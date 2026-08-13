کیا جنتر منتر پر پھر ہونے جارہا ہے کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج؟ دیپکے نے 'سیزن 2' کا دیا اشارہ
دیپکے کے ایک بیان سے ہلچل مچ گئی ہے۔ سوال پوچھا جارہا ہے کہ، کیا جنتر منتر پر دوبارہ احتجاج ہو گا؟ مکمل خبر پڑھیں۔
Published : August 13, 2026 at 8:56 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) جنتر منتر پر ایک اور احتجاج شروع کرنے والی ہے۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ یہ پہل بہت جلد شروع ہونے والی ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بتائی۔
دیپکے نے کہا، "بہت سے لوگ انسٹاگرام پر تبصرہ کر رہے تھے کہ 'جنتر منتر' سیزن 2 کب شروع ہوگا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ 'جنتر منتر' سیزن 2 بہت جلد شروع ہو رہا ہے۔"
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "Many people were commenting on Instagram when Season 2 of 'Jantar-Mantar' will begin. I want to tell them that Season 2 of 'Jantar-Mantar' is going to start very soon." pic.twitter.com/v5dkaQcPtv— ANI (@ANI) August 12, 2026
سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے مزید کہا، "ہمارے رضاکاروں کی ایک میٹنگ آج دہلی میں ہونے والی تھی۔ ہم ایک ہال کی تلاش میں تھے، لیکن کوئی ہمیں کرائے پر دینے کو تیار نہیں تھا؛ ہر کوئی کہتا رہا کہ 'اوپر سے دباؤ ہے۔' ہم نے بڑی مشکل سے ایک ہال کی بکنگ کی جس کی رسید بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن آج صبح ہی ہال مالکان کو دھمکیاں موصول ہوئیں۔ انہیں کہا گیا کہ اگر انہوں نے سی جے پی کی میٹنگ وہاں ہونے دی تو انہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ اس سب کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے۔ ان کے عمل اور الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملک کے نوجوانوں سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے چھوٹے ہتھکنڈے ہمیں خوفزدہ کر دیں گے، تو وہ سراسر غلطی پر ہیں۔
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, " we were scheduled to hold our volunteers' meet in delhi today... we were looking for a hall, but no one would rent us one. everyone kept saying there was pressure from above... we had managed to secure… pic.twitter.com/48OnCdwEdn— ANI (@ANI) August 12, 2026
سی جے پی کے سورو داس نے کہا، "یہ بنیادی طور پر 'سیزن ٹو' ہے۔ ایسی نااہل حکومتوں اور افسران کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، سی جے پی کی جانب سے، اب ہم رائے عامہ کا اندازہ لگانے کے لیے ملک گیر 'لسننگ ٹور' شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک مہم چلائیں گے جس میں یوم آزادی سے ہی تعلیم کے مسئلے کو ترجیح دیں گے۔ ہم والدین اور شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرکاری اسکولوں کا دورہ کریں، سماجی آڈٹ کریں، وہاں کے حالات کو دستاویز کریں، سچائی کو سامنے لائیں، اور بہتری لانے میں مدد کریں۔ نوجوان ذمہ داری لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جلد ہی، واقعی ایک 'ترقی یافتہ ہندوستان' ابھرے گا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی جے پی کے قومی ترجمان آشوتوش رانکا نے کہا، "آزادی کے بعد سے، اس ملک میں سرکاری اسکولوں کو مسلسل اور مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں بچوں کو جسمانی مشقت کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔۔۔ لیکن اب، حکومتوں کو سرکاری اسکولوں پر توجہ دینی چاہیے، آپ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے ہم 15 اگست کو ایک مہم شروع کر رہے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ گاؤں کے 'سرپنچ" سے اپنے گاؤں کے اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے کہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو ہم وہاں احتجاج کریں گے۔
ابھیجیت دیپکے نے بتایا کہ ان کی مہم کا مقصد ملک بھر کے دیہی اسکولوں کو ٹھیک کرنا ہے جو کہ کئی سالوں سے نظر انداز کیے گئے ہیں۔
سی جے پی کی زیرقیادت اس سے پہلے کے احتجاج کے دوران بھی تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ طلبہ کے احتجاج کے دوران سو سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے کچھ علاقوں میں لاٹھی چارج کا سہارا لیا، اور یہاں تک کہ ایک جگہ پر پیلٹ گن سے فائر کیے جانے کا بھی دعویٰ ہے۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ کو نشانہ بنایا ہے اور پارلیمانی کارروائی میں مسلسل خلل پڑ رہا ہے۔
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