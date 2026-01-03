آسام انتخابات سے پہلے بی جے پی ووٹروں کو نئی اسکیم سے رشوت دے رہی ہے، کانگریس کا بڑا الزام
کانگریس نے آسام حکومت کی بھتہ اسکیموں کو ووٹروں کے لیے 'رشوت' قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے خلاف مہم شروع کرے گی۔
Published : January 3, 2026 at 8:56 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کو آسام اسمبلی الیکشن 2026 میں بہار جیسی اسکیموں سے انتخابات کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جہاں لاکھوں خواتین کو اسمبلی انتخابات سے پہلے اور اس کے دوران تقریباً 10,000 روپے دیے گئے، جس سے اپوزیشن کو بڑا نقصان ہوا۔
آسام میں رواں سال اپریل میں اسمبلی انتخابات ہوں گے، اور ریاستی حکومت نے یکم جنوری کو ادائیگیوں کا اعلان کیا تھا۔ اورونودوئی اسکیم کے تحت 2020 سے مستفید ہونے والی 3.7 ملین خواتین کو ٹارگیٹ گیا۔ انہیں ہر مہینے 1,250 روپے دیے گئے۔ اب ریاستی حکومت 20 فروری کو ہر استفادہ کنندہ خاتون کو 8,000 روپے کا بیہو تہوار ایڈوانس دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
ریاستی حکومت یکم فروری سے ایک نئی اسکیم بھی شروع کرے گی، جس میں اہل پوسٹ گریجویٹ طلباء کو 2,000 روپے ماہانہ اور اہل انڈرگریجویٹ طلباء کو 1,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ ایسے طلباء کی گھریلو آمدنی چار لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کانگریس پارٹی آسام بی جے پی حکومت کی جانب سے بے روزگار نوجوانوں اور خواتین کے لیے حال ہی میں اعلان کردہ مالی امداد کی اسکیم کو انتخابات سے عین قبل ووٹروں کو دی جا رہی 'رشوت' قرار دیا اور ان اسکیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی کی مہم کے دوران اپریل کے انتخابات سے چند ماہ قبل اعلان کردہ مالی امداد کے وقت پر سوال اٹھایا جائے گا اور ووٹروں کو بتایا جائے گا کہ ریاستی حکومت پچھلے پانچ برسوں میں ایسا کرنے میں کیوں ناکام رہی۔ مزید برآں، کانگریس کی مہم ووٹروں کو یہ بھی بتائے گی کہ انتخابات کے آخری لمحات میں ادائیگی ریاستی حکومت کی نوجوانوں کی بے روزگاری کو دور کرنے اور خواتین استفادہ کنندگان کی مدد کرنے میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ کہ ادائیگیاں پالیسی کی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش ہیں جنہیں انتخابات کے بعد روکا یا کم کیا جا سکتا ہے۔
کانگریس ووٹروں کو یہ بھی بتائے گی کہ اس نے ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کیا اور ان پر زور دے گی کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال احتیاط سے کریں۔ "بی جے پی خواتین اور نوجوانوں کو پیسے دے کر ووٹ خریدنے کی سازش کر رہی ہے، لیکن آسام کے لوگ اس فریب کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اگلی حکومت بنائیں گے تو ہر عورت، ہر نوجوان اور ہر خاندان کو ٹھوس اور حقیقی فوائد حاصل ہوں گے۔ عوامی مطالبات کو بغیر کسی بہانے کے پورا کیا جائے گا۔"
''ووٹروں کو رشوت دینے کی کوشش کرنے والی بی جے پی کو ہم جلد ہی سخت جواب دیں گے۔ ہم ووٹروں کو بتائیں گے کہ اس طرح کی اسکیموں کا اعلان انتخابات سے ٹھیک پہلے کیوں کیا جا رہا ہے اور ریاستی حکومت نے انہیں پہلے کیوں نافذ نہیں کیا۔ کرناٹک، تلنگانہ اور ہماچل پردیش میں ہماری حکومتوں نے جو وعدے کیے، ان کی تکمیل کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے،" آسام کے اے آئی سی سی انچارج جتیندر سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
پرتھوی راج ساٹھے نے کہا کہ "کانگریس کے اندر موجود افراد نے الزام لگایا کہ یہ طریقہ بی جے پی کی حکومت والی دیگر ریاستوں جیسا کہ مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، اور حال ہی میں بہار سے ملتا جلتا ہے، جہاں 10,000 روپے کی منتقلی نے انتخابی نتائج کو این ڈی اے کے حق میں بدل دیا۔
انہوں نے مدھیہ پردیش میں خواتین کے الاؤنس سے شروعات کی، پھر مہاراشٹر میں بھی یہی آئیڈیا آزمایا، لیکن بعد میں کسی نہ کسی بہانے یا تو رقم کم کردی یا مستفید ہونے والوں کی تعداد کم کر دی۔ انہوں نے دہلی میں بھی ایسا ہی وعدہ کیا تھا لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اسے بھول گئے۔ وہیں بہار میں ریاستی حکومت مردوں کے کھاتوں میں غلط طریقے سے منتقل کی گئی رقم کی وصولی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "بہار میں این ڈی اے حکومت نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انتخابات سے عین قبل خواتین کے بینک کھاتوں میں رقم منتقل کی تھی۔ وہ اب آسام میں بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا پہلے کیا جا سکتا تھا۔" درحقیقت ان کا مقصد کبھی بھی ترقی نہیں رہا بلکہ صرف ٹیکس دہندگان کے پیسے سے ووٹ حاصل کرنا تھا۔
یہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے عوامی فنڈز کا استعمال کرنے کے مترادف ہے جو منصفانہ ہونے چاہئیں۔' کانگریس زیرقیادت اپوزیشن این ڈی اے کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کوشاں ہے، جو 2016 سے برسراقتدار ہے۔
