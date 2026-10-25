تیس اکتوبر کو سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف انڈیا بلاک کا 'عوامی مواخذہ' کا اعلان
کانگریس، انڈیا بلاک کی پارٹیوں کے ساتھ مل کر یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں ایک ریلی بھی کرے گی۔
Published : October 25, 2026 at 8:44 AM IST
نئی دہلی: مبینہ 'ووٹ چوری' اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کو ہٹانے کے مطالبے کو لے کر یکم نومبر کو دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا بلاک کی طے شدہ ریلی سے پہلے، کانگریس نے سنیچر کے روز اعلان کیا کہ اپوزیشن 30 اکتوبر کو سی ای سی کے خلاف 'عوامی مواخذے' کی کارروائی کرے گی۔
پارٹی نے بتایا کہ اس کے سربراہ ملکارجن کھڑگے نے اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک کی دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں سے بات کی ہے اور ان سے اس میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ ایکس پر بات کرتے ہوئے کانگریس کے جنرل سکریٹری آرگنائزیشن کے سی وینوگوپال نے کہا کہ 'آئین کو بچانے اور 'ووٹ چور' کو ہرانے کی ہماری کوشش میں انڈیا بلاک 30 اکتوبر کو ایک اہم عوامی مواخذے کی کارروائی کرے گا۔ جہاں 'ووٹ چور' سی ای سی گیانیش کمار کو ہٹانے کے لیے عوام کا فیصلہ زور دار اور واضح طور پر سنایا جائے گا۔'
انہوں نے کہا کہ اس عوامی مواخذے کے بعد اپوزیشن 'ووٹ چوری' کے خلاف 'دہلی چلو مارچ' نکالے گی، جس کا اختتام یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں ہوگا۔ اس میں تقریباً دس لاکھ لوگ حصہ لیں گے۔
سینئر کانگریس لیڈر نے کہا کہ 'کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے انڈیا بلاک کی تمام پارٹیوں سے درخواست کی ہے کہ ان کے رہنما اور ارکان اس دوران پوری طاقت کے ساتھ دہلی میں موجود رہیں۔' اس سے قبل دن میں وینوگوپال نے کانگریس کے قومی خزانچی اجے ماکن کے ساتھ، دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو اور قومی راجدھانی کے سینئر رہنماؤں سے تیاریوں پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی۔ سینئر کانگریس لیڈر سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی کی مختلف ریاستی اکائیوں کے ساتھ کئی میٹنگیں کر رہے ہیں۔
کانگریس مبینہ 'ووٹ چوری' کو لے کر انڈیا بلاک کے احتجاج کی قیادت کر رہی ہے اور کمار کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس سے قبل پارٹی نے برسرِاقتدار بی جے پی سے سوال کیا کہ وہ کمار کو نکالنے کے بجائے ان کا 'بچاؤ' کیوں کر رہی ہے۔
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