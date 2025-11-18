کانگریس نے الیکشن کمیشن پر بی جے پی کے لیے کام کرنے کا لگایا الزام، ایس آئی آر کے خلاف دسمبر میں نکالے گی ریلی
یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہوئی جب حالیہ بہار اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
Published : November 18, 2025 at 5:24 PM IST
نئی دہلی: 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے درمیان، کانگریس نے منگل کو الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن (ای سی) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے کام کر رہا ہے اور لوگوں کے نام ووٹروں کی فہرست سے ٹارگٹڈ طریقے سے ہٹائے جا رہے ہیں۔
پارٹی ایس آئی آر کے مسئلہ پر دہلی کے رام لیلا میدان میں پارٹی صدر ملکارجن کھرگے کی صدارت میں سینئر کانگریس لیڈروں کی میٹنگ میں ایک ریلی کا اہتمام کرے گی۔
پارٹی ہیڈکوارٹر، اندرا بھون میں کھرگے نے انچارجوں، ریاستی یونٹ کے سربراہوں، کانگریس لیجسلیٹیو پارٹی کے لیڈروں، اور 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سکریٹریوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی جہاں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) جاری ہے۔
کانگریس کے سابق صدر راہول گاندھی، آل انڈیا کانگریس کمیٹی 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے انچارجز، ریاستی کانگریس کمیٹی کے سربراہوں کے ساتھ ساتھ کانگریس لیجسلیٹیو پارٹی (سی ایل پی) کے لیڈران اور سکریٹریز نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔
یہ میٹنگ ایسے وقت میں ہوئی جب حالیہ بہار اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کانگرسی نے مبینہ ووٹ چوری کے خلاف مہم شروع کی ہے۔
میٹنگ کے بعد، کھرگے نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ہم نے اے آئی سی سی جنرل سکریٹریز، اے آئی سی سی انچارجز، پی سی سی، سی ایل پی اور ریاستوں کے سکریٹریوں کے ساتھ ایک جامع اسٹریٹجک جائزہ لیا جہاں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کا عمل جاری ہے۔" انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ووٹر لسٹوں کے تقدس کے تحفظ کے لئے واضح طور پر پابند عہد ہے۔
انہوں نے کہا، "ایسے وقت میں جب جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد پہلے ہی ختم ہو رہا ہے، ایس آئی آر کے عمل کے دوران الیکشن کمیشن کا طرز عمل انتہائی مایوس کن رہا ہے۔ کمیشن کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ بی جے پی کے سائے میں کام نہیں کر رہا ہے اور اسے اپنا آئینی حلف اور وفاداری ہندوستان کے لوگوں سے یاد ہے، نہ کہ کسی حکمران جماعت سے۔"
کھرگے نے کہا، "ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بی جے پی ووٹ چوری کے لیے ایس آئی آر کے عمل کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اس کو نظر انداز کرتا ہے، تو یہ ناکامی محض انتظامی نہیں ہے، یہ ملی بھگت ہے۔"
انہوں نے کہا، "اس لیے، ہمارے کارکنان، بی ایل اوز، اور ضلع/شہر/بلاک صدر مسلسل چوکس رہیں گے۔ ہم حقیقی ووٹروں کو ہٹانے یا جعلی ووٹروں کو شامل کرنے کی ہر کوشش کو بے نقاب کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی باریک کیوں نہ ہو۔"
کھرگے نے زور دے کر کہا کہ کانگریس پارٹی اداروں کے متعصبانہ غلط استعمال سے جمہوری تحفظات کو ختم نہیں ہونے دے گی۔
میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے جنرل سکریٹری برائے تنظیم کے سی وینوگوپال نے کہا، "کانگریس کی ریاستی اکائیوں میں عام احساس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کر سماج کے بعض طبقات کے ووٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایس آئی آر عمل کا بنیادی مقصد کچھ لوگوں کو نشانہ بنانا اور ان کے ناموں کو ووٹر لسٹوں سے ہٹانا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہار میں اسے نافذ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ کمیشن نے پیر کو آسام کے لیے علیحدہ خصوصی نظرثانی (ایس آر) کا اعلان کیا، جس میں بی ایل اے کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے الزام لگایا، "یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس ملک میں جمہوریت کو کمزور کرنے کی ایک کھلی کوشش ہے۔ اس کا یہ اقدام غیر اخلاقی اور غیر جمہوری ہے۔"
وینوگوپال نے کہا، "کیرالہ اسمبلی نے ایس آئی آر کے عمل کو ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کی۔ یہاں تک کہ کیرالہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے چیف الیکشن کمشنر سے درخواست کی کہ یہ ریاست میں ایس آئی آر کرانے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ بی جے پی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے یہی مطالبہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں سنا۔" انہوں نے الزام لگایا کہ یہ واضح ہے کہ کمیشن بی جے پی اور نریندر مودی کے لیے کام کر رہا ہے۔
وینوگوپال نے کہا، "آج، ملکارجن کھرگے اور راہول گاندھی نے الیکشن کمیشن کی اس مذموم کوشش کے بارے میں پی سی سی (ریاستی کانگریس کمیٹی) کو خبردار کیا۔ ہم ان چیزوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا مقصد جمہوریت اور اپوزیشن جماعتوں کو تباہ کرنا ہے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں کانگریس رام لیلا میدان میں ایک زبردست ریلی نکالے گی اور الیکشن کمیشن کو بے نقاب کرے گی۔"
انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ووٹر لسٹوں کو صاف کرنا ایک ضروری مقصد ہے، لیکن اسے پوری ایمانداری کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اب تک، الیکشن کمیشن کا طرز عمل غیر جانبداری کی اپنی آئینی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے بی جے پی کے ووٹ چوری کرنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا رہا ہے۔"
انہوں نے کہا، "ہم بی جے پی کو ووٹر لسٹوں سے ناموں کو غلط طریقے سے حذف کرکے یا جعلی ووٹروں کو شامل کرکے ان کی مذموم سرگرمیوں کو انجام دینے کا موقع فراہم کرنے کی ان کی کوششوں کے خلاف انتھک جدوجہد کریں گے۔" وینوگوپال نے دعوی کیا، "ہماری جمہوریت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور ہم کسی بھی ایسی کوشش کی مخالفت کریں گے جس سے ہمارے آئینی ڈھانچے کو خطرہ ہو۔"
الیکشن کمیشن نے پیر کو اطلاع دی کہ نو ریاستوں اور تین مرکزی زیر انتظام علاقوں کے تقریباً 510 ملین ووٹروں میں سے 500 ملین سے زیادہ ووٹرز نے انتخابی فہرستوں کے لیے جاری ایس آئی آر عمل کے حصے کے طور پر اپنے گنتی کے فارم حاصل کر لیے ہیں۔ اپنے روزانہ ایس آئی آر بلیٹن میں، کمیشن نے کہا کہ 501.1 ملین گنتی فارم 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، 509.9 ملین ووٹرز میں سے 98.32 فیصد نے جزوی طور پر بھرے ہوئے فارم حاصل کیے ہیں۔
جن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر مشق جاری ہے وہ ہیں چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، مدھیہ پردیش، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش، مغربی بنگال، پڈوچیری، انڈمان اور نکوبار جزائر، اور لکش دیپ۔ ان میں تمل ناڈو، پڈوچیری، کیرالہ اور مغربی بنگال میں 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ آسام میں بھی اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ کمیشن نے اس شمال مشرقی ریاست کے لیے "خصوصی جائزہ" کا اعلان کیا ہے۔