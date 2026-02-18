معاوضہ سزا کی جگہ نہیں لے سکتا؛ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس میں کسی قانونی غور وفکر کے بغیر ٹرائل کورٹ کی سزاؤں کو کم کرنے کے رجحان کا مشاہدہ کیا ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ مختلف عدالتوں میں سزا کے بجائے معاوضہ قبول کرنے میں غلط فہمیاں تشویشناک ہیں اور اس کی مذمت کی جانی چاہئے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سزا کا مقصد مجرموں کو ایک سماجی پیغام دینا ہے کہ معاشرے کی اخلاقی پستی کی کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں ایسے نتائج برآمد ہوں گے جنہیں "پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا"۔
جسٹس راجیش بندل اور وجے بشنوئی کی بنچ نے سنسکرت کی ایک آیت کا حوالہ دے کر اپنا فیصلہ شروع کیا، جس میں کہا گیا ہے، ’’قانون کا سب سے بڑا مقصد معاشرے کی حفاظت کرنا اور مناسب سزا دے کر جرم کو روکنا ہے۔‘‘ بنچ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ضروری ہے کہ انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہوا بھی دیکھا جاتا ہے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں ہائی کورٹ کی طرف سے ظاہر کی گئی غیر ضروری ہمدردی مکمل طور پر غلط تھی، اور جذبات کے اس طرح کے کھلے عام اظہار سے انصاف کی انتظامیہ کو کمزور کرنے کا خطرہ ہے۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ اس نے مختلف ہائی کورٹس میں اس رجحان کا مشاہدہ کیا ہے جہاں ٹرائل کورٹ کے ذریعہ ملزم کو سنائی گئی سزا کو بغیر کسی قانونی غور و فکر کے من مانی اور میکانکی طور پر کم کیا جاتا ہے۔
بنچ نے کہا کہ عدالتوں کو سزائیں دیتے وقت کچھ بنیادی باتوں پر غور کرنا چاہئے: تناسب، حقائق اور حالات پر غور، معاشرے پر اثرات، اور بڑھنے اور کم کرنے والے عوامل۔ بنچ نے کہا کہ متاثرین کے معاوضے کو بڑھانے اور سزاؤں کو کم کرنے کا عمل، خاص طور پر سنگین جرائم کے معاملات میں، خطرناک ہے کیونکہ اس سے معاشرے کو غلط پیغام جاتا ہے کہ مجرم/ملزمان صرف پیسے دے کر ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں۔
بنچ نے کہا کہ متاثرین کو دیا جانے والا معاوضہ محض معاوضہ ہے اور اسے سزا کے برابر یا متبادل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بنچ نے کہا کہ سزا قابل تعزیر ہے، اور اس کا مقصد جرم کے خلاف ایک حقیقی روک پیدا کرنا اور مجرموں کو ایک سماجی پیغام دینا ہے کہ معاشرے کی اخلاقی پستی کی کسی بھی خلاف ورزی کے ایسے نتائج ہوں گے جنہیں "پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا"۔
بنچ نے کہا، "انڈین سول ڈیفنس کوڈ، 2023 کی دفعہ 395 (یا کریمنل پروسیجر کوڈ، 1973 کی دفعہ 357) متاثرہ کو پہنچنے والے نقصان کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق متاثرہ کو مالی معاوضہ فراہم کرتا ہے۔ سزا کا جزو جو پہلے سے نافذ ہے۔"
بنچ نے مزید کہا کہ متاثرین کے معاوضے کی فراہمی کی جڑیں شکار پر مبنی ہے، جو شکار کو جرم کا بنیادی راستہ سمجھتی ہے اور متاثرین کو ان کے دکھ اور درد سے کچھ راحت فراہم کرنے کے خیال کی حمایت کرتی ہے۔
بنچ نے کہا، "اس وقت ہمارے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سزا ہمارے فوجداری نظام انصاف کا حتمی مقصد نہیں ہے؛ بلکہ یہ اصلاحات اور معاوضے کے اصولوں پر مبنی ہے۔ فوجداری نظام انصاف کا مقصد جرم کو روکنا اور مجرم کو اصلاح کا موقع فراہم کرنا ہے۔"
بنچ نے نوٹ کیا کہ ہمارا قانونی نظام متاثرین کے حقوق پر پوری توجہ دیتا ہے، جو جرم کا بنیادی شکار ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ہائی کورٹ نے قانون کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور موجودہ فوجداری قانون کو اپنے انجام تک پہنچا کر اس کا مذاق اڑایا۔
اپنے متنازعہ فیصلے میں، ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ اس واقعے کو ساڑھے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور چند سال بعد، کچھ اور افراد نے مقتول کو قتل کر دیا تھا۔ ان عوامل کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے ملزمان کو دی گئی سزا میں ترمیم کی۔
پروفیسر کا حوالہ دیتے ہوئے H.L.A. ہارٹ، بنچ نے کہا کہ سزا کا مقصد کسی جرم کا بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ سماج کے تباہ شدہ سماجی تانے بانے کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اسے معمول پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ سزا کا مقصد مستقبل میں ہونے والے جرائم/کارروائیوں کو روکنا اور اسے کم کرنا، مؤثر روک تھام فراہم کرنا ہے۔ بنچ نے کہا، "ملزمان کے حقوق اور بڑے پیمانے پر معاشرے کی ضروریات کے درمیان توازن قائم کیا جانا چاہیے۔"
سپریم کورٹ نے یہ مشاہدات مدراس ہائی کورٹ کے مدورائی بنچ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ایک اپیل کی اجازت دیتے ہوئے دیے، جس نے دو ملزمان کی طرف سے دائر کی گئی مجرمانہ نظرثانی کی اجازت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا، "ہم ہدایت دیتے ہیں کہ نجی جواب دہندگان آج سے چار ہفتوں کے اندر ٹرائل کورٹ کے سامنے خودسپردگی کریں اور اپنی سزا کا بقیہ حصہ پورا کریں۔"
کیا ہے معاملہ؟
ہائی کورٹ نے تعزیرات ہند کی دفعہ 307، 326، اور 324 کے تحت قابل سزا جرائم کے لیے ملزمان کی سزاؤں کو برقرار رکھا، لیکن ان کی سزا کو تین سال کی سخت قید اور 5,000 روپے جرمانے سے تبدیل کر دیا اور ہر ایک کو 500 روپے جرمانے کی سزا دی گئی۔
ملزمان نے ہائی کورٹ کے سامنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ واقعے کو ساڑھے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور کچھ دوسرے افراد نے بھی مقتول کو قتل کیا ہے۔ ملزمان نے اپنے جرم کو چیلنج نہیں کیا۔ تاہم، انہوں نے اپیل کنندہ کو ₹100,000 (ہر ایک روپے 50,000) کی رقم ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جس نے ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔
ہائی کورٹ نے ملزمان کی سزاؤں کی توثیق کی، لیکن سزاؤں کو تین سال کی سخت قید سے پہلے سے گزر چکے وقت یعنی دو ماہ تک تبدیل کر دیا۔