آنکھ کھلی نہیں اور لگ گیا زور کا جھٹکا، کئی ہزار کا ہوا سلنڈر، جانیے کتنی بڑھ گئی گیس سلنڈر کی قیمت

سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہیں۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔

گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 1, 2026 at 6:59 AM IST

حیدرآباد: مئی کا پہلا دن آ گیا، عام عوام کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ملک کی تیل کمپنیوں نے آج یکم مئی 2026 بروز جمعہ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔

سرکاری تیل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر (LPG Cylinder Price Hike) کی قیمت میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنیوں نے فی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 993 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ دریں اثناء گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

ایک ہزار کے قریب ہوا اضافہ

قومی دارالحکومت نئی دہلی میں آج سے 19 کلو کے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 993 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج سے، یہ سلنڈر 3071 میں دستیاب ہوگا، جو پہلے 2078 سے کم تھا۔ اسی طرح ممبئی میں بھی کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلنڈر کی قیمت اب 3024 تک پہنچ گئی ہے، جو پہلے 2031 تھی۔

چنئی میں کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 3237 ہوئی

کولکتہ میں تیل کمپنیوں نے 19 کلو کے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 994 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ یہ سلنڈر اب 3202 میں دستیاب ہوگا، جو پہلے 2208 سے کم تھا۔ چنئی میں، کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 3237 ہو گئی ہے، جو پہلے 2246.50 تھی۔

شہر کا نامکمرشل گیس سلنڈر کی قیمتگھریلو گیس سلنڈر کی قیمت
نئی دہلی3071 روپیے 913.00 روپیے
ممبئی 3024 روپیے 912.50 روپیے
کولکتہ 3202 روپیے 1011.00 روپیے
چنئی 3237 روپیے 928.50 روپیے
پٹنہ 3361 روپیے 1011.00 روپیے
لکھنؤ 3194 روپیے 950.50 روپیے
جے پور3099 روپیے 916.50 روپیے

ایل پی جی گیس سلنڈر کی ترسیل کے لیے نئے قوانین یکم مئی سے نافذ کیے گئے ہیں۔ ڈیلیوری تصدیقی کوڈ کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت، جب سلنڈر آپ کے گھر پہنچایا جائے گا، تو آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی (OTP) بھیجا جائے گا۔ یہ او ٹی پی (OTP) فراہم کیے بغیر ڈیلیوری نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ گیس سلنڈر کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

اگر ڈیلر بکنگ کے بعد بھی گیس سلنڈر نہیں پہنچا رہا ہے یا اضافی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے تو ان نمبروں پر شکایت درج کرائیں

حکومت نے تمام ریاستوں میں تارکین وطن مزدوروں کے لیے روزانہ پانچ کلو گرام ایل پی جی سلنڈر کوٹہ کو دوگنا کر دیا

ایران جنگ کا اثر: ضروری اشیاء ایکٹ ملک بھر میں نافذ، سخت ہدایات جاری۔ کالا بازاری کرنے والوں کو بھیجا جائے گا جیل

یکم مارچ سے ہونے جارہی ہیں 5 بڑی تبدیلیاں، آپ کی جیب پر براہ راست اثر پڑے گا

نئے سال کا پہلا بڑا جھٹکا: ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ

