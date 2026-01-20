سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ کر کالج کی لڑکی نے وزن کم کرنے کی دوا کھائی، انتقال کر گئی
لڑکی نے ویڈیو میں دئے گئے نکات پر عمل کرتے ہوئے بوریکس کھا لیا۔ اسے الٹیاں ہونے لگیں اور اسہال کا سامنا کرنا پڑا۔
مدورائی: تمل ناڈو کے مدورائی ضلع میں منگل کو پہلے سال کے کالج کی طالبہ کی موت ہوگئی۔ سوشل میڈیا پر وزن کم کرنے کا علاج دیکھنے کے بعد اس نے کیمیائی مادہ کھا لیا۔ متوفی کلائیاراسی نریمیڈو کے ایک پرائیویٹ کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ مدورائی کے سیلور میں مینمبل پورم کی رہنے والی تھی۔ پولیس کے مطابق کلائیاراسی کا وزن قدرے زیادہ تھا اور اس نے اپنے والدین ویلمورگن اور وجے لکشمی سے بارہا کہا تھا کہ وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے۔
تاہم، اس کے والدین اس کے وزن کے بارے میں خاص طور پر فکر مند نہیں تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس کا وزن خود ہی کم ہو جائے گا۔ کلائیاراسی اپنا وزن کم کرنا چاہتی تھی، اس لیے 16 جنوری کو اس نے سوشل میڈیا پر "وزن میں کمی کے لیے بوریکس" کے عنوان سے ایک ویڈیو دیکھی اور ایک روایتی ادویات کی دکان سے بوریکس (وینگرم) خریدا۔
ویڈیو میں دی گئی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے لڑکی نے بوریکس کھا لیا۔ اس کے بعد اسے الٹیاں ہونے لگیں اور اسہال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ماں اسے علاج کے لیے منکلائی کے ایک نجی اسپتال لے گئی۔
گھر واپس آنے پر، کلیاراسی نے پیٹ میں شدید درد اور آنتوں کی حرکت کے دوران خون بہنے کی شکایت کی۔ گھبرا کر اس کے اہل خانہ نے اسے رات 11 بجے کے قریب مدورائی کے سرکاری راجا جی اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا اور اسے مردہ قرار دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بچی کی لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔
اس واقعہ کے بعد سیلور پولس نے کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔ کلائیاراسی کے والد ویلمورگن نے کہا کہ ان کی بیٹی اپنے زیادہ وزن سے پریشان تھی۔ اس نے وزن میں کمی کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھی اور بوریکس خریدا۔
والد نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے بوریکس کا استعمال نہ کرے۔ بیٹی نے اپنے والد کے مشورے کو نظر انداز کیا اور وزن کم کرنے کے لیے یوٹیوب کے نسخے پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچی کی موت ہسپتال لانے سے پہلے ہو چکی تھی۔ لہذا، یہ کہنا مناسب ہے کہ صحت سے متعلق کسی بھی مسئلے کے لیے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔