اتراکھنڈ میں راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر پر کانگریس نے بی جے پی کو نشانہ بنایا
ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں کھرگے کے جلسہ عام کے بعد 11 اگست کو مبینہ طور پر کچھ افراد نے 'شدھی کرن' کیا تھا۔
By PTI
Published : August 31, 2026 at 3:10 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں پارٹی سربراہ ملکارجن کھرگے کی ریلی کے مقام پر منعقدہ 'شدھی کرن' کے بارے میں اپنے حالیہ تبصرے پر راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پیر کو بی جے پی پر سخت حملہ کیا۔ پارٹی نے اس وقت تک خاموش نہیں رہنے کا عزم کیا جب تک کہ اصل مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی اور اس "بیہودہ ایف آئی آر کو کوڑے دان میں پھینک نہیں دیا جاتا۔"
ایف آئی آر کے بعد اپوزیشن پارٹی نے کہا کہ کانگریس جمہوری اور قانونی طریقوں سے مناسب جواب دے گی۔
The day after LOP Sh. @RahulGandhi ji’s bold Press Conference demanding that BJP workers be prosecuted for the 'purification’ done after Kharge ji's rally, the Uttarakhand Police has filed an FIR against Rahul ji himself! This is nothing but the pot calling the kettle black!…— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 31, 2026
ایف آئی آر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی۔ وینوگوپال نے نوٹ کیا کہ اتراکھنڈ پولیس نے خود گاندھی کے خلاف ان کی "بے خوف" پریس کانفرنس کے صرف ایک دن بعد ایف آئی آر درج کی تھی، جس میں انہوں نے کھرگے کی ریلی کے بعد انجام دی گئی 'شدھی کرن' کی رسم کے ذمہ دار بی جے پی کارکنوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی بات کہی تھی۔
وینوگوپال نے ایکس پر انگریزی کا ایک محاورہ بھی لکھا جس کا مطلب، 'جس میں خود نقص ہو، وہ دوسروں میں نقص نکالے' ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ اس سے بھی بدتر حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی اس "گھناؤنے ذات پرستی کے رویے" کا دفاع کرنے کے لیے آگے آئی ہے - جو پوری دنیا کے سامنے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ آج سماجی ناانصافی کے سب سے بڑے مرتکب ہیں۔
وینوگوپال نے کہا، "وہ (بی جے پی) دلتوں پر مظالم کے خلاف بولنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے ریاست کی پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بی جے پی نے آئین میں درج سماجی انصاف کی اقدار پر حملہ کیا ہے، اور کانگریس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس حملے کا مقابلہ کرے گی۔"
انہوں نے مزید کہا، ’’ہم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کھرگے جی کی توہین کے پیچھے اصل مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی اور راہل جی کے خلاف اس بیہودہ ایف آئی آر کو کوڑے دان میں پھینک نہیں دیا جاتا۔‘‘
وینوگوپال نے کہا کہ ملک بھر میں کانگریس کے کارکنان آج شام سڑکوں پر اتر کر بی جے پی لیڈروں کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کریں گے جنہوں نے اے آئی سی سی سربراہ کی توہین کی ہے اور سماجی انصاف کی اقدار پر بی جے پی کے حملے کے خلاف آئین کے تحفظ کا مطالبہ کریں گے۔
In Uttarakhand, following the ‘purification’ of the venue where Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji had addressed a public gathering, Shri Rahul Gandhi ji had demanded that an FIR be registered against those responsible.— Kumari Selja (@Kumari_Selja) August 31, 2026
Yet today, the FIR has been registered against… pic.twitter.com/cfbrIAe4mF
اتراکھنڈ کی انچارج کانگریس جنرل سکریٹری کماری سیلجا نے کہا، "کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے جلسہ عام کے بعد 'شدھی کرن' کی رسم ادا کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، پھر بھی اس ذات پرستی کے خلاف آواز اٹھانے پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی؟ کیا یہ بی جے پی حکومت کا انصاف پسندانہ خیال ہے؟" ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے نوٹ کیا کہ پہلے 'شدھی کرن' کیا گیا، اور اس کے بعد، اتراکھنڈ بی جے پی صدر نے کھل کر اس کا دفاع کیا۔
سیلجا نے کہا کہ جب راہل گاندھی نے قصورواروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا تو اتراکھنڈ میں بی جے پی حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ بی جے پی-آر ایس ایس کی "دلت مخالف اور آئین مخالف" ذہنیت کی ایک سنگین مثال ہے۔
سیلجا نے پوچھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس پورے معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟
انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہئے کہ راہل گاندھی یا کانگریس قانونی مقدمات کے خوف سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔
انہوں نے زور دے کر کہا، "یہ گاندھی خاندان ہے، جس کی قوم کے لیے قربانی اور لگن کی تاریخ ہے۔ نہ تو ایف آئی آر اور نہ ہی طاقت کا دباؤ اس آواز کو ڈرا یا خاموش کر سکتا ہے۔"
سیلجا نے کہا کہ کانگریس جمہوری اور قانونی طریقوں سے اس کا مناسب جواب دے گی۔
राहुल जी के खिलाफ FIR को मुद्दा बनाना छोड़िए।— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) August 31, 2026
जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ बीजेपी ने देश भर में 40-50 केस करा दिए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक और FIR हो भी गई तो कौनसा आसमान सर पर टूट पड़ा?
असली मुद्दा राहुल जी के ख़िलाफ़ हुआ FIR नहीं है। असली मुद्दा ‘शुद्धिकरण’ का है।
बीजेपी और उत्तराखंड…
کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیرا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گاندھی کے خلاف ایف آئی آر کو مرکزی مسئلہ بنانا بند کریں۔
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، کھیرا نے ہندی میں لکھا، "کیا آسمان گر جائے گا اگر اس شخص کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج کی جائے جس کے خلاف بی جے پی نے پہلے ہی ملک بھر میں 40-50 مقدمات درج کیے ہیں؟"
انہوں نے کہا، "اصل مسئلہ راہل جی کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے؛ اصل مسئلہ 'شدھی کرن' کا واقعہ ہے۔ بی جے پی اور اتراکھنڈ حکومت کی نیت دیکھیں۔ شدھی کرن کے خلاف آواز اٹھانے والے کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر درج کی گئی۔"
انہوں نے نشاندہی کی کہ، اس کے برعکس، آج تک ان لوگوں کے خلاف ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی جنہوں نے اصل میں شدھی کرن کی رسم ادا کی اور اس کو انجام دیا۔
انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی اور اتراکھنڈ حکومت شدھی کرن کے واقعہ کے بارے میں ایف آئی آر درج کرنے سے کیوں کترارہی ہے۔ کھیرا نے پوچھا، "کیا ان کا دلتوں کے لیے وقار اور انصاف کو یقینی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟"
پولیس نے اتوار کو بتایا کہ والمیکی برادری کے ایک رکن کی شکایت پر ہلدوانی میں راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ کانگریس لیڈر نے اے آئی سی سی کے سربراہ کی تقریب کے مقام پر منعقد ہونے والی مذہبی رسومات کو ذات پات کا نام دیا ہے۔
پولیس نے کہا کہ ایف آئی آر بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی مختلف دفعات کے تحت درج کی گئی ہے جو گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے ارادے سے جان بوجھ کر کارروائیوں سے متعلق ہے۔ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل (مظالم کی روک تھام) ایکٹ 1989 کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔
جواہر نگر کے رہنے والے اور شری رام سینا چیریٹیبل سروس ٹرسٹ کے رکن امت کمار نے ہلدوانی پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی شکایت میں دعویٰ کیا کہ وہ "رسم اور صفائی مہم" کے دوران موجود تھے اور 29 اگست کو دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران گاندھی کے تبصروں سے کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔
انہوں نے گاندھی پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس رسم سے جڑے لوگوں کو "اچھوت پن" اور "دلت مخالف" کے طور پر پیش کیا ہے۔
شکایت میں، کمار نے دعویٰ کیا کہ وہ درج فہرست ذات برادری سے تعلق رکھتا ہے اور سماج کے مختلف طبقات بشمول درج فہرست ذاتوں کے لوگوں نے رسم میں حصہ لیا تھا۔ ان کے مطابق اس رسم کا کھرگے کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
آٹھ اگست کو ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں کھرگے کے جلسہ عام کے بعد 11 اگست کو مبینہ طور پر کچھ افراد کی طرف سے 'شدھی کرن' کرنے کے بعد ایک سیاسی تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا۔
جہاں کانگریس نے اس واقعہ کو بی جے پی کی دلت مخالف ذہنیت کا عکاس قرار دیا ہے، وہیں بی جے پی نے اس کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کھرگے کی ریلی کے بعد پنڈال کو غلیظ حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا اور ایک مذہبی مقام کے لیے نامناسب نعرے لگائے گئے تھے۔ 29 اگست کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں، گاندھی نے اس واقعے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ "شدھی کرن" کے ذمہ داروں کے خلاف ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی جائے۔
اس کے بعد کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس واقعہ کو "قابل مذمت اور شرمناک ذہنیت" کا عکاس قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: