وندے ماترم پر کانگریس اور بی جے پی آمنے سامنے، امت شاہ نے کہا 'کانگریس نے قومی گیت کے بھی دو ٹکڑے کر دیے'
بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے الزام لگایا کہ، اپوزیشن پارٹی ووٹوں کی خاطر ’نئی مسلم لیگ‘ میں تبدیل ہو رہی ہے۔
Published : August 20, 2026 at 1:41 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور کانگریس میں قومی گیت، وندے ماترم کو لے کر لفظی جنگ تیز ہوگئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس پارٹی کے وندے ماترم کے صرف دو بند گانے کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔ شاہ نے اس اقدام کو "ملک دشمنی" قرار دیا اور اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کا مطالبہ کیا۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا، "کل، کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک ملک مخالف فیصلہ لیا، 1937 کی اپنی قرارداد پر عمل کرتے ہوئے، کانگریس نے وندے ماترم کے صرف دو بند گانے کا فیصلہ کیا۔ میں ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1937 میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے وندے ماترم کے ٹکڑے کرکے، کانگریس نے تقسیم کی بنیاد رکھی تھی۔ آج نریندر مودی حکومت نے قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کانگریس کی اس غلطی کو سدھار لیا ہے اور اسے قانونی ڈھانچہ بھی فراہم کیا ہے۔۔"
#WATCH | Chengalpattu, Tamil Nadu | On Congress's CWC resolution on Vande Mataram, Union Home Minister Amit Shah says, "Yesterday, Congress Working Committee took an anti-national decision. Following their 1937 resolution, Congress decided to sing only two stanzas of Vande… pic.twitter.com/9BmI4PJKml— ANI (@ANI) August 20, 2026
کانگریس پر خوشامد پسندی کا الزام لگاتے ہوئے امت شاہ نے کہا، "یہ فیصلہ کانگریس پارٹی کی خوشامد کی پالیسی کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف بنکم بابو کی اس تحریر کی توہین کی ہے بلکہ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لاکھوں لوگوں کی بھی توہین کی ہے۔ آج کانگریس پارٹی پارلیمنٹ کے نافذ کردہ قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی 1937 کی قرارداد کو نافذ کر رہی ہے۔" انہوں نے مزید کہا، میں حیران ہوں کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی ایک بار پھر خوشامد کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے۔ ملک نے ایک بار 'وندے ماترم' کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ ہم پہلے ہی بھگت چکے ہیں۔ اب ملک کو کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کہ ان کی خوشامد کی سیاست کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی کانگریس پارٹی کے اس فیصلے کی مذمت کرتی ہے۔
شاہ سے قبل بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے جمعرات کو کانگریس کو اس کے پروگراموں میں 'وندے ماترم' کے صرف دو بند گانے کے پارٹی کے فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ ووٹوں کی خاطر ’نئی مسلم لیگ‘ میں تبدیل ہو رہی ہے۔
कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर ‘वंदे मातरम्’ के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे।— Nitin Nabin (@NitinNabin) August 19, 2026
जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही…
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ہندی میں ایک پوسٹ میں، نبین نے کہا، " یہ توہین ان ہزاروں شہیدوں کی بے عزتی کی علامت ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اور اس گیت کو اپنی یادوں میں محفوظ رکھا۔"
انہوں نے کہا کہ آج کانگریس نئی مسلم لیگ بن چکی ہے۔
واضح رہے، کانگریس ورکنگ کمیٹی (CWC) کی میٹنگ کے دوران وندے ماترم سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، جہاں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے 1937 کی سی ڈبلیو سی کی قرارداد کے اقتباسات پڑھ کر سنائے تھے۔ منظور ہونے والی اس قرارداد میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وندے ماترم کے صرف دو بند ہی گائے جائیں گے۔
ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد، کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ 1937 میں وندے ماترم کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، اور اس میٹنگ میں اس وقت کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لعل نہرو، سردار پٹیل، نیتا جی سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، گووند بلبھ پنت، راجگوپالاچاری، اور آچاریہ نریندر دیو سمیت اس وقت کے سرکردہ رہنما موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد رابندر ناتھ ٹیگور کے مشورے کے بعد ہی منظور کی گئی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں کوئی تنازعہ نہیں ہے اور کانگریس اس پر واضح موقف رکھتی ہے۔ ان کے مطابق، دستور ساز اسمبلی کی آخری میٹنگ کے دوران اس انتظام کی - جس کے تحت 'جن گن من' قومی ترانہ ہوگا اور 'وندے ماترم' قومی گیت رہے گا۔
رمیش نے الزام لگایا کہ بی جے پی "ملک کے مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے" اور اس موضوع کو پیپر لیک جیسے دوسرے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اٹھا رہی ہے۔ کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی۔ وینوگوپال نے کہا کہ اس معاملے پر پارٹی کا موقف "بالکل واضح" ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ جہاں 'وندے ماترم' اور قومی ترانہ کانگریس کے لیے جذباتی معاملات ہیں، وہیں یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے سیاسی مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔
یوم آزادی پر کانگریس کے دفتر میں 'وندے ماترم' گانے سے متعلق تنازعہ کے بارے میں پوچھے جانے پر، انہوں نے اسے "کمیونیکیشن کی کمی" کا معاملہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ پارٹی اپنے موقف پر پوری طرح واضح ہے اور اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ وینوگوپال نے کہا کہ کانگریس 1937 کے تاریخی فیصلے کا احترام کرتی ہے، اور پارٹی کارکن اس کے مطابق صرف دو بند ہی گائیں گے۔
15 اگست کو کانگریس کے دفتر میں پرچم کشائی کی تقریب کے دوران 'وندے ماترم' گانے کو لے کر ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، جب کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کو کھرگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا گیا جب قومی گیت گایا جا رہا تھا۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ سونیا گاندھی نے مکمل 'وندے ماترم' گانے پر اعتراض کیا تھا۔ کانگریس نے اس الزام کو مسترد کردیا تھا۔
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