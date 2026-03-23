ایل پی جی بحران پر کانگریس کا حکومت پر حملہ، 'یہ پی ایم نریندر مودی کی طرف سے پیدا کردہ ایک آفت ہے'
کھیڑا نے کہاکہ پی ایم مودی کو مغربی ایشیا تنازع کی مذمت کرنی چاہئے تھی اور ایسا نہ کرنے کی قیمت ملک چکا رہا ہے۔
Published : March 23, 2026 at 8:59 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کے بعد ملک بھر میں ایل پی جی کی قلت کے درمیان، کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیرا نے پیر کو کہا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پیدا کردہ ایک آفت ہے۔
مرکز میں بی جے پی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم سے سمجھوتہ کیا جا رہا ہے اور ملک کے عوام اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین، کھیرا نے کہا، "نریندر مودی کو مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے قتل پر بھی نریندر مودی کی طرف سے تعزیت کا ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔"
وزیر اعظم پر سمجھوتہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اگر نریندر مودی جھکنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہوتے تو اس کی مذمت کرتے اور افسوس کا اظہار بھی کرتے، وہ ایک مہذب ملک کی باعزت خارجہ پالیسی کا احترام کرتے لیکن نریندر مودی کی بزدلی نے پورے ملک کو بحران میں ڈال دیا ہے، وہ راستہ (آبنائے ہرمز) جہاں سے 85 فیصد گیس مکمل طور پر بند ہو چکی ہے"۔
انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں پورا ملک جاننا چاہتا ہے کہ مودی کے امریکہ کے ساتھ کیا راز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ملکی مفادات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ کھیڑا نے کہا، "ایک طرف، سری لنکا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، 'ہم تمہیں اپنا اڈہ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔' لیکن نریندر مودی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔
وزیر اعظم پر حملہ کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "نریندر مودی کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے ملکی مفادات سے سمجھوتہ کیوں کیا، آبنائے ہرمز روسی اور چینی جہازوں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے کھلا رہا، لیکن ہندوستان کے لیے کھلا نہیں رہا۔"
ایل پی جی بحران کی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے، کھیڑا نے کہا، "یہ ایک مسئلہ ہے جو مودی نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ایسی صورتحال پر نہیں پہنچنا چاہیے تھا جہاں 10.35 لاکھ اسکولوں کے 11 کروڑ بچوں کو اس بحران کی وجہ سے پی ایم پوشن اسکیم کے تحت دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔"
اگر ہم اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف چھیڑی جانے والی اس غیر قانونی جنگ پر تنقید اور مذمت کرتے اور دنیا کو اصولوں پر مبنی نظام پر چلنے پر زور دیتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ کانگریس لیڈر نے کہا، "اگر اب ہم برکس کے چیئرمین کے طور پر ذمہ داری سے کام کرتے ہیں تو ہمیں ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن پی ایم مودی میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، وہ سمجھوتہ کر رہے ہیں۔"
کھیڑا نے کہا کہ اگر حکومت ذمہ دار ممالک کی طرح کام کرتی تو ہندوستان مغربی ایشیا میں اس جنگ سے خود کو بچا سکتا تھا۔ کانگریس لیڈر نے کہا، "ہم نے نریندر مودی کو ان کے 'راجدھرم' کی بار بار یاد دلائی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ آج لوگ اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔"