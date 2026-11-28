خواتین سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہم پُرعزم ہیں: پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے قبل وزیراعظم مودی
وزیراعظم مودی نے کہا کہ ”ہم نے اپنی ناری شکتی سے ایک وعدہ کیا تھا، اور ہم اسے پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔“
Published : November 28, 2026 at 2:38 PM IST
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتہ کے روز کہا کہ ان کی حکومت خواتین کے تحفظات (ریزرویشن) سے متعلق اپنا وعدہ ”پورا کرنے کے لیے پُرعزم“ ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں زیادہ نمائندگی حاصل کرنے سے ”خواتین کو نہیں روک سکیں گے“۔ ان کا یہ بیان پیر کے روز پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے سے قبل سامنے آیا ہے۔ یہ خصوصی اجلاس 3 دسمبر تک جاری رہنے کی توقع ہے، جس میں بڑے پیمانے پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد بڑھا کر 850 تک کرتے ہوئے حلقہ بندیوں (ڈی لیمیٹیشن) اور خواتین کے 33 فیصد ریزرویشن کو آپس میں جوڑنے والی ایک آئینی ترمیم کو دوبارہ بحال کرے گی۔
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026
’ایکس‘ پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ اور ویڈیو میں وزیراعظم نے کہا کہ خواتین کا ریزرویشن ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وہ طویل عرصے سے پیروی کر رہے ہیں اور گزشتہ برسوں کے دوران متعدد خواتین نے یہ مطالبہ اٹھایا ہے۔ وزیراعظم نے کہاکہ ”ہم نے اپنی ناری شکتی سے ایک وعدہ کیا تھا، اور ہم اسے پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔“ ویڈیو میں انہوں نے کہاکہ ”خواتین کا ریزرویشن ایک ایسی لڑائی ہے جو میں طویل عرصے سے لڑ رہا ہوں۔ بہت سی خواتین نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ مجھے ملک کی تمام خواتین کی دعائیں حاصل ہیں۔ ہم اس کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو شکست دیں گے۔ وہ تمام جماعتیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں، وہ خواتین ریزرویشن بل کو کبھی نہیں روک پائیں گی۔“
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ملک بھر کی خواتین کے ساتھ اپنی ملاقاتوں اور بات چیت کو یاد کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ بہت سی خواتین نے ذاتی طور پر ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا تھا، جبکہ کئی دیگر خواتین نے اپنے خدشات کے بارے میں انہیں خطوط بھی لکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ حکومت کو ملک کی 100 فیصد ناری شکتی کی دعائیں حاصل ہیں اور انہوں نے ہر خاتون کو یقین دلایا کہ خواتین کے ریزرویشن کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی۔ وزیراعظم نے کہاکہ ”ہمارا اعتماد بلند ہے، ہمارا حوصلہ غیر متزلزل ہے اور ہمارا عزم پختہ ہے۔“