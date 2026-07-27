سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی کپل سبل سے ملاقات، کہا تحریک ختم ہوئی ہے لڑائی نہیں
انہوں نے کہاکہ سی جے پی مستقبل میں ریاستوں میں امتحانی بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کیسز کو اپنی مہم کا حصہ بنا سکتی ہے۔
Published : July 27, 2026 at 7:25 AM IST
نئی دہلی: 36 دنوں تک چلے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے احتجاج کے ختم ہونے کے بعد اتوار کو سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے راجیہ سبھا رکن کپل سبل سے ملاقات کی۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ احتجاج بھلے ہی ختم ہو گیا ہو، لیکن طلبہ سے جڑے مسائل پر لڑائی ابھی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سی جے پی جلد ہی اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ احتجاج میں شامل طلبہ پر درج مقدمات کو ہٹانے کے حوالے سے بھی قانونی سطح پر بات چیت جاری ہے۔
'جلد بتائیں گے آگے کیا ہوگا'
کپل سبل کی رہائش گاہ کے باہر ابھیجیت دیپکے سے احتجاج کے بعد کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تنظیم ابھی آگے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ احتجاج ابھی ایک دن پہلے ہی ختم ہوا ہے، اس لیے پوری حکمت عملی طے کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ دیپکے نے یقین دلایا کہ جلد ہی تنظیم اپنا اگلا لائحہ عمل جاری کرے گی۔
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, "हम जल्द ही आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे। यह कल ही खत्म हुई है, प्लीज़ हमें थोड़ा समय दें..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2026
पंजाब में कथित पेपर लीक पर उन्होंने कहा, "हम उस पर भी बात करेंगे, हम अभी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं..."
सरकार के… pic.twitter.com/9nECwIlvGG
'پنجاب پیپر لیک معاملہ بھی زیر غور'
پنجاب میں سامنے آئے مبینہ پیپر لیک معاملے پر سوال کیا گیا تو دیپکے نے کہا کہ تنظیم اس مسئلے پر بھی کام کر رہی ہے۔ اس موضوع پر بھی جلد اپنا موقف پیش کیا جائے گا اور فی الحال تنظیم اس کا منصوبہ بنانے میں مصروف ہے۔ سی جے پی مستقبل میں دیگر ریاستوں میں امتحانی بے ضابطگیوں اور پیپر لیک سے جڑے معاملات کو بھی اپنی مہم کا حصہ بنا سکتی ہے۔
'طلبہ پر درج مقدمات کو ہٹانا پہلی ترجیح'
انہوں نے بتایا کہ فی الحال میری ترجیح تحریک کے دوران طلبہ پر درج ہونے والے مقدمات کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے اور کوشش ہے کہ کسی بھی طالب علم کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ جو بھی طلبہ اس احتجاج کا حصہ تھے، ان کے خلاف درج مقدمات کو ختم کرانے کے لیے قانونی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔
'احتجاج ختم، لیکن مسئلہ برقرار'
قابلِ ذکر ہے کہ سی جے پی نے سنیچر کے روز 36 دنوں تک چلنے والے اپنے احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ احتجاج امتحانی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کے معاملات میں سخت کارروائی، مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اور طلبہ کے مفادات سے جڑے دیگر مسائل کو لے کر کیا گیا تھا۔ اب احتجاج ختم ہونے کے بعد تنظیم اپنی حکمت عملی کو قانونی اور تنظیمی سطح پر آگے بڑھانے کی تیاری کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کپل سبل سے ملاقات کو بھی اسی سمت میں ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔
ابھیجیت دیپکے کے بیان سے واضح ہے کہ سی جے پی فی الحال احتجاج کے بعد کی صورت حال کا جائزہ لے رہی ہے۔ طلبہ پر درج مقدمات، پیپر لیک جیسے مسائل اور آگے کی حکمت عملی کو لے کر تنظیم جلد ہی تفصیلی اعلان کر سکتی ہے۔ ایسے میں آنے والے دنوں میں سی جے پی کے اگلے لائحہ عمل اور حکومت کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر سب کی نظریں مرکوز رہیں گی۔
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