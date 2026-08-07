کاکروچ جنتا پارٹی کی 'کیا بولتی پبلک' مہم؛ ابھیجیت دیپکے نے بتایا اس کا اہم مقصد
CJP کے بانی دیپکے نے لوگوں کو درپیش مسائل کو سمجھنے کے لیے 'کیا بولتی پبلک' (عوام کیا کہتے ہیں) مہم کا آغاز کیا ہے۔
Published : August 7, 2026 at 7:09 AM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر (اورنگ آباد): کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے جمعرات کو عوام کو درپیش مسائل کو سمجھنے کے لیے 'کیا بولتی پبلک' مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔
دیپکے نے کہا، "ہم ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم 'کیا بولتی پبلک' مہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد پورے ملک میں لوگوں کو درپیش مسائل کو سمجھنا ہے۔"
مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مختلف مسائل پر مرکزی حکومت پر تنقید کی اور تعلیمی نظام، بے روزگاری اور عدالتی عمل کو لے کر انتظامیہ کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا، "سیاسی نظام پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ عدالتی فیصلے اکثر حکمران جماعت کے حق میں ہوتے ہیں۔ صنعتکاروں سے متعلق مقدمات کی تیزی سے سماعت کی جاتی ہے، اور عدالتی مداخلت کے ذریعے سیاسی جماعتوں کی 'چوری' ہو رہی ہیں۔ پھر بھی، عدالتوں کے پاس عام آدمی کی شکایات کے لیے وقت نہیں ہے۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ لوگ میڈیا سے ناراض ہیں کیونکہ اس نے حکام سے پوچھ گچھ کرنا بند کر دیا ہے۔ دیپکے کے مطابق، 60 فیصد آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے۔ بہت سے لوگ مجبوراً ڈیلیوری ایجنٹ کا کام کرنے کررہے ہیں اور معمولی کمائی پر اپنا گھر چلانے کے لیے جدوجہد کررہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "تقریباً 80 فیصد بے روزگار نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں اور اب وہ اس تعلیم کو حاصل کرنے پر پچھتا رہے ہیں۔ بغیر ڈگریوں کے لوگ حکومت چلا رہے ہیں اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بصورت دیگر، جین زی اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا۔ دیپکے نے کہا، "ملک میں اصلاحات لانے کے لیے سول سوسائٹی کی مختلف تنظیموں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔"
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