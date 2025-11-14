Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

کانگریس نے ایس آئی آر اور ای وی ایم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا، بہار میں این ڈی اے کی زبردست جیت حاصل کی

این ڈی اے بہار میں زبردست جیت کی طرف گامزن ہے۔ الزامات کی ایک لہر بھی شروع ہو گئی ہے۔

کانگریس نے ایس آئی آر اور ای وی ایم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا
کانگریس نے ایس آئی آر اور ای وی ایم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا (Image : ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2025 at 3:12 PM IST

3 Min Read
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے بھاری اکثریت سے جیتنے کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک کے رجحانات نتیش کمار کی اقتدار میں واپسی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کانگریس قائدین نے سنگین الزامات عائد کئے ہیں۔

کانگریس لیڈر پون کھیرا نے کہا "رجحانات یقینی طور پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گیانیش کمار گپتا بہار کے لوگوں پر برتری حاصل کر رہے ہیں۔ آنے والے گھنٹے یہ ظاہر کریں گے کہ آیا بہار کے لوگ غالب ہوں گے یا گیانش کمار گپتا غالب رہیں گے۔"

"مجھے جس پر شبہ تھا وہی ہوا": کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے شبہ تھا۔ 6.2 ملین ووٹ کاٹ کر 2 ملین ووٹ ڈالے گئے جن میں سے 5 لاکھ ووٹ بغیر فارم بھرے بڑھا دئے گئے۔ زیادہ تر ووٹ غریبوں، دلتوں اور اقلیتوں کے کاٹے گئے۔ مزید برآں، ای وی ایم کے بارے میں شکوک و شبہات برقرار ہیں۔ کانگریس کو اپنی تنظیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا الیکشن پولنگ سٹیشنوں پر عوامی رسائی کے بارے میں ہے، ریلیوں اور جلسوں سے نہیں۔ جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد اور نیک خواہشات۔

"عوام کا مینڈیٹ ہے اور جناب کا اثر ہے۔ اس بارے میں مسلسل بات ہو رہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کیسے قائم رہے گی؟ ووٹ چوری کو کیسے روکا جائے گا؟ تصورات پیدا کرنا اور پھر الیکشن چوری کرنا بی جے پی، نریندر مودی اور انتخابات نے پیدا کیا ہے۔ یہ جمہوریت کو بچانے کی فکر ہے۔" جیتو پٹواری، کانگریس صدر، مدھیہ پردیش

"اگر منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے تو یہ ووٹ کی چوری ہے": کانگریس لیڈر اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ ہریانہ کے بعد مہاراشٹر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہی صورتحال بہار میں پیدا ہوئی ہے۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ (این ڈی اے) جس طرح پیسے کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو یہ ووٹ کی چوری ہے۔ انتخابات کے دوران 13.5 ملین خواتین کے اکاؤنٹس میں 10,000 روپے آئے۔ الیکشن کمیشن کو کیا ہوگیا ہے؟ راجستھان میں انتخابات کے اعلان کے بعد پنشن کی ادائیگی روک دی گئی۔ وہاں سب کچھ چلتا رہا۔

