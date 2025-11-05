بہار میں ووٹنگ کے پہلے مرحلے سے قبل کانگریس نے بوتھ سطح کی ٹیموں کو کیا الرٹ
کانگریس نے کہا کہ پولنگ کے دن کسی بھی بے ضابطگی سے نمٹنے کے لیے پارٹی کارکنان کو تعینات کیا جائے گا۔
Published : November 5, 2025 at 10:00 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی کو خدشہ ہے کہ حکمراں این ڈی اے 6 نومبر کو بہار اسمبلی انتخابات کے اہم پہلے مرحلے کے دوران بے ضابطگیوں کا سہارا لے سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، پارٹی نے اپنی بوتھ سطح کی ٹیموں کو زمین پر متحرک رہنے کی ہدایت دی ہے۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع کے مطابق، عظیم پرانی پارٹی کو خدشہ ہے کہ حکمراں این ڈی اے، جس نے پہلے ہی ریاستی ووٹر لسٹ کی متنازعہ خصوصی نظرثانی کے ذریعے لاکھوں ووٹروں کی کمی سے فائدہ اٹھایا ہے، 6 نومبر کو ہونے والی ووٹنگ میں مزید مداخلت کر کے انڈیا اتحاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
غور طلب ہے کہ بہار کی 243 اسمبلی سیٹوں میں سے 121 پر 6 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ باقی سیٹوں پر 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کانگریس نے دیگر پارٹی ممبران کے ساتھ، این ڈی اے کا مقابلہ کرنے کے لیے 5 نومبر کو پولنگ کے دن کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیا۔
ذرائع کے مطابق پارٹی نے بوتھ ٹیموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ صبح سویرے ووٹروں کو متحرک کریں تاکہ ان کا ووٹ بغیر کسی رکاوٹ کے ڈالا جاسکیں۔ کانگریس کے منتظمین نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے عمل نے منظم طریقے سے انتخابی ریاست میں مختلف گھرانوں کے بزرگوں اور خواتین کو باہر رکھا۔
لاکھوں نام لسٹ سے باہر رہ گئے
بہار کے اے آئی سی سی سکریٹری انچارج، سشیل پاسی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ کسی بھی شبہ سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایس آئی آر کے ذریعے ووٹروں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ہر گھر سے بزرگوں اور خواتین کے نام ہٹا دیے گئے ہیں۔ جبکہ ہر گھر سے چند ناموں کو ہٹانے سے ووٹروں میں زیادہ تشویش پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست بھر میں سابقہ فہرستوں میں لاکھوں افراد کے ناموں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔"
اے آئی سی سی عہدیدار نے کہا کہ اپوزیشن این ڈی اے کی مبینہ اسکیم کا مقابلہ کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تیار ہے کہ ووٹرز 6 نومبر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرسکیں۔ پاسی نے کہا، "ہمیں خدشہ ہے کہ عہدیدار ووٹروں کو دھمکانے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر پسماندہ گروپوں سے، اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن ہم ایسا ہونے سے روکنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے 6 نومبر کے پلان کا جائزہ لیا ہے۔" اپنی اتحادی اور ریاستی شراکت داروں کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر اس منصوبے کا جائزہ لے گی۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے تسلیم کیا کہ ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں اپوزیشن کی پوری منصوبہ بندی اور مہم کا صحیح معنوں میں امتحان لیا جائے گا، جس نے اس اہم انتخاب کو تبدیلی کے لیے ووٹ کے طور پر سراہا ہے۔
کارکنوں کو پولنگ کے دن چوکس رہنے کی ہدایت
بہار انتخابات کے لیے اے آئی سی سی کے مبصر اویناش پانڈے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ووٹ ڈالنے کا دن بلاشبہ پورے انتخابی عمل کا سب سے اہم دن ہے۔ ہم نے کارکنوں سے کہا تھا کہ وہ انتخابی مہم کے ذریعے ووٹروں تک پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ اب، ہم نے ان سے پولنگ کے دن چوکس رہنے کو کہا ہے۔ تمام کارکنوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پورے دن اپنے بوتھوں کی فوری نگرانی کریں اور کسی بھی گڑبڑی کی فوری طور پر جانکاری دیں۔"
اے آئی سی سی کے مبصر نے نوٹ کیا کہ راہول گاندھی کی ووٹر رائٹس یاترا نے پہلے ووٹ چوری کے معاملے پر عوامی بیداری پیدا کی تھی اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اس کے خلاف آگے آنے کی ترغیب دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اپوزیشن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔
ووٹ چوری بھی ایک مسئلہ ہے
پانڈے نے کہا، "ووٹ کی چوری بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں اس پر بہت زور دیا ہے۔ انتخابات ووٹ کے حق کے بارے میں ہیں، لیکن روزگار، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، اور امن و امان بھی اہم ہیں۔ اس یاترا نے ووٹروں کو تبدیلی کی ضرورت سے آگاہ کیا ہے۔ اب ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ پرامن طریقے سے ہو۔"
کانگریس ذرائع نے کہا کہ اگرچہ الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر کے بعد ان کے بہت سے مسائل پر توجہ نہیں دی، لیکن اپوزیشن کو امید ہے کہ یہ آئینی ادارہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے موکاما میں جے ڈی یو لیڈر کی مثال پیش کی جس نے اپنے حامیوں سے اپیل کی کہ وہ مخالفین کو گھر سے باہر نہ جانے دیں، اس بات کی مثال دیتے ہوئے کہ پیسہ اور پٹھوں کی طاقت والے لوگ کس طرح انتخابات کو متاثر کر سکتے ہیں۔