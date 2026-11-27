پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس پر کانگریس کا مرکز پر حملہ، حد بندی میں تبدیلیوں کو آئین پر حملہ قرار دیا
کانگریس کے مطابق حکومت نے بل منظور کرانے کے لیے "انتہائی مشکوک دو تہائی اکثریت" حاصل کرنے کی امید میں خصوصی اجلاس بلایا ہے۔
Published : November 27, 2026 at 8:14 AM IST
نئی دہلی: 'یومِ آئین' کے موقع پر، کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے مودی حکومت کے اس منصوبے پر سخت تنقید کی ہے جس کے تحت حد بندی سے متعلق آئینی ترمیم کا بل منظور کرانے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو "آئین کی توہین اور آئین پر حملہ" قرار دیا۔
اپنے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) ہینڈل پر جاری ایک بیان میں، کانگریس کے سینئر لیڈر نے اس تنازعے کا پس منظر اپریل 2026 تک بیان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے امبیڈکر جینتی (14 اپریل 2026) کی شام کو حد بندی سے متعلق بل عوام کے سامنے پیش کیا تھا، جو بالآخر 17 اپریل 2026 کی رات پارلیمنٹ سے منظور ہونے میں ناکام رہا۔
On the evening of Ambedkar Jayanti on April 14, 2026, the Modi Govt had made the Delimitation Bills public that met their well-deserved fate on the night of April 17, 2026. Now on Constitution Day, after 105 days of Operation Lotus, the Modi Govt announces a special session, hoping that it will get its super-tainted two-thirds majority to pass a Constitution amendment bill. Can there be a great insult to and assault on the Constitution? The fight is on.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 26, 2026
انہوں نے کہا کہ یہ بل ضروری اتفاق رائے حاصل کرنے یا آئینی طور پر درکار حد تک پہنچنے میں ناکام رہنے کے بعد اپنے "انجام کو پہنچ گئے"۔ انہوں نے لکھا، "امبیڈکر جینتی، 14 اپریل 2026 کی شام کو مودی حکومت نے حلقہ بندیوں سے متعلق بل عوام کے سامنے پیش کیے، وہ بل جو 17 اپریل 2026 کی رات اپنے انجام کو پہنچ گئے۔"
جے رام رمیش نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس ناکامی کے بعد اپنی تعداد پوری کرنے کی کوشش میں اس نے "105 دن 'آپریشن لوٹس'" (قانون سازوں کو توڑنے یا اپنی طرف ملانے کی مبینہ کوششوں کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح) میں صرف کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اب آئینی ترمیم کا بل منظور کرانے کے لیے "انتہائی مشکوک دو تہائی اکثریت" حاصل کرنے کی امید میں خصوصی اجلاس بلانے کا اعلان کر رہی ہے۔
رمیش نے مزید لکھا، "'آپریشن لوٹس' کے 105 دنوں کے بعد، مودی حکومت اب 'یومِ آئین' کے موقع پر خصوصی اجلاس بلانے کا اعلان کر رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ آئینی ترمیم کا بل منظور کرانے کے لیے 'انتہائی مشکوک دو تہائی اکثریت' حاصل کر لے گی۔" 'یومِ آئین' کے موقع پر اس کوشش کو دوبارہ زندہ کرنے کے جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا پارلیمانی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کے اقدام کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش سے بڑھ کر آئینی ڈھانچے کی کوئی اور بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ اپنی پوسٹ میں انہوں نے سوال کیا، "کیا آئین کی اس سے بڑی کوئی توہین یا اس پر اس سے بڑا کوئی حملہ ہو سکتا ہے؟"
کانگریس نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ حد بندی کے عمل سے کسی بھی ریاست، بالخصوص جنوبی ہند کی ریاستوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پارٹی کا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی نئی تجویز پیش کرنے سے قبل تمام سیاسی فریقین کے ساتھ شفاف مشاورت کی جائے۔
دوسری جانب، حکومت کا موقف ہے کہ حد بندی کا عمل اور اس سے منسلک آئینی دفعات ضروری ہیں۔ حکومت نے جنوبی ریاستوں کو ان کی نمائندگی کے حوالے سے بھی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے۔
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