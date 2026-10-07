بنگال حکومت نے مدرسہ سروس کمیشن ختم کرنے کا کیا فیصلہ، ایس ایس سی کرے گا تمام اساتذہ کی تقرری
اطلاعات کے مطابق یہ اہم انتظامی فیصلہ اساتذہ کی بھرتی کے عمل کو یکساں سطح پر لانے کے لیے کیا گیا۔
Published : October 7, 2026 at 4:13 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں اساتذہ کی بھرتی کے عمل کی ایک بڑی تبدیلی میں، وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے بدھ کے روز کہا کہ مدرسہ سروس کمیشن کو ختم کردیا جائے گا اور تمام بھرتیاں اسکول سروس کمیشن (ایس ایس سی) کے ذریعہ کی جائیں گی۔
سویندو ادھیکاری نے بتایا کہ مدرسہ سروس کمیشن کو ختم کرکے اسکول سروس کمیشن میں ضم کردیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اہم انتظامی فیصلہ اساتذہ کی بھرتی کے عمل کو یکساں سطح پر لانے کے لیے کیا گیا۔ ایک سینئر سرکاری اہلکار نے بتایا کہ 2008 سے پہلے مدارس میں بھرتی کے لیے کوئی الگ بورڈ یا پینل نہیں تھا۔
2007 میں، اس وقت کی بائیں محاذ کی حکومت نے ریاست میں کام کرنے والے 614 مدارس کو اقلیتی تعلیمی ادارے کا درجہ دیا، اور اس کے بعد 2008 میں مدرسہ سروس کمیشن ایکٹ نافذ کیا۔ تب سے، مدارس اس ایکٹ میں طے شدہ قواعد کے مطابق اساتذہ کی بھرتی کر رہے ہیں۔ تاہم موجودہ حکومت موجودہ عمل کو اس خیال سے تبدیل کرنا چاہتی ہے کہ تمام بھرتیاں ایک مخصوص ایجنسی کے ذریعے کی جائیں۔
اعداد و شمار کے مطابق، ریاست میں تسلیم شدہ مدارس کی تعداد 2008 سے اب تک 614 ہے۔ ریاست میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی گزشتہ 15 سالوں سے حکمرانی کے باوجود، تسلیم شدہ مدارس کی تعداد میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوا ہے۔
اس کے برعکس، پچھلے کچھ سالوں میں، ریاست میں خارجی (غیر تسلیم شدہ) مدارس کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے حوالے سے کئی جگہوں پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
توقع ہے کہ اس نئے نظام سے بہت سے انتظامی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سے نہ صرف اساتذہ کی بھرتی میں تیزی آئے گی بلکہ بھرتی کے پورے عمل کی قریبی نگرانی بھی ممکن ہوگی۔ اب تک، تدریسی ملازمتوں کے خواہشمندوں کو ایس ایس سی اور مدرسہ بھرتی ٹیسٹ کے لیے الگ سے تیاری کرنی پڑتی تھی، جس سے بہت سے لوگوں میں الجھن پیدا ہوتی تھی۔
چونکہ نیا نظام تمام بھرتیوں کو ایس ایس سی کے بینر تلے لاتا ہے، ملازمت کے متلاشیوں کو اب علیحدہ بورڈز کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ، انہیں ایک ہی ڈھانچے کے ذریعے اپنی اہلیت ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔
مزید برآں، یہ سرکاری فنڈز کے ضیاع کو روکے گا، کیونکہ اب انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے یا علیحدہ کمیشن کے لیے عملے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک ہی بھرتی کا عمل بدعنوانی یا اقربا پروری کی گنجائش کو نمایاں طور پر کم کر دے گا۔
تاہم پرانے مدرسہ ایکٹ کو منسوخ کرکے اس انتظامی فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ریاستی حکومت کو اسمبلی میں ایک نیا بل لانا ہوگا۔ اس کے علاوہ، تازہ ترین تجویز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایس ایس سی ایکٹ میں بھی ترمیم کرنی ہوگی۔ انتظامی ذرائع نے بتایا کہ ریاستی حکومت جلد ہی اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔