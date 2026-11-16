راموجی راؤ کا یومِ پیدائش، وزیر اعلیٰ اور وزراء نے ان کی خدمات اور مقاصد کو یاد کیا
راموجی راؤ کے یومِ پیدائش پر وزیراعلیٰ چندرا بابو نائیڈو اور وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کی خدمات یاد کرکے شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔
Published : November 16, 2026 at 10:59 AM IST
حیدرآباد، امراوتی: آج راموجی فلم سٹی اور ای ٹی وی ایناڈو کے فاؤنڈر آنجہانی راموجی راؤ کا یومِ پیدائش ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور تیلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو نے پدم وبھوشن راموجی راؤ کی خدمات کو ناقابلِ فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تیلگو صحافت کو ایک نئی سمت دی اور ٹیلی ویژن و فلمی دنیا میں بھی اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔
آج راموجی راؤ کے یومِ پیدائش کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے انہیں پرزور خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ راموجی راؤ نے کبھی سمجھوتہ نہ کرنے والے اصولوں، نظم و ضبط، استقامت اور ایمانداری کو اپنا ہتھیار بنا کر کئی عظیم اداروں کی بنیاد رکھی اور معاشرے کو حوصلہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے راموجی راؤ کو ایک دور اندیش رہنما قرار دیا جنہوں نے اپنے میڈیا اداروں کے ذریعے سماج پر گہرا مثبت اثر ڈالا۔ چندرا بابو نائیڈو نے عوام سے اپیل کی کہ اس موقع پر ناقابلِ شکست 'تیلگو روشنی' بن کر ابھرنے والے اس عظیم سپوت کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔
میڈیا کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں: نارا لوکیش
ریاستی وزیر نارا لوکیش نے راموجی راؤ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے 'قلم کے مجاہد' تھے جو اپنی انتھک محنت کے بل بوتے پر ایک عام سطح سے غیر معمولی بلندیوں تک پہنچے اور تیلگو میڈیا کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں برپا کیں۔
ان کے یومِ پیدائش پر شاندار خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے نارا لوکیش نے کہا کہ غیر معمولی استقامت، نظم و ضبط اور مسلسل محنت ہی ان کی کامیابی کی اصل طاقت تھی۔ انہوں نے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ راموجی راؤ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی آخری سانس تک عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور ان کی زندگی ہر ایک کے لیے مشعلِ راہ ہے۔
آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ
ریاستی وزراء گوٹی پاٹی روی کمار اور اناگانی ستیہ پرساد نے مشترکہ طور پر کہا کہ ایک عام کسان گھرانے میں آنکھ کھولنے والے پدم وبھوشن راموجی راؤ نے اپنی محنت اور لگن سے صحافت، کاروبار اور فلمی دنیا میں جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعثِ ترغیب ہیں۔ دونوں وزراء نے ان کے یومِ پیدائش پر انہیں پرزور خراجِ عقیدت پیش کیا۔
وزیر گوٹی پاٹی روی کمار نے یاد دلایا کہ راموجی راؤ نے تیلگو صحافت میں ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اپنی دور اندیشی سے میڈیا کی ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ انہوں نے اس بات کی تعریف کی کہ راموجی راؤ نے اٹل عزم، انتھک محنت اور غیر معمولی نظم و ضبط کے ذریعے ہر شعبے میں اپنی منفرد پہچان بنائی۔
دوسری جانب وزیر اناگانی ستیہ پرساد نے انہیں 'حرفوں کا تپسوی' (قلم کا درویش) قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صحافت کو نئے معنی دیے اور عوامی بیداری میں نئی روح پھونکی۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو قوم کے دلوں میں ان کا مقام ہمیشہ برقرار رہے گا۔
تیلگو معاشرے اور کسانوں کی ترقی میں کلیدی کردار
وزراء کے اچن نائیڈو اور بی سی جناردھن ریڈی نے راموجی راؤ کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی عہد ساز شخصیت تھے جنہوں نے صحافت میں غیر جانبداری کے نئے معیار قائم کیے اور تیلگو معاشرے پر گہرے نقوش چھوڑے۔
وزیر اچن نائیڈو نے یاد دلایا کہ راموجی راؤ نے روزنامہ 'ایناڈو' (Eenadu) اور دیگر اداروں کے ذریعے میڈیا کو عوامی بیداری کا ایک مضبوط پلیٹ فارم بنایا اور کاروباری دنیا میں بھی اقدار و اخلاقیات کو اولین ترجیح دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ زرعی رسالے 'انادتا' (Annadata) کے ذریعے کسانوں کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
وزیر بی سی جناردھن ریڈی نے کہا کہ راموجی راؤ نے تیلگو میڈیا کو غیر معمولی خدمات فراہم کیں اور صحافتی اقدار کی نئی تعریف متعین کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی دور اندیشی، استقامت اور عمل کی لگن کے باعث کئی شعبوں میں ایک روشن مثال بن کر ابھرے، اور تیلگو عوام کے دلوں میں ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔