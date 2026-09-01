سپریم کورٹ نے طلبہ کے احتجاج سے متعلق درج تمام ایف آئی آرز کو رد کر دیا، سی جے پی نے احتجاج منسوخ کیا
سپریم کورٹ نے دہلی اور ملک کے دیگر حصوں میں طلباء کے احتجاج سے متعلق تمام ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا۔
Published : September 1, 2026 at 4:42 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے دہلی میں پانچ ستمبر کو ہونے والے مارچ کو منسوخ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران سی جے پی کے ترجمان سورو داس نے کہا کہ پارٹی مارچ کے انعقاد کا فیصلہ واپس لے رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی اور ملک کے دیگر حصوں میں طلباء کے احتجاج سے متعلق تمام ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا۔
منگل کو سپریم کورٹ میں طلبہ مظاہرین کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا، مرکز اور دہلی پولیس کی طرف سے پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو مطلع کیا کہ مرکز دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات کے دوران کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) قیادت کو دی گئی تین یقین دہانیوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre and Delhi Police, informed the Supreme Court that the Centre remains committed to fulfilling all three assurances given to the leadership of the Cockroach Janta Party (CJP) during a meeting between the Centre and the party.… pic.twitter.com/Wkzguek7hc— ANI (@ANI) September 1, 2026
پہلی یقین دہانی یہ تھی کہ مرکز 20 جولائی سے 25 جولائی کے درمیان درج ایف آئی آر کی پیروی نہیں کرے گا۔ دوسری یقین دہانی یہ تھی کہ اس معاملے میں کوئی نئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔ تیسرا یقین دہانی یہ تھی کہ حکومت نیٹ پیپر لیک کے سلسلے میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کو معاوضہ فراہم کرے گی۔ سالیسٹر جنرل نے کہا، "ابھی تک، ہم تینوں یقین دہانیوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"
سپریم کورٹ نے سنگین مجرمانہ واقعات میں ملوث 2,873 افراد کے خلاف مرکز، دہلی پولیس کو تازہ ایف آئی آر درج کرنے کی اجازت دی۔
سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی کہ وہ خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو تین ماہ کے اندر معاوضہ فراہم کرے۔
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das says, " ...regarding the delhi police’s apprehension, based on facial recognition technology, that around 2,800 alleged hardened criminals were present at the protest site, we argued during negotiations with… https://t.co/e0YcNp3dh7 pic.twitter.com/G5RWS7pvzx— ANI (@ANI) September 1, 2026
کاکروچ جنتا پارٹی کے سورو داس سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ، مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لینے کے لیے مرکز کے اقدامات کے پیش نظر، سی جے پی پانچ ستمبر کو طے شدہ مارچ کو واپس لے رہی ہے۔ سالیسٹر جنرل مہتا نے عدالت پر زور دیا کہ وہ دونوں فریقین- مرکزی حکومت اور سی جے پی کے درمیان بات چیت کی اجازت دے جس کے بعد سورو داس نے ذاتی طور پر سپریم کورٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔
#WATCH | Delhi: Union Minister JP Nadda says, " ...keeping the students’ future in mind, we assured on behalf of the government of india that the cases registered against the protesting students would be withdrawn and that no harsh action would be taken against them in the future.… pic.twitter.com/wpxGjotwit— ANI (@ANI) September 1, 2026
مرکزی وزیر جے پی نڈا نے سی جے پی کے ذریعہ مارچ کی منسوخی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ، "طلباء کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم نے حکومت ہند کی جانب سے یقین دہانی کرائی تھی کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف درج مقدمات واپس لے لیے جائیں گے اور مستقبل میں ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں، ہم نے بی جے پی اقتدار والی ریاستوں کی حکومتوں سے بھی مشاورت کی، اور اب ہم اعلان کردہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔" نڈا نے کہا کہ، ہم سی جے پی کے ترجمان کی طرف سے پریس کانفرنس میں 5 ستمبر کو ہونے والا احتجاج منسوخ کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی اور فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔"
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