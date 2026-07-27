کیا احتجاج ختم ہونے کے بعد حکومت طلباء کو چُن چُن کر نشانہ بنا رہی ہے؟ کاکروچ جنتا پارٹی نے وارننگ جاری کر دی
اگرچہ وزیرتعلیم کے استعفیٰ کے بعد طلبہ کی تحریک ختم ہو گئی ہے، لیکن حکومت اور مظاہرین کے درمیان قانونی جنگ تیز ہو گئی ہے۔
Published : July 27, 2026 at 8:27 PM IST
نئی دہلی: بھلے ہی طلبہ کی تحریک 36 دنوں کے بعد مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے بعد ختم ہو گئی ہے، لیکن حکومت اور مظاہرین کے درمیان قانونی جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لے ورنہ انہیں دوبارہ احتجاج شروع کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔
پیر کو سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، سی جے پی کے ترجمان سورو داس نے کہا کہ وہ قانونی مشورہ حاصل کرنے کے لیے سبل سے مسلسل رابطے میں تھے۔ داس نے ذکر کیا کہ جب 25 تاریخ کو تحریک کو ختم کیا گیا تھا، تو انہیں خدشہ تھا کہ جیسے ہی تحریک ختم ہوتی ہے حکومت مظاہرین کو نشانہ بنانا شروع کر سکتی ہے۔
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference along with independent Rajya Sabha MP and senior advocate Kapil Sibal, CJP spokesperson Saurav Das says, "We were in constant touch with Kapil ji and had sought legal guidance. When we called off the protest on the 25th, we apprehended… pic.twitter.com/88xwbSm9LO— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
سورو داس نے کہا، "یہ خدشہ انتہائی سنگین اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سے قبل بھی بڑی تحریکوں میں ایسا ہی نمونہ دیکھا گیا ہے، جہاں احتجاج ختم ہونے کے بعد مخصوص افراد کو نشانہ بنا کر جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا۔" انہوں نے واضح کیا کہ تحریک کے پہلے دن سے ہی تمام طلباء کو قانونی اور طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ مزید برآں، ملک بھر کے وکلاء کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی طالب علم کو کہیں بھی قانونی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
سی جے پی کے ترجمان آشوتوش رانکا نے کہا کہ اگر حکومت نے مظاہرین کے خلاف درج مقدمات واپس نہیں لیے تو وہ دوبارہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں، سی جے پی لیڈر رتنا سنگھ نے نوٹ کیا کہ آسام، بہار اور مغربی بنگال میں مظاہروں میں ملوث بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ سی جے پی نے مظاہرین کے خلاف پولیس کی بربریت سے متعلق شکایات درج کرنے کے لیے 'ساکشی' پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے۔
راجیہ سبھا ایم پی اور سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جانی چاہئے۔ کپل سبل نے طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک کروڑ کے ذاتی تعاون کے ساتھ 'قانونی دفاعی فنڈ' بنانے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے وکلاء سے اپیل کی کہ وہ طلبہ کے خلاف درج جھوٹے مقدمات کے خلاف لڑنے میں تعاون کریں۔
اس سے پہلے، کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے چیف ترجمان سورو داس نے آسام، مغربی بنگال اور بہار میں طلباء اور دیگر مظاہرین کی گرفتاری سے متعلق رپورٹوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مرکز سے ان کی فوری رہائی اور ایف آئی آر واپس لینے کی اپیل کی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، داس نے کہا، "نوجوانوں کے لیے اس طرح سے بھروسہ توڑنا ناقابل قبول ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "پارٹی نے اپنا ملک گیر احتجاج اس وقت ختم کر دیا تھا جب حکومت ہند نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ مظاہرین کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہمیں مختلف ریاستی ایجنسیوں بالخصوص آسام، مغربی بنگال اور بہار میں طلباء اور دیگر مظاہرین کو نشانہ بنائے جانے، حراست میں لیے جانے یا گرفتار کیے جانے کی متعدد رپورٹس پر گہری تشویش ہے۔"
انہوں نے مزید تبصرہ کیا، "کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنا ملک گیر احتجاج صرف اس وقت واپس لیا جب حکومت ہند نے ہمیں یقین دلایا کہ بی جے پی کے زیر اقتدار یا این ڈی اے کی حکمرانی والی کسی بھی ریاست میں کسی بھی مظاہرین کے خلاف موجودہ میں یا مستقبل میں کوئی تعزیری کارروائی نہیں کی جائے گی۔
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