کیرالہ میں سسپنس ختم، وی ڈی ستیسن ہوں گے ریاست کے وزیر اعلیٰ، اتوار کو حلف برداری
نئی دہلی میں کانگریس ہیڈ کوارٹر میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران کیرالہ کے نئے وزیر اعلیٰ کا نام اعلان کیا گیا۔
Published : May 14, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 12:37 PM IST
نئی دہلی: کیرالہ میں اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد 11 دن سے جاری جمود کو ختم کرتے ہوئے کیرالہ کے نئے وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے باضابطہ طور پر اپوزیشن لیڈر وی ڈی ستھیسن کو کانگریس لیجسلیچر پارٹی لیڈر منتخب کیا ہے۔ ستھیسن، جنہوں نے متحدہ جمہوری محاذ (یو ڈی ایف) کو شاندار جیت تک پہنچایا، اگلے پانچ سالوں کے لیے ریاست کی قیادت کریں گے۔ یہ اہم اعلان آج دوپہر 12 بجے اے آئی کانگریس ہیڈکوارٹر میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس میں راہل گاندھی اور ملکارجن کھرگے شریک تھے۔
ذرائع کے مطابق اگرچہ کے سی وینوگوپال کو نو منتخب ایم ایل ایز کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی، لیکن آخر کار اعلیٰ کمان کی واضح ہدایات کے بعد اس نے اعلیٰ عہدے پر اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ ستھیسن کو اس جائزے کی بنیاد پر ترجیح دی گئی کہ انتخابی مہم کے کپتان کے طور پر ان کی مضبوط قیادت نے اتحاد کو اس بڑی جیت سے ہمکنار کیا۔ دریں اثنا، خبر ہے کہ رمیش چنیتھلا، جو آخری لمحات تک وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے مضبوط دعویدار رہے، توقع ہے کہ آنے والی ریاستی کابینہ میں ایک اہم قلمدان حاصل کر لیں گے۔
وی ڈی ستیسن کے انتخاب میں کانگریس کی قومی قیادت نے کیرالہ میں گہرے عوامی جذبات اور اس کے اتحادی شراکت داروں کے مضبوط موقف کو زیادہ اہمیت دی۔ یو دی ایف میں دوسری سب سے بڑی اتحادی مسلم لیگ کے سخت دباؤ نے اس فیصلے میں واضح کردار ادا کیا۔ کیرالہ کانگریس، ریوولیوشنری سوشلسٹ پارٹی اور کمیونسٹ مارکسسٹ پارٹی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں نے متفقہ طور پر ستھیسن سے حکومت سنبھالنے کا مطالبہ کیا۔ اتحادیوں نے واضح طور پر کانگریس کی مرکزی قیادت کو باور کرایا کہ ریاست پر ضمنی انتخاب مسلط کرنا رائے دہندوں کے لیے ایک غیر ضروری چیلنج ہو گا اور خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدام سے کوئی سازگار نتیجہ نہیں نکل سکتا۔
وہیں ملاپّلی رامچندرن، وی ایم سدھیرن اور کے مرلی دھرن سمیت متعدد تجربہ کار لیڈروں اہم حمایت نے بھی ستھیسن کے لیے راستے کو مزید ہموار کر دیا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا سخت عمل مئی کو انتخابی نتائج کے اعلان کے فوراً بعد شروع ہوا۔ اے آئی سی سی کے مبصرین مکل واسنک اور اجے ماکن نے اپنی جامع فیلڈ رپورٹ پیش کرنے سے پہلے قانون سازوں اور اتحادی رہنماؤں سے رائے لینے کے لیے ریاست کا دورہ کیا۔ نتیجتاً، مرکزی قیادت نے وینوگوپال، ستیسن اور چننیتھلا کو براہ راست مذاکرات کے لیے قومی دارالحکومت میں طلب کیا۔
مشاورتی عمل میں کے پی سی سی کے صدر سنی جوزف کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی گئی۔ مزید برآں، ہائی کمان نے ریاستی یونٹ کے سابق سربراہوں وی ایم سدھیرن، کے سدھاکرن، ایم ایم حسن اور کے مرلی دھرن کے ساتھ کے پی سی سی کی تادیبی کمیٹی کے چیئرمین تھروانچور رادھا کرشنن اور ورکنگ صدور پی سی وشنو نادھ، شفیع پرمبیل اور اے پی انیل کمار کے ساتھ بھی مشاورت کی۔ حتمی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ عوام کا موڈ ستیسن کی حمایت میں ہے۔
قابل ذکر ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ، اتحادی جماعتوں کے ایم ایل ایز کے ساتھ اتوار کو ترواننت پورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں عہدے و رازداری کا حلف لیں گے، جس کے بعد جلد ہی کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔
