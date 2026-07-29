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ہم سپریم کورٹ کی شرائط نہیں مانتے: احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف ایف آئی آر پر سی جے پی کا بیان

سورو داس نے کہا، حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا کہ احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لی جائیں گی۔

Conditions being imposed by Supreme Court are not acceptable to us, says CJP over FIR on Students Urdu News
CJP کے چیف ترجمان سورو داس (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 29, 2026 at 2:09 PM IST

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نئی دہلی: سپریم کورٹ کے عبوری حکم پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے منگل کو کہا کہ یہ حکم جنتر منتر پر طلباء کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کے دوران مرکزی حکومت کی طرف سے دی گئی یقین دہانیوں کے خلاف ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں حکام کو ملک گیر طلبہ کے احتجاج کے دوران درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی۔

سی جے پی کے چیف ترجمان سورو داس نے کہا کہ حکومت کے ساتھ پارٹی کا معاہدہ یہ تھا کہ مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لے لی جائیں گی۔ داس نے ایک انٹرویو میں کہا، "سپریم کورٹ نے اب کہا ہے کہ پہلے سے درج ایف آئی آر واپس نہیں لی جائیں گی۔ حکومت کے ساتھ ہماری بات چیت میں اس پر بات نہیں ہوئی ہے۔"

سپریم کورٹ کی شرائط قبول نہیں: سورو داس

انہوں نے کہا کہ "حکومت کے ساتھ ہماری ایک مختلف مفاہمت تھی اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں دی گئی یقین دہانیوں کو پورا کرے گی۔ ہم سپریم کورٹ کی طرف سے لگائی گئی شرائط کو قبول نہیں کرتے"۔

سپریم کورٹ کی 'سیاسی کاری' نہیں ہونا چاہیے: داس
اس کے علاوہ، سوربھ داس نے ایک ایکس (سابقہ ٹویٹر) پوسٹ میں کہا کہ حکومت کے فائدے کے لیے سپریم کورٹ کی "سیاسی کاری" نہیں کی جانی چاہیے اور اس کے حکم کا استعمال دیانت دار مظاہرین کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔

داس نے لکھا، "حکومت کے فائدے کے لیے سپریم کورٹ کی سیاسی کاری نہیں کی جا سکتی۔ اس کے احکامات کا استعمال ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے بطور ہتھیار نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے سامنے ایک پختہ ضمانت دی گئی تھی۔ ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تمام ایف آئی آرز (FIRs) واپس لی جانی چاہئیں۔ اگر مجرم کھلے عام گھوم رہے ہیں، تو پولیس کو ان کے پرانے مقدمات میں ضمانت منسوخ کرنے کے لیے درخواست دینی چاہیے۔

مظاہرین میں ہم ہر اس احتجاجی کے ساتھ کھڑے رہیں گے...

یہ بھی جواب دیا جانا چاہیے کہ وہ معاشرے میں اس طرح کھلے عام کیوں گھوم رہے تھے۔ لیکن حکومت اس بہانے سے ایف آئی آر درج نہیں کر سکتی تاکہ بعد میں دیانت دار مظاہرین کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اگر یہ چھوٹ دی گئی، تو حکومت یقیناً اس کا استعمال کرے گی۔"

سی جے پی (CJP) کے ترجمان نے مزید لکھا، "نوجوان اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے! مظاہرین میں ہم ہر اس احتجاجی کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو ایک دوسرے کے مستقبل کے لیے کھڑا ہوا!"

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TAGGED:

STUDENT PROTESTS
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