امریکی دباؤ میں پی ایم مودی نے پھر سمجھوتہ کیا، حکومت کے یو پی آئی اقدام پر راہل گاندھی کا طنز
راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کے لیے Compromised PM جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، اس مرتبہ معاملہ UPI سے جڑا ہے۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو الزام لگایا کہ مودی حکومت نے خاموشی سے یو پی آئی لین دین پر فیس عائد کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے اور یہ کہ "سمجھوتہ کرنے والے" وزیر اعظم نریندر مودی "ایک بار پھر امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔"
کانگریس نے یو پی آئی لین دین پر حکومت کے نوٹیفکیشن پر سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لوگوں کو اس طرح کے لین دین کے لیے فیس ادا کرنے کا مرحلہ واضح طور پر طے کیا جا رہا ہ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو "خوش" کرنے کے لیے امریکی فرموں کو ڈیجیٹل پیئمنٹ شروع کرنے کی اجازت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
ایکس پر ہندی میں ایک پوسٹ میں، گاندھی نے الزام لگایا کہ مودی حکومت نے خاموشی سے یو پی آئی پر فیس لگانے کی راہ ہموار کی ہے۔
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
گاندھی نے کہا، "اب، دو ہزار روپے سے زائد کی مرچنٹ یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ لین دین حجم کا صرف پانچ فیصد بنتا ہے، لیکن یہ یو پی آئی کی کل لین دین کی قیمت کا تقریباً 65 فیصد بنتا ہے۔" لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "حکومت کہتی ہے کہ صارفین سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ لیکن تاجروں پر لگائی جانے والی فیس کہاں سے آئے گی؟ قیمتوں میں شامل، براہ راست صارفین کی جیب سے۔"
گاندھی نے کہا کہ امریکی ادائیگی کمپنیوں نے طویل عرصے سے ہندوستان کی زیرو-ایم ڈی آر پالیسی کی مخالفت کی ہے۔
گاندھی نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت نے اب اس سمت میں پالیسی میں تبدیلی کی راہ ہموار کی ہے۔
کانگریس کے سابق سربراہ نے الزام لگایا کہ، "امریکی تجارتی معاہدے کی طرح، سمجھوتہ کرنے والے پی ایم مودی ایک بار پھر امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔"
کانگریس نے الزام لگایا کہ حکومت نے ایک بار پھر ایمانداری اور شفافیت کا مکمل فقدان دکھایا ہے اور صارفین کے اعتماد کو توڑا ہے۔
اپوزیشن پارٹی کا حکومت پر سخت حملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومت نے بینکوں اور ادائیگی کے نظام فراہم کرنے والوں کو یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) سے دو ہزار روپے تک کے لین دین یا روپے (RuPay) ڈیبٹ کارڈز سے ادائیگی کے لیے چارج نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔
تاہم، حکومت نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ آیا تاجروں کے ذریعہ دو ہزار سے زیادہ کے لین دین پر چارجز لگائے جائیں گے۔ ابھی تک، یو پی آئی لین دین پر کوئی چارجز نہیں لگائے گئے ہیں، چاہے رقم کتنی بھی ہو۔
अब मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुँच गई है। “No fees on UPI” को बदलकर अब “₹2,000 तक के UPI transactions पर no fees” कर दिया गया है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 15, 2026
गगनचुंबी महँगाई से आम आदमी की जेब पहले ही खाली है। थोक महँगाई 10% के क़रीब है और भाजपा सरकार ने जनता पर “Digital Payments Tax” लगाकर उनकी बची-कुची,… pic.twitter.com/Fq63eLLFVp
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ مودی حکومت کی "لوٹ" اب یو پی آئی تک پہنچ گئی ہے۔
کھرگے نے ایکس پر ہندی میں ایک پوسٹ میں کہا کہ، "یو پی آئی پر کوئی فیس نہیں ' کو ' دوہزار روپے تک یو پی آئی لین دین پر کوئی فیس نہیں' میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آسمان چھوتی مہنگائی نے پہلے ہی عام آدمی کی جیبیں خالی کر دی ہیں تھوک مہنگائی تقریباً 10 فیصد ہے، اور بی جے پی حکومت عوام پر 'ڈیجیٹل ادائیگی ٹیکس' لگانے کی تیاری میں ہے، جس کا مقصد ان کی باقی بچتوں کو ختم کرنا ہے،''
انہوں نے کہا، "مودی حکومت کی سب سے بڑی تبدیلی کو دیکھیں -- دس سال پہلے، نوٹ بندی نے ملک کی معیشت کو ایک دھچکا پہنچایا۔ جب نوٹ بندی کے منفی نتائج پر سوال کیا گیا تو حکومت نے دلیل دی کہ یہ ڈیجیٹل ادائیگیوں اور کیش لیس معیشت کو فروغ دینے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔"
کھرگے نے کہا کہ وزیر خزانہ نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یو پی آئی پر کوئی ٹیکس یا چارج نہیں ہوگا، لیکن کئی رپورٹس کے مطابق، پانچ ہزار روپے کے لین دین پر 25 روپے اور دس ہزار روپے کے لین دین پر پچاس روپے تک کا ممکنہ کلیکشن ہو سکتا ہے۔" انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ، کیا یہ سچ ہے؟"
ایم ڈی آر کے بارے میں، کھرگے نے پوچھا، "کیا حکومت کو یہ احساس نہیں ہے کہ تاجروں پر یہ اضافی بوجھ آخر کار قیمتوں میں اضافے کے ذریعے عام صارفین کی جیبوں سے وصول کیا جائے گا؟"
کانگریس سربراہ نے کہا، "مہنگائی سے پریشان عوام کو راحت دینے کے بجائے، مودی حکومت ہر روز اپنی جیبیں بھرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہی ہے!!"
जैसा कि हमने 6 अगस्त 2026 को चेतावनी दी थी, जिस पर माननीय वित्त मंत्री ने खुद जवाब देना उचित समझा था-मोदी सरकार अब संसद से जबरन पारित कराए गए नए कानूनों का इस्तेमाल करके UPI पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 15, 2026
संशोधित Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत अभी… https://t.co/XtrcGEAaVb
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے کہا، مودی حکومت اب یو پی آئی کے لیے چارج کرنے کے عمل کو شروع کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے بلڈوزڈ نئے قوانین کا استعمال کر رہی ہے۔"
رمیش نے ایکس پر کہا، "ترمیم شدہ ادائیگی اور سیٹلمنٹ سسٹمز ایکٹ، 2007 کے تحت ابھی ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں بینکوں اور ادائیگی کے نظام فراہم کنندگان کو صرف دو ہزار روپے سے کم کے یو پی آئی لین دین کے لیے چارج کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اس حد سے زیادہ کسی بھی لین دین کے لیے کوئی واضح تحفظات نہیں ہیں۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سب کے لیے یو پی آئی لین دین کے لیے فیس ادا کرنے کا مرحلہ واضح طور پر طے کیا جا رہا ہے۔
رمیش نے کہا، "کل اسی طرح کے ایک اور نوٹیفکیشن کے ساتھ حد کو تبدیل کیا جا سکتا ہے - قانون میں اب کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حکومت روزمرہ کے لوگوں کے درمیان لین دین پر بھی چارج لے سکتی ہے۔"
کانگریس جنرل سکریٹری نے کہا، "مودی حکومت نے ایک بار پھر دیانتداری اور شفافیت کی مکمل کمی کا مظاہرہ کیا ہے اور صارفین کے اعتماد کو توڑا ہے۔ کیا یہ سب کچھ صدر ٹرمپ کو خوش کرنے اور امریکی کمپنیوں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے دروازے کھولنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟"
14 ستمبر کے ایک گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق، کوئی بھی بینک یا سسٹم فراہم کنندہ روپے ڈیبٹ کارڈ یا یو پی آئی ٹرانزیکشنز کے ذریعے دوہزار روپے تک کی ادائیگی کرنے یا وصول کرنے والے کسی بھی فرد پر، چاہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی چارجز نہیں لگائے گا۔
یہ نوٹیفکیشن پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ سسٹمز ایکٹ، 2007 کے سیکشن 10 اے میں ترمیم کے بعد آیا ہے، جو یو پی آئی اور دیگر مطلع شدہ الیکٹرانک ادائیگی کے طریقوں کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) لگانے کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
یہ ترمیمی بل 13 اگست 2026 کو ختم ہونے والے مانسون اجلاس کے دوران پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ بل کے منظور ہونے کے بعد حکومت نے کہا تھا کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) کی سربراہی میں یو پی آئی اور سروسز اسٹیئرنگ کمیٹی ایم ڈی آر کی شرح پر فیصلہ کرے گی۔
چارج کی وجہ بتاتے ہوئے، حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ زیادہ لین دین کے حجم کے ساتھ، سسٹم کو سائبر سیکیورٹی، فراڈ کی روک تھام، اور بنیادی ڈھانچے میں بڑے اور جاری اپ گریڈ کی ضرورت ہے۔ حکومت نے کہا کہ مارکیٹ کو بڑھانے اور خود کو برقرار رکھنے کے لیے چارجز ضروری ہیں۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ترقی کی اگلی لہر کے لیے صرف سبسڈیز پر انحصار ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ یو پی آئی مضبوط، جامع اور مستقبل کے لیے تیار رہنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک متوازن فریم ورک کی ضرورت ہے۔
یو پی آئی کو نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) چلاتا ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا اور انڈین بینکس ایسوسی ایشن کی ایک پہل ہے۔
پچھلے مہینے، کانگریس نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین (ترمیمی) بل کی منظوری سے پہلے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی، اپنے "اچھے دوست ڈونلڈ ٹرمپ" کے دباؤ میں، یو پی آئی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور امریکی کاروباروں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کے شعبے کو کھولنا چاہتے ہیں۔
رمیش نے کہا کہ مودی حکومت کا نیا بل اس قانونی ضمانت کو ہٹاتا ہے جو یو پی آئی لین دین کو آزاد رکھتا ہے۔ رمیش نے کہا کہ اس سے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارج کی راہ ہموار ہوتی ہے، جسے مستقبل میں تمام ادائیگیوں کے لیے آسانی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت عام لوگ برداشت کریں گے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل لین دین پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا اطلاق تاجروں پر ہوتا ہے، صارفین پر نہیں، اور یہ کہ ایم ڈی آر چارج سے بینکوں اور فنٹیک کمپنیوں کو انفراسٹرکچر اور سیکورٹی میں زیادہ سرمایہ کاری کرنے میں مدد ملے گی۔
رمیش کے اس تبصرے کا جواب دیتے ہوئے کہ عام لوگوں کو یو پی آئی استعمال کرنے کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، سیتا رمن نے ان پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ این پی سی آئی کی سربراہی میں یو پی آئی اینڈ سروسز اسٹیئرنگ کمیٹی نے ایم ڈی آر پر ابھی فیصلہ کرنا ہے، جو پارلیمنٹ کے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین (ترمیمی) بل، 2026 کی منظوری کے بعد ہی ہوگا۔
رمیش کو جواب دیتے ہوئے، سیتا رمن نے کہا تھا، "غلط فہمیاں پھیلانے سے پہلے، جے رام رمیش جی، براہ کرم اس پر غور کریں: مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ (ایم ڈی آر) صرف تاجروں پر لاگو ہوتا ہے، نہ کہ آخری صارفین پر۔ اس سے بینکوں اور فنٹیکس کو انفراسٹرکچر میں مزید سرمایہ کاری کرنے میں مدد ملے گی۔"
یہ بھی پڑھیں: