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سپریم کورٹ نے طلبہ کے احتجاج سے متعلق درج تمام ایف آئی آرز کو رد کر دیا، سی جے پی نے احتجاج منسوخ کیا

سپریم کورٹ نے دہلی اور ملک کے دیگر حصوں میں طلباء کے احتجاج سے متعلق تمام ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا۔

سپریم کورٹ
سپریم کورٹ (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2026 at 4:42 PM IST

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نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے دہلی میں پانچ ستمبر کو ہونے والے مارچ کو منسوخ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران سی جے پی کے ترجمان سورو داس نے کہا کہ پارٹی مارچ کے انعقاد کا فیصلہ واپس لے رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی اور ملک کے دیگر حصوں میں طلباء کے احتجاج سے متعلق تمام ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا۔

منگل کو سپریم کورٹ میں طلبہ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا، مرکز اور دہلی پولیس کی طرف سے پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو مطلع کیا کہ مرکز دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات کے دوران کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) قیادت کو دی گئی تین یقین دہانیوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

پہلی یقین دہانی یہ تھی کہ مرکز 20 جولائی سے 25 جولائی کے درمیان درج ایف آئی آر کی پیروی نہیں کرے گا۔ دوسری یقین دہانی یہ تھی کہ اس معاملے میں کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔ تیسرا یقین دہانی یہ تھی کہ حکومت نیٹ پیپر لیک کے سلسلے میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کو معاوضہ فراہم کرے گی۔ سالیسٹر جنرل نے کہا، "ابھی تک، ہم تینوں یقین دہانیوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"

سپریم کورٹ نے سنگین مجرمانہ واقعات میں ملوث 2,873 افراد کے خلاف مرکز، دہلی پولیس کو تازہ ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دی۔

سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی کہ وہ خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو تین ماہ کے اندر معاوضہ فراہم کرے۔

کاکروچ جنتا پارٹی کے سورو داس سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ، مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لینے کے لیے مرکز کے اقدامات کے پیش نظر، سی جے پی پانچ ستمبر کو طے شدہ مارچ کو واپس لے رہی ہے۔ سالیسٹر جنرل مہتا نے عدالت پر زور دیا کہ وہ دونوں فریقین- مرکزی حکومت اور سی جے پی کے درمیان بات چیت کی اجازت دے جس کے بعد سورو داس نے ذاتی طور پر سپریم کورٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔

مرکزی وزیر جے پی نڈا نے سی جے پی کے ذریعہ مارچ کی منسوخی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ، "طلباء کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم نے حکومت ہند کی جانب سے یقین دہانی کرائی تھی کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف درج مقدمات واپس لے لیے جائیں گے اور مستقبل میں ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں، ہم نے بی جے پی اقتدار والی ریاستوں کی حکومتوں سے بھی مشاورت کی، اور اب ہم اعلان کردہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔" نڈا نے کہا کہ، ہم سی جے پی کے ترجمان کی طرف سے پریس کانفرنس میں 5 ستمبر کو ہونے والا احتجاج منسوخ کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی اور فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔"

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TAGGED:

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