کاکروچ از بیک: کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے چھ جون کو ہندوستان واپس آئیں گے
دپکے نے امتحانات میں گڑبڑی کو لے کر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے لیے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
Published : June 1, 2026 at 2:41 PM IST
نئی دہلی: طنزیہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے پیر کو انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ وہ 6 جون کو ہندوستان واپس آکر ایک پرامن احتجاج شروع کریں گے جس میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے امتحانات میں غلطیوں پر استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
انسٹاگرام پر جاری ایک ویڈیو میں دپکے نے حامیوں اور طلباء سے دہلی میں ان کے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی۔
Important announcement:— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 1, 2026
CJP Founder @abhijeet_dipke will return to India on June 6 for a peaceful protest at Jantar Mantar, Delhi, demanding the resignation of the Education Minister. pic.twitter.com/x9M1v38Pwu
انہوں نے کہا، "وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ آئیں، آئین ہند کے راستے پر چلیں، اور پرامن طریقے سے دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ اگر ہم مل کر آواز اٹھائیں گے، تو انہیں ہماری بات ضرور سننی پڑے گی۔
دپکے نے حامیوں پر زور دیا کہ وہ 6 جون کو ہوائی اڈے پر ان کے ساتھ شامل ہوں۔
انہوں نے کہا، "میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہفتہ 6 جون کی صبح دہلی پہنچوں گا۔ براہ کرم میرے ساتھ ہوائی اڈے پر شامل ہوں اور ہم مل کر پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن جائیں گے اور جنتر منتر پر پرامن احتجاج کرنے کی اجازت طلب کریں گے۔"
ویڈیو میں، دپکے نے الزام لگایا کہ امتحان سے متعلق تنازعات اور رکاوٹوں نے طلباء کو پریشان کر دیا ہے اور حکومت سے جوابدہی کا مطالبہ کیا ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی، ایک نوجوانوں پر مبنی سوشل میڈیا تحریک ہے جس کی بنیاد دپکے نے رکھی تھی۔ اس نے اپنے قیام کے بعد سے ہی مقبولیت حاصل کی ہے اور کئی عوامی شخصیات نے اسے سبسکرائب کیا ہے۔
