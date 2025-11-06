ETV Bharat / bharat

نتیش کمار نے ڈالا ووٹ، ریاستی وزیر سنیل کمار نے کہا، 'پانچ بار سے جیت رہا ہوں، اس بار سب سے زیادہ ووٹوں سے بازی ماروں گا'

بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔

نتیش کمار نے ڈالا ووٹ
نتیش کمار نے ڈالا ووٹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ/ نالندہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ رائے دہندگان اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے صبح سات بجے سے قطاروں میں کھڑے ہیں۔ دریں اثنا، بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار نے صبح 10:05 بجے اپنے آبائی حلقے پٹنہ بختیار پور میں منجو سنہا پریوجنا گرلز ہائی اسکول میں بنے پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالا۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی گھر جا کر افراد خاندان سے ملاقات کی اور پٹنہ واپس آ گئے۔ اس موقعے پر راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے جھا بھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ موجود تھے۔

"بہار کے لوگوں کو اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملا۔ یہ جو بڑی تعداد میں لوگ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ این ڈی اے کے تحت مرکز میں مودی اور بہار میں اعلیٰ نتیش کمار کی جوڑی ہٹ ثابت ہوگی۔" - سنجے جھا، راجیہ سبھا ایم پی، جے ڈی یو

ووٹ ڈالنے کے بعد ریاستی وزیر ڈاکٹر سنیل کمار
ووٹ ڈالنے کے بعد ریاستی وزیر ڈاکٹر سنیل کمار (ETV Bharat)

ریاستی وزیر سنیل کمار نے اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا

بہار حکومت میں جنگلات، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر سنیل کمار نے اپنے خاندان کے ساتھ بہار شریف میں ووٹ ڈالا۔ اس موقعے پر وہ کافی پرجوش دکھائی دیے۔

"سب کی شراکت داری کافی اہم"

ووٹ دینے کے بعد ایک ووٹر انگلی کی سیاہی دکھاتے ہوئے
ووٹ دینے کے بعد ایک ووٹر انگلی کی سیاہی دکھاتے ہوئے (ETV Bharat)

نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہار کی ترقی کے این ڈی اے کے عہد کو پورا کرنے کے لیے بہار شریف کے عوام کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ انتخابات جمہوریت کا سب سے اہم تہوار ہیں اور اس میں سب کی شرکت ضروری ہے۔

"میں پانچ بار الیکشن جیتا ہوں، اس بار سب سے زیادہ ووٹوں سے بازی ماروں گا۔ عوام کا آشیرواد مجھے ضرور ملے گا۔" - ڈاکٹر سنیل کمار، بی جے پی امیدوار، بہار شریف اسمبلی

مزید پڑھیں: 'چودہ تاریخ کو نئی سرکار...' تیجسوی یادو نے اپنے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا

بہار انتخابات: سابق رکن پارلیمنٹ شہاب الدین کی اہلیہ حنا شہاب نے ووٹ ڈالا، کہا انشاء اللہ ہماری سرکار بنے گی

لائیو بہار اسمبلی انتخابات: پہلے مرحلے کے تحت 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر ووٹنگ جاری، صبح 11 بجے تک 25.11 فیصد پولنگ

بہار اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ: حلقے، امیدوار، مجرمانہ ریکارڈ اور آمدنی سمیت تمام حقائق پر ایک نظر

TAGGED:

NITISH KUMAR
VOTING IN NALANDA
NITISH KUMAR VOTING
NITISH KUMAR CASTS VOTE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.