تہواروں کے موسم میں مہنگائی کا 'ہائی وولٹیج جھٹکا'، حکومت 'اعداد و شمار کی جادوگری' میں مصروف، کانگریس کا طنز
کانگریس کے مطابق ملک میں صرف تین ہفتوں میں پیاز کی تھوک قیمت دوگنی ہو گئی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں 25 فیصد اضافہ ہواہے۔
By PTI
Published : September 7, 2026 at 2:24 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر پیر کے روز مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کا "ہائی وولٹیج جھٹکا" اب تہوار کی خوشیوں کو متاثر کر رہا ہے، جب کہ حکومت "اعداد و شمار کی جادوگری" میں مصروف ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری (کمیونیکیشن) جے رام رمیش نے ایک میڈیا رپورٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تہوار کی خریداری کے سیزن سے پہلے ہی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے گھریلو بجٹ پر بوجھ بڑھا دیا ہے۔
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، رمیش نے کہا کہ، "مہنگائی کا ہائی وولٹیج جھٹکا اب تہوار کی تقریبات پر اثر انداز ہورہا ہے۔ مودی حکومت ہر ہفتے مہنگائی کا ایک نیا جھٹکا دے کر عوام کی جیب پر ضرب لگا رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ، "صرف تین ہفتوں میں پیاز کی تھوک قیمت دوگنی ہو گئی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں 25 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ارہر (کالا چنا)، سرسوں کا تیل اور ریفائنڈ تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ یہاں تک کہ بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور اخروٹ کی قیمتیں میں اضافہ ہوا ہے۔"
رمیش نے نوٹ کیا کہ دودھ اور چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی مٹھائی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بن گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ گھی اور مصالحہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کچن چلانا مہنگا ہو گیا ہے، تہوار مہنگے ہو گئے ہیں اور گھریلو بجٹ پر زبردست دباؤ پڑ رہا ہے۔
رمیش نے کہا، "مودی حکومت عوام کی جیب کو لگنے والے اس دھچکے کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے بجائے، حکومت شماریاتی جادوگری کے ذریعے اپنا اثر ظاہر کرنے میں مصروف ہے۔ مودی جی، اعداد و شمار کی جادوگری مہنگائی کے اثرات کو چھپا نہیں سکتی۔ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے۔"
گزشتہ ہفتے، کانگریس نے مرکز پر ملک کو بڑھتی ہوئی قیمتوں کا "ہائی وولٹیج جھٹکا" دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ "مغرور" مودی حکومت "اعداد و شمار کی جادوگری" کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔
پارٹی نے زور دے کر کہا کہ اپریل-جون سہ ماہی میں ریکارڈ کی گئی 7.8 فیصد جی ڈی پی نمو "معاشی تیزی" کا اشارہ نہیں دیتی، اس کے بجائے یہ ہندوستانی معیشت کی "انتہائی مسخ شدہ تصویر" پیش کر رہی ہے۔ کانگریس کے مطابق یہ اعداد وشمار "کمزور" سرمایہ کاری کے ماحول کی عکاسی کرنے میں ناکام رہی ہے۔
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