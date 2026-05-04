حج کرایہ میں اچانک اضافے پر رکن پارلیمنٹ سید ناصر حسین کا حکومت سے سوال
By ANI
Published : May 4, 2026 at 4:44 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کی جانب سے اچانک سے حج ٹکٹوں میں اضافہ کو لے کر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ناصر حسین نے بھی مرکزی حکومت سے اس ضمن میں سوال کیا ہے۔ ناصر حسین نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر حکومت سے پوچھا کہ، "اب یہ بوجھ ان حاجیوں پر کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے جنہوں نے ایک مقدس فریضہ کو انجام دینے کے لیے کئی سالوں سے منصوبہ بندی اور بچت کی ہے، خاص طور پر آخری مرحلے پر اچانک اضافی 10,000 روپے عائد کیوں کیے گئے؟ناصر حسین نے الزام لگایا کہ حج کرایہ میں اضافہ مناسب ضابطے کے بغیر کیا گیا ہے۔ انھوں نے حفاظتی انتظامات پر سوال اٹھاتے ہوئے سفر حج کو مزید مہنگا کیے جانے پر مودی حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ، بی جے پی حکومت میں عام خاندانوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔
دوسری جانب، مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے اتوار کے روز حج ہوائی کرایوں میں حالیہ اضافے پر حکومت کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے مغربی ایشیا میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بعد اصل میں ایئر لائنز کی طرف سے تجویز کردہ اضافے کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے مداخلت کی۔
مرکزی وزیر رجیجو نے وضاحت کی کہ ایران اور امریکہ-اسرائیل کے درمیان جاری تنازعہ کی وجہ سے ہوابازی کمپنیوں کے آپریشنل اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
رجیجو نے کہا کہ، "کچھ لوگوں نے خطوط لکھے کہ حج کرائے میں 100 ڈالر کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ کے بعد ایئر لائنز نے 400 ڈالر کے اضافے کی درخواست کی تھی، انہوں نے عازمین حج کے لیے ہوائی کرایہ 400 ڈالر تک بڑھانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ غریب عازمین حج پر جانے سے محروم ہو جائیں۔ رجیجو نے مزید کہا کہ، سینئر حکام نے وزارت نے ایئر لائن کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کی اور فیس کو 400 ڈالر سے کم کر کے 100 ڈالر کر دیا، لہذا حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے حج پر جانے والوں کے لیے صرف 100 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اور پرائیویٹ آپریٹرز کے لیے 150 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔'
ناصر حسین نے کہا کہ یہ حیران کن ہے کیونکہ حکومت نے مسلسل کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت نے ہندوستان کے توانائی کے استحکام کو متاثر نہیں کیا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "حکومت ہند نے مسلسل یہ بات برقرار رکھی ہے کہ مغربی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت نے ہندوستان کے توانائی کے استحکام کو متاثر نہیں کیا ہے۔ مرکزی وزیر پٹرولیم نے مزید کہا ہے کہ تیل کے عالمی جھٹکے حکومت نے برداشت کیے ہیں، اور شہریوں پر اس کا بوجھ نہیں ڈالاگیا۔
