کانگریس کا 'ووٹ چوری' کے خلاف ملک گیر مہم کا اعلان، آج اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کا مارچ
آج صبح اپوزیشن جماعتوں کے تمام ارکانِ پارلیمنٹ 'ووٹ چوری' اور گیانیش کمار کے خلاف پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک مارچ نکالیں گے۔
Published : October 6, 2026 at 9:42 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے پیر کے روز مبینہ 'ووٹ چوری' اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کو ہٹانے کے خلاف 10 اکتوبر سے مختلف مراحل میں ایک جارحانہ ملک گیر مہم کا اعلان کیا ہے۔
یہ فیصلہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی صدارت میں، پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج، پی سی سی صدور اور فرنٹل ہیڈز کے اجلاس میں لیا گیا۔ یہ اجلاس مبینہ ووٹ چوری اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔
پارٹی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس کے جنرل سکریٹری (آرگنائزیشن) کے سی وینوگوپال نے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی چیف نے پی سی سی صدور، انچارجز اور جنرل سکریٹریز کو 'ووٹ چوری' کے خلاف ملک بھر میں ایک بھرپور مہم چلانے کی واضح ہدایت دی ہے۔ وینوگوپال نے کہا کہ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ یہ الیکشن کمیشن اور انتخابی نظام اس ملک کی جمہوریت کو تباہ کر دے گا۔
⦿ 6 अक्टूबर: सुबह 11 बजे से सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालेंगे ⦿ 8 अक्टूबर: INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां जिला स्तर पर वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगी ⦿ 10 से 20 अक्टूबर: ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर बाइक रैली, साइकिल रैली और पदयात्रा करेगी ⦿ 25 अक्टूबर से 25 नवंबर: कांग्रेस पार्टी राज्य, जिले और गांव स्तर पर 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैलियां करेगी 👉 इस दौरान हम घर-घर जाएंगे और हर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए करीब साढ़े 13 करोड़ नामों को फिर से जुड़वाने की कोशिश करेंगे ⦿ 1 नवंबर: रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की एक महारैली होगी, इसमें शामिल होने के लिए हम सभी विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं ⦿ 25-26 नवंबर: 6 अलग-अलग राज्यों से 'दिल्ली चलो' यात्रा होगी और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ हम दिल्ली में महाप्रदर्शन करेंगे : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री @Jairam_Ramesh 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 5, 2026
انہوں نے کہا کہ 'اس لیے کانگریس پارٹی اور ہم خیال جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی پرزور مخالفت کریں اور آگے آئیں۔ راہل گاندھی نے بھی ہمارے رہنماؤں کو واضح ہدایات دی ہیں کہ یہ تحریک کل یا پرسوں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل چلنے والی جارحانہ مہم ہے جب تک کہ گیانیش کمار کو ہٹایا نہیں جاتا اور نظام کو درست نہیں کیا جاتا۔'
سینئر کانگریس رہنما نے کہا کہ یہ مہم 'ووٹ بچاؤ - دیش بچاؤ' کے نعرے کے تحت چلائی جائے گی۔ مہم کے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے وینوگوپال نے کہا کہ 10 اکتوبر سے 26 نومبر تک، اے آئی سی سی اور پی سی سی 'ووٹ بچاؤ - دیش بچاؤ' مہم کے تحت بلاک، ڈسٹرکٹ اور اسٹیٹ لیول پر پریس کانفرنسیں اور احتجاجی مارچ کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ 10 سے 20 اکتوبر تک بلاک لیول مارچ نکالے جائیں گے جو ایس ڈی ایم آفس پر ختم ہوں گے۔ 25 اکتوبر سے 25 نومبر تک ہر گاؤں میں 'گاؤں چوپال' لگائی جائیں گی، جہاں پارٹی کارکنان وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے 'ووٹ چوری کے طریقے' کے بارے میں بتائیں گے اور گاؤں کے رہنماؤں اور مکھیاؤں (پردھانوں) کو مدعو کیا جائے گا۔
سینیئر کانگریس رہنما نے کہا کہ بی ایل اے جو ہمارے 'ووٹ رکشک' (ووٹ کے محافظ) ہیں، ان کا کام غلط طریقے سے ہٹائے گئے ہر ووٹر کی پہچان کرنا اور ان کا دوبارہ اندراج یقینی بنانا ہوگا۔ وینوگوپال نے کہا کہ یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں انڈیا بلاک کی میگا ریلی ہوگی، اور 25-26 نومبر کو پارٹی کی 'دہلی چلو گاڑی ریلی' ہوگی۔ یہ ریلی 26 نومبر کو یومِ آئین کے موقعے پر دہلی میں اختتام پذیر ہوگی۔
انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جب تک چیف الیکشن کمشنر کو ہٹایا نہیں جاتا اور انہیں گرفتار اور ان پر مقدمہ نہیں چلایا جاتا، کانگریس سڑکوں پر لڑتی رہے گی۔ منگل کو الیکشن کمیشن تک انڈیا بلاک کے احتجاجی مارچ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 'ہمارا مقصد پارلیمنٹ سے ای سی آئی تک پرامن مظاہرہ کرنا ہے۔ انہیں (پولیس کو) ہمیں جانے دینا چاہیے۔'
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