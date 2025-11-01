مہاراشٹر: خاتون ڈاکٹر خودکشی معاملے میں ایس آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم، انچارج خاتون آئی پی ایس افسر
وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ڈائرکٹر جنرل آف پولیس کو ستارہ ڈاکٹر خودکشی کیس میں ایس آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے۔
Published : November 1, 2025 at 11:53 AM IST
ممبئی: وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے ستارہ کے پھلٹن سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کے خودکشی معاملے میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کو خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے۔ سنگین الزامات اور کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ایس آئی ٹی کی قیادت ایک خاتون آئی پی ایس افسر کریں گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسر کے نام کا اعلان مقتول کے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ خاتون ڈاکٹر نے چند روز قبل خودکشی کر لی تھی۔ اپنے ہاتھ سے لکھے سوسائڈ نوٹ میں ڈاکٹر نے پولیس سب انسپکٹر گوپال بدنے پر چار بار اس کی عصمت دری کرنے کا الزام لگایا۔
متوفیہ نے پرشانت بنکر پر اسے جسمانی اور ذہنی اذیت دینے کا بھی الزام لگایا۔ متاثرہ کا سنگین الزام ہے کہ پولیس سب انسپکٹر گوپال بدنے نے اس کے ساتھ چار بار عصمت دری کی جس سے ریاست میں ہلچل مچ گئی۔
متاثرہ کے اہل خانہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسپتال کے اعلیٰ حکام اور پولیس افسران ان پر غلط پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے۔ اس معاملے میں بدنے اور سابق بی جے پی ایم پی کے دو ذاتی معاونین کے خلاف سنگین الزامات نے سیاست کو گرما دیا۔
اپوزیشن نے سیاسی دباؤ کے خوف سے کیس کو دبانے کا الزام عائد کیا اور بار بار ایس آئی ٹی جانچ کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کے مطابق 'جب حکومت مجرمین کو بچاتی ہے تو انصاف کی امید کون کرے۔'
دریں اثنا وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ڈائرکٹر جنرل آف پولیس کو ایس آئی ٹی بنانے کا حکم دیا۔ اس معاملے کے دو اہم ملزمین پرشانت بنکر اور گوپال بدنے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔
عدالت نے انہیں بھی پولیس تحویل میں دے دیا ہے۔ سرکاری وکیلوں نے مکمل تحقیقات اور تمام تفصیلات کی مکمل جانچ کا مطالبہ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا دونوں ملزمان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق تھا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔
بی جے پی کی خواتین کی ریاستی صدر ایم ایل اے چترا واگھ نے کہا، "میں وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے فلٹن کیس میں نربھیا ڈاکٹر کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ مجھے شروع سے ہی یقین تھا کہ انصاف ملے گا۔ ایس آئی ٹی تحقیقات میں تیزی لائے گی اور انصاف دلائے گی۔"
مزید پڑھیں:
ستارا خودکشی معاملہ: متوفیہ ڈاکٹر کو غلط پوسٹ مارٹم رپورٹس کے لیے مجبور کیا گیا، رشتہ داروں کا دعویٰ
خاتون ڈاکٹر کی خودکشی: مہاراشٹر کے وزیر اعلی نے دو پولیس اہلکاروں کی معطلی کا حکم دیا