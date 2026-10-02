ممبئی میں آج سے کاکروچ جنتا پارٹی کا سی ای سی کے خلاف احتجاج، سخت سیکیورٹی، دیپکے نے کہا، امت شاہ جیسی غلطی نہ کریں فڑنویس
SIR میں مبینہ دھاندلیوں کی میڈیا رپورٹس کے بعد CEC گیانش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے CJP نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
Published : October 2, 2026 at 7:53 AM IST
ممبئی: ریلوے نے جمعرات کو دادار اسٹیشن پر سیکیورٹی بڑھا دی اور اضافی کمرشل عملہ تعینات کیا۔ یہ اقدام 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کی جانب سے آج (دو اکتوبر )کو شیواجی پارک میں مجوزہ احتجاج کے پیشِ نظر اٹھایا گیا ہے۔
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کو میرین ڈرائیو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ انہیں پہلے گیٹ وے آف انڈیا اور بعد ازاں میرین ڈرائیو چوپاٹی پر پلے کارڈ تھامے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد یہ الزامات سامنے آئے کہ وہ لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے گیٹ وے پر تو ابتدا میں کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن میرین ڈرائیو پر بھی ویسا ہی رویہ دیکھنے کے بعد انہیں تھانے لے گئی۔ ممبئی پولیس کے مطابق، انہیں اشتعال انگیز سرگرمیوں سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی اور بعد ازاں جانے کی اجازت دے دی گئی۔
CJP founder Abhijit Dipke was taken to the Marine Drive Police Station after he was seen carrying a placard at the Gateway of India and later at Marine Drive Chowpatty, allegedly attempting to provoke the public. Police initially did not intervene at Gateway, but later brought… pic.twitter.com/Ru411Rca1A— IANS (@ians_india) October 1, 2026
دادار شہر کے ویسٹرن اور سینٹرل ریلوے نیٹ ورکس کو ملانے والا ایک اہم جنکشن ہے، ملک کے مصروف ترین اسٹیشنوں میں سے ایک ہے اور مشہور شیواجی پارک کے سب سے قریب واقع ہے۔
سینٹرل ریلوے کے ترجمان نے بتایا کہ مجوزہ احتجاج کے پیشِ نظر اسٹیشن پر ریلوے پروٹیکشن فورس (آر پی ایف) کے عملے سمیت تقریباً 40 اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
ویسٹرن ریلوے کے ترجمان نے 50 اضافی عملے کے ارکان اور آر پی ایف اہلکاروں کی تعیناتی کی اطلاع دی۔
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ان کی تنظیم گاندھی جینتی کے موقع پر احتجاج کرے گی۔ وہ ووٹر لسٹ کی 'اسپیشل انٹینسیو ریویژن' (SIR) میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ ممبئی پولیس نے مجوزہ احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجوہات میں شیواجی پارک میں اجتماعات پر پابندیاں، ضروری شہری اجازت ناموں کا فقدان، اور ٹریفک کی روانی و ہنگامی گاڑیوں کی آمدورفت سے متعلق خدشات شامل ہیں۔
'کاکروچ جنتا پارٹی' کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ امت شاہ نے دہلی میں طلبہ یا یوں کہیں کہ مظاہرین پر لاٹھی چارج کا حکم دے کر غلطی کی تھی، اور انہوں نے دیویندر فڑنویس پر زور دیا کہ وہ مہاراشٹر میں اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ وہ جمعرات کو ممبئی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
دیپکے نے کہا کہ اگرچہ لوگ گزشتہ 12 سالوں سے خوف کے عالم میں جی رہے تھے، لیکن اب وہ خوفزدہ نہیں ہیں اور احتجاج میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے۔ انہوں نے فڑنویس کو خبردار کیا کہ وہ امت شاہ کی غلطی کی تقلید نہ کریں، کیونکہ مظاہرین پر لاٹھی چارج سے یہ تحریک مزید شدت اختیار کر جائے گی۔ انہوں نے کہا، "اگر آپ گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آئیں اور ہمیں گرفتار کر لیں۔ ہماری تحریک خود بخود زور پکڑ لے گی۔" انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ دو اکتوبر کو شیواجی پارک میں احتجاج کریں گے، چاہے اس کے لیے اجازت ملے یا نہ ملے۔ سی جے پی نے انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے عمل کو روکنے، ایس آئی آر فہرست کو منسوخ کرنے اور 2025 کی انتخابی فہرست کی بنیاد پر انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیپکے نے الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار میں شفافیت کے مطالبے پر زور دیا۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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