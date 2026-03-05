ETV Bharat / bharat

تلنگانہ کو آئی پی ایس افسران کی شدید کمی کا سامنا، سی ایم ریونت ریڈی نے امت شاہ سے آئی پی ایس عہدیداروں کا کیا مطالبہ

تلنگانہ کے چیف منسٹر نے بدھ کو دہلی میں پولیس افسران کے ساتھ امت شاہ سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا۔

cm revanth reddy meets union home minister amit shah demand more ips Urdu News
چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ (x.com/TelanganaCMO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 5, 2026 at 4:21 PM IST

نئی دہلی/حیدرآباد: تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ریاست کو مزید آئی پی ایس افسران مختص کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہر کے لیے اضافی آئی پی ایس افسران کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بدھ کو دہلی میں پولیس افسران کے ساتھ امت شاہ سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا۔

ریونتھ ریڈی نے درخواست کی، "ریاست کی تشکیل کے بعد، پہلا کیڈر جائزہ 2016 میں منعقد ہوا تھا۔ 2021 کے لیے طے شدہ جائزہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور 2025 میں ہوا تھا۔ اس وقت تلنگانہ کو صرف سات آئی پی ایس افسران مختص کیے گئے تھے۔ اس سال دوبارہ کیڈر کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ فی الحال، تلنگانہ کے افسران کی تعداد 130 تک بڑھائی گئی ہے، اور اس میں صرف 30 افسروں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔"

وزیر اعلیٰ نے امت شاہ کی توجہ دارالحکومت کے تحت پچھلے تین کمشنریٹ اور ایک نئے 'فیوچر سٹی' کمشنریٹ کے قیام کی طرف بھی مبذول کرائی۔ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو مزید آئی پی ایس افسران کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اس معاملے پر جلد فیصلہ لینے کی درخواست کی۔

وزیر اعلیٰ نے شاہ کو ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ خاص طور پر انہوں نے منشیات پر قابو پانے کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی فورس 'ایگل فورس' کی سرگرمیوں اور سائبر کرائمز کی روک تھام میں 'تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو' کے کردار کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔

میٹنگ میں ماؤنواز لیڈروں پر تبادلۂ خیال کیا گیا جو قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں اور جو ابھی تک روپوش ہیں۔ دونوں لیڈروں نے ماؤنوازوں کے ہتھیار ڈالنے، بازآبادکاری اور دیگر متعلقہ مسائل پر تفصیل سے تبادلۂ خیال کیا۔

وزیر اعلیٰ نے کہا، "گزشتہ دو سالوں میں، ریاست میں کل 591 ماؤنوازوں نے ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ ایک اچھی پیشرفت ہے کہ حالیہ دنوں میں بہت سے ماؤنواز لیڈر عام زندگی گزارنے کے لیے آگے آئے ہیں، اور ان کی حکومت انہیں مختلف سہولیات فراہم کر رہی ہے۔" اس تقریب میں چیف منسٹر کے پرنسپل سکریٹری شیشادری، ڈی جی پی شیوادھر ریڈی، محکمہ انٹیلی جنس کے سربراہ وجے کمار، ایس آئی بی آئی جی سماتھی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔

