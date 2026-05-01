آنکھ کھلی نہیں اور لگ گیا زور کا جھٹکا، کئی ہزار کا ہوا سلنڈر، جانیے کتنی بڑھ گئی گیس سلنڈر کی قیمت

آنکھ کھلی نہیں اور لگ گیا زور کا جھٹکا، کئی ہزار کا ہوا سلنڈر، جانیے کتنی بڑھ گئی گیس سلنڈر کی قیمت
سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہیں۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
Published : May 1, 2026 at 6:59 AM IST
حیدرآباد: مئی کا پہلا دن آ گیا، عام عوام کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ملک کی تیل کمپنیوں نے آج یکم مئی 2026 بروز جمعہ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔
سرکاری تیل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر (LPG Cylinder Price Hike) کی قیمت میں زبردست اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنیوں نے فی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 993 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ دریں اثناء گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔
Prices of 19 KG Commercial cylinder has been increased by Rs 993 from today. A 19 Kg cylinder will cost Rs 3071.50 in Delhi from today. No change in domestic cylinder prices: Sources— ANI (@ANI) May 1, 2026
ایک ہزار کے قریب ہوا اضافہ
قومی دارالحکومت نئی دہلی میں آج سے 19 کلو کے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 993 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج سے، یہ سلنڈر 3071 میں دستیاب ہوگا، جو پہلے 2078 سے کم تھا۔ اسی طرح ممبئی میں بھی کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلنڈر کی قیمت اب 3024 تک پہنچ گئی ہے، جو پہلے 2031 تھی۔
چنئی میں کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 3237 ہوئی
کولکتہ میں تیل کمپنیوں نے 19 کلو کے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 994 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ یہ سلنڈر اب 3202 میں دستیاب ہوگا، جو پہلے 2208 سے کم تھا۔ چنئی میں، کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 3237 ہو گئی ہے، جو پہلے 2246.50 تھی۔
|شہر کا نام
|کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت
|گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت
|نئی دہلی
|3071 روپیے
|913.00 روپیے
|ممبئی
|3024 روپیے
|912.50 روپیے
|کولکتہ
|3202 روپیے
|1011.00 روپیے
|چنئی
|3237 روپیے
|928.50 روپیے
|پٹنہ
|3361 روپیے
|1011.00 روپیے
|لکھنؤ
|3194 روپیے
|950.50 روپیے
|جے پور
|3099 روپیے
|916.50 روپیے
یہ بھی ضرور جانیں
ایل پی جی گیس سلنڈر کی ترسیل کے لیے نئے قوانین یکم مئی سے نافذ کیے گئے ہیں۔ ڈیلیوری تصدیقی کوڈ کا نظام نافذ کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت، جب سلنڈر آپ کے گھر پہنچایا جائے گا، تو آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی (OTP) بھیجا جائے گا۔ یہ او ٹی پی (OTP) فراہم کیے بغیر ڈیلیوری نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ گیس سلنڈر کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔