نتیش کمار نے ڈالا ووٹ، ریاستی وزیر سنیل کمار نے کہا، 'پانچ بار سے جیت رہا ہوں، اس بار سب سے زیادہ ووٹوں سے بازی ماروں گا'
بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔
Published : November 6, 2025 at 12:21 PM IST
پٹنہ/ نالندہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ رائے دہندگان اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے صبح سات بجے سے قطاروں میں کھڑے ہیں۔ دریں اثنا، بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار نے صبح 10:05 بجے اپنے آبائی حلقے پٹنہ بختیار پور میں منجو سنہا پریوجنا گرلز ہائی اسکول میں بنے پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالا۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی گھر جا کر افراد خاندان سے ملاقات کی اور پٹنہ واپس آ گئے۔ اس موقعے پر راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے جھا بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ موجود تھے۔
"بہار کے لوگوں کو اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملا۔ یہ جو بڑی تعداد میں لوگ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ این ڈی اے کے تحت مرکز میں مودی اور بہار میں اعلیٰ نتیش کمار کی جوڑی ہٹ ثابت ہوگی۔" - سنجے جھا، راجیہ سبھا ایم پی، جے ڈی یو
ریاستی وزیر سنیل کمار نے اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا
بہار حکومت میں جنگلات، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر سنیل کمار نے اپنے خاندان کے ساتھ بہار شریف میں ووٹ ڈالا۔ اس موقعے پر وہ کافی پرجوش دکھائی دیے۔
"سب کی شراکت داری کافی اہم"
نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہار کی ترقی کے این ڈی اے کے عہد کو پورا کرنے کے لیے بہار شریف کے عوام کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ انتخابات جمہوریت کا سب سے اہم تہوار ہیں اور اس میں سب کی شرکت ضروری ہے۔
"میں پانچ بار الیکشن جیتا ہوں، اس بار سب سے زیادہ ووٹوں سے بازی ماروں گا۔ عوام کا آشیرواد مجھے ضرور ملے گا۔" - ڈاکٹر سنیل کمار، بی جے پی امیدوار، بہار شریف اسمبلی
