کاکروچ جنتا پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا، پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کریں گے شرکت
کاکروچ جنتا پارٹی نے تعلیمی نظام کے خلاف پرامن احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
Published : June 4, 2026 at 7:49 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی نے جمعرات کو اپنی پہلی پریس کانفرنس میں تعلیمی نظام پر تشویش کا اظہار کیا اور نوجوانوں سے ہفتہ کو دہلی کے جنتر منتر پر پرامن احتجاج میں حصہ لینے کی اپیل کی۔
میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان آشوتوش رانکا نے الزام لگایا کہ گزشتہ ماہ کے واقعات سے وزارت تعلیم اور نظام کی نااہلی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ رانکا نے کہا کہ گزشتہ مہینے کے واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ وزارت تعلیم نااہل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی متحد ہو اور متفقہ طور پر دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرے۔
سی بی ایس ای کے چیئرمین اور سکریٹری کے تبادلوں پر تنقید کرتے ہوئے سی جے پی ممبران نے کہا کہ نوجوان کاسمیٹک ٹرانسفر نہیں بلکہ احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارٹی کے چیف ترجمان سوربھ داس نے کہا کہ یہ تبادلے محض ایک دھوکہ ہے۔ پچھلے پیپر لیک کے معاملات میں، عوام کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگ ملوث تھے، ان کی موجودہ حیثیت، کیا انہیں سزا ہوئی ہے، یا ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے۔
داس نے مزید کہا کہ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے 6 جون کو صبح 8 بجے دہلی پہنچیں گے اور احتجاج میں شامل ہوں گے۔ داس نے کہا، "ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن جائیں گے اور جنتر منتر پر ایک پرامن احتجاج کی اجازت حاصل کریں گے، جو کہ نامزد احتجاجی مقام ہے۔داس نے کہا "ہم تمام پارٹیوں کے لوگوں کو بغیر کسی پارٹی کے بینر کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ملک کے نوجوانوں سے متعلق ہے۔"
مجوزہ احتجاج سے پہلے چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے، داس نے کہا کہ پیسہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان تحریک میں شامل ہونے کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ "نوجوانوں میں ہمت اور عزم ہے کہ وہ بغیر کسی مالی مدد کے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔"
داس نے مزید الزام لگایا کہ جب بھی کوئی تحریک زور پکڑتی ہے تو اسے جوابی بیانیے اور سازشی نظریات کے ذریعے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ ایک عام رواج ہے کہ جب کسی تحریک کو حمایت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اسے کمزور کرنے کی کوشش میں غیر ملکی فنڈنگ یا بیرونی حمایت کے بارے میں غلط معلومات اور سازشی نظریات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم، ہم نوجوانوں کے حوالے سے حقیقی مسائل اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔"
اس سے پہلے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ سی جے پی کی ایک اور ترجمان، وجیتا دہیا نے، دیپکے کی واپسی پر پولیس کی کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، "اگر سونم وانگچک کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو دیپکے کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو مزید لوگ ہماری حمایت میں ریلی نکالیں گے۔"
عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے، چیف جسٹس آفیشل آشوتوش رانکا نے کہا ہمارے ماضی کے تعلقات اہم نہیں ہیں۔ یہ لڑائی اس سے بہت بڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سی جے پی کسی بھی فرد یا تنظیم سے بڑا ہے۔
رانکا انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (آئی آئی ٹی ) کانپور اور لندن اسکول آف اکنامکس کے سابق طالب علم، اس سے قبل لندن میں قائم عالمی مشاورتی فرم میک کنسے اینڈ فرم میں کام کر چکے ہیں۔ انہیں چیف جوڈیشل کمیٹی کا ترجمان بھی مقرر کیا گیا ہے۔
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