اجین میں 168 ایکڑ اراضی خریدنے کا الزام، کانگریس کا مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو پر بڑا حملہ
پون کھیڑا نے کہاکہ یہ معاملہ محض زمین کی خریداری کا نہیں بلکہ عوامی اعتماد اور مذہبی مقامات کے تقدس سے بھی جڑا ہوا ہے۔
Published : June 24, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو اور ان کے اہل خانہ پر اجین میں مبینہ طور پر 168 ایکڑ اراضی خریدنے کے الزام کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے خلاف شدید محاذ کھول دیا ہے۔ کانگریس نے اس معاملے کو "لینڈ اسکام" قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے منصب سنبھالنے کے بعد بڑے پیمانے پر زمینوں کی خرید و فروخت کی گئی، جس سے سنگین سوالات جنم لیتے ہیں۔
کانگریس کے مطابق موہن یادو اور ان کے خاندان نے دسمبر 2023 میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد دو برس کے دوران اجین میں تقریباً 137 پلاٹس پر مشتمل 168 ایکڑ زمین قریب 45 کروڑ روپے میں خریدی۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان زمینوں کا بڑا حصہ ان علاقوں میں واقع ہے جہاں بعد میں سڑکوں، بنیادی ڈھانچے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر کانگریسی رہنما پون کھیڑا نے کہا کہ یہ معاملہ محض زمین کی خریداری کا نہیں بلکہ عوامی اعتماد اور مذہبی مقامات کے تقدس سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجین اور ایودھیا دونوں مقامات کروڑوں عقیدت مندوں کے جذبات سے وابستہ ہیں اور اگر ان مقامات پر ترقیاتی منصوبوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اندرونی معلومات کی بنیاد پر زمینیں خریدی گئی ہیں تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔
پون کھیڑا نے الزام لگایا کہ موہن یادو کے خاندان نے سمہستھ کمبھ میلے سے متعلق علاقوں میں 111 ایکڑ زمین خریدی، جبکہ کئی اراضیات اجین ماسٹر پلان 2035 کے تحت مجوزہ ترقیاتی زونز میں واقع ہیں۔ ان کے مطابق یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ آیا زمینوں کی خریداری ترقیاتی منصوبوں کے اعلان سے پہلے کی گئی تھی اور کیا اس عمل میں سرکاری معلومات کا غلط استعمال ہوا۔
انہوں نے بی جے پی کی خاموشی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ماضی میں نسبتاً کم نوعیت کے الزامات پر وزرائے اعلیٰ مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن موہن یادو کے معاملے میں حکمراں جماعت کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے صدر جیتو پٹواری نے بھی وزیر اعلیٰ اور بی جے پی سے کئی سوالات پوچھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت زمینوں کی خریداری اور ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات کی مکمل ٹائم لائن عوام کے سامنے رکھے۔
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تو وہ اس معاملے کی آزاد عدالتی تحقیقات کرانے پر آمادگی ظاہر کرے۔ پٹواری نے مزید کہا کہ کیا وزیر اعلیٰ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ان کے خاندان نے 2023 کے بعد کتنی زمین خریدی؟ کیا یہ درست ہے کہ ان میں سے بڑی مقدار انہی علاقوں میں واقع ہے جہاں بعد میں سرکاری ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا گیا؟ اور کیا حکومت اس حوالے سے ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی؟
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دوسری جانب بی جے پی یا وزیر اعلیٰ موہن یادو کی جانب سے کانگریس کے ان تازہ الزامات پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ مزید طول پکڑتا ہے تو مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک بڑا تنازع بن سکتا ہے۔