहां बने हैं... जिस प्रकार से ये धन बल का प्रयोग करते हैं लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं... चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है।… pic.twitter.com/2x4zHBYpOs— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
"اگر منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے تو یہ ووٹ کی چوری ہے": کانگریس لیڈر اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ ہریانہ کے بعد مہاراشٹر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہی صورتحال بہار میں پیدا ہوئی ہے۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ (این ڈی اے) جس طرح پیسے کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو یہ ووٹ کی چوری ہے۔ انتخابات کے دوران 13.5 ملین خواتین کے اکاؤنٹس میں 10,000 روپے آئے۔ الیکشن کمیشن کو کیا ہوگیا ہے؟ راجستھان میں انتخابات کے اعلان کے بعد پنشن کی ادائیگی روک دی گئی۔ وہاں سب کچھ چلتا رہا۔