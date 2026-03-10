پہلگام حملے سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کیس: سپریم کورٹ نے لوک گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور کو پیشگی ضمانت دی
Published : March 10, 2026 at 10:46 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے منگل کے روز لوک گلوکارہ نیہا سنگھ راٹھور کو گزشتہ سال پہلگام دہشت گردانہ حملے سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کے معاملے میں پیشگی ضمانت دے دی۔ جسٹس جے کے مہیشوری اور جسٹس اے ایس چندراشیکھر پر مشتمل بنچ نے یہ راحت اس بنیاد پر دی کہ راٹھور پہلے ہی تفتیشی حکام کے سامنے پیش ہو چکی ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرا چکی ہیں۔ عدالت نے انہیں ہدایت دی کہ وہ آئندہ بھی تفتیش میں مکمل تعاون جاری رکھیں۔
یہ معاملہ گزشتہ سال اپریل میں درج ایک ایف آئی آر سے متعلق ہے جو لکھنو کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی۔ شکایت کنندہ ابھیہ پرتاپ سنگھ نے الزام لگایا تھا کہ نیہا سنگھ راٹھور نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مذہبی بنیادوں پر ایک کمیونٹی کو دوسری کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔
ایف آئی آر میں ان پر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جن میں بی این ایس کی دفعات کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ بھی شامل ہے۔ الزامات میں فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینا، امن و امان کو متاثر کرنا اور ملک کی سالمیت و اتحاد کو خطرے میں ڈالنا شامل ہے۔
نیہا سنگھ راٹھور نے اپنی درخواست میں مؤقف اختیار کیا تھا کہ انہیں غلط طور پر مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ انہوں نے الہ آباد ہائیکورٹ کے اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں ان کی پیشگی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔
یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ نے اس سال 7 جنوری کو انہیں عبوری تحفظ فراہم کرتے ہوئے اتر پردیش حکومت اور شکایت کنندہ کو نوٹس جاری کیا تھا اور ہدایت دی تھی کہ اس دوران ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔
یہ مقدمہ گزشتہ سال پہلگام دہشت گردانہ حملہ کے بعد کیے گئے ایک سوشل میڈیا تبصرے سے متعلق ہے جس میں 26 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ الزام ہے کہ اس پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور حکمراں جماعت بی جے پی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عدالت نے فی الحال انہیں پیشگی ضمانت دے دی ہے جبکہ مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے۔