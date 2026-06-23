تصدیق شدہ تتکال ٹکٹ سیکنڈوں میں بک کیے جا سکتے ہیں، بس اس نئے ریلوے اصول کو ذہن میں رکھیں
عام مسافروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ریلوے نے مجاز بکنگ ایجنٹس پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 4:41 PM IST
حیدرآباد: ریل مسافروں کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے، ہندوستانی ریلوے نے تتکال ٹکٹ بکنگ کے نظام میں ایک تاریخی اور زبردست تبدیلی کو نافذ کیا ہے۔ آنے والے تہوار کے موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ریلوے اور آئی آر سی ٹی سی نے تتکال ٹکٹوں کی غیر قانونی بلیک مارکیٹنگ، ٹاؤٹس کی من مانی، اور خودکار بوٹ سافٹ ویئر کو روکنے کے لیے آدھار پر مبنی او ٹی پی تصدیق کو مکمل طور پر لازمی بنا دیا ہے۔
دلالوں اور جعلی آئی ڈیز کا کھیل روکا جائے گا
عام مسافروں کی ایک عام شکایت یہ تھی کہ تہواروں اور شادیوں کے موسم میں جیسے ہی تتکال بکنگ ونڈو کھلتی ہے، تمام ٹکٹ سیکنڈوں میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ دلال اور غیر قانونی ٹریول ایجنٹس خودکار سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ٹکٹوں کو بڑی تعداد میں بلاک کریں گے اس سے پہلے کہ عوام ان تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وزارت ریلوے نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب ٹکٹ اس وقت تک بک نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ مسافر کا اکاؤنٹ آدھار سے منسلک نہ ہو اور بکنگ کے وقت رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصول ہونے والا او ٹی پی درج نہ کیا جائے۔ اس سے جعلی آئی ڈی استعمال کر کے ٹکٹ بک کروانے والوں کی لعنت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔
مسافروں کو ان اہم اقدامات پر عمل کرنا چاہیے
اس نئے اصول کے ہموار عمل کو یقینی بنانے اور آخری لمحات میں ٹکٹ غائب ہونے کی پریشانی سے بچنے کے لیے، مسافروں کو اپنے آئی آر سی ٹی سی پروفائلز میں پہلے سے کچھ اہم تبدیلیاں کرنی چاہئیں:
اپنا اکاؤنٹ لنک کریں: سب سے پہلے آئی آر سی ٹی سی کی سرکاری ویب سائٹ یا ایپ پر جائیں اور 'میرا اکاؤنٹ' سیکشن میں اپنا آدھار کے وائی سی مکمل کریں۔
اپنے موبائل نمبر کو فعال رکھیں: یقینی بنائیں کہ آپ کا آدھار سے منسلک موبائل نمبر فعال اور ریچارج ہے، کیونکہ تتکال بکنگ سے پہلے اس نمبر پر ایک او ٹی پی بھیجا جائے گا۔
ماسٹر لسٹ استعمال کریں: بکنگ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے، اپنے پروفائل کی 'ماسٹر لسٹ' میں مسافر کی معلومات جیسے نام، عمر اور جنس کو پہلے سے محفوظ کریں۔
ایجنٹس کے لیے بھی قوانین تبدیل
عام مسافروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ریلوے نے مجاز بکنگ ایجنٹس پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق تتکال بکنگ ونڈو کھلنے کے بعد ایجنٹ پہلے 30 منٹ تک ٹکٹ بک نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عام لوگ اے سی کلاسوں کے لئے 10:00 سے 10:30 بجے تک اور نان اے سی کلاسوں کے لئے 11:00 سے 11:30 بجے تک براہ راست ٹکٹ بک کر سکیں گے۔ ریلوے کے اس نئے اقدام سے امید کی جاتی ہے کہ آنے والے تہواروں کے دوران حقیقی مسافر آسانی سے اور شفاف طور پر تصدیق شدہ تتکال ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔