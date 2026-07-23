سپریم کورٹ میٹرو اسٹیشن بند ہونے پر چیف جسٹس برہم، کہا دوپہر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو خود مداخلت کروں گا
وکاس سنگھ نے مطالبہ کیاکہ وکلا، عدالتی ملازمین اور مقدمات کے فریقین کو محدود رسائی فراہم کی جائے تاکہ عدالتی کارروائی متاثر نہ ہو۔
Published : July 23, 2026 at 1:17 PM IST
نئی دہلی : طلبا کے جاری احتجاج کے باعث دہلی میں متعدد میٹرو اسٹیشنوں کی بندش کا معاملہ جمعرات کو سپریم کورٹ پہنچ گیا، جہاں چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت نے واضح کیا کہ اگر دوپہر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں مداخلت کریں گے۔
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن (ایس سی بی اے) کے صدر وکاس سنگھ نے چیف جسٹس کی سربراہی والی بنچ کے سامنے یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میٹرو اسٹیشن سمیت کئی اہم میٹرو اسٹیشن بند ہونے کے باعث وکلا، سائلین اور عدالتی عملے کو عدالت پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کم از کم وکلا، عدالتی ملازمین اور مقدمات کے فریقین کو محدود رسائی فراہم کی جائے تاکہ عدالتی کارروائی متاثر نہ ہو۔
چیف جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی عدالتی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ موجودہ صورتحال کے باعث اگر کوئی وکیل عدالت میں حاضر نہ ہو سکے تو صرف اسی بنیاد پر اس کے مقدمے میں کوئی منفی حکم جاری نہ کیا جائے۔
وکاس سنگھ نے عدالت کو تجویز دی کہ سپریم کورٹ کے منظور شدہ انٹری پاس، پراکسیمیٹی کارڈ یا سرکاری شناخت رکھنے والے افراد کو سخت سیکورٹی جانچ کے بعد سپریم کورٹ میٹرو اسٹیشن سے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹرو سے اترنے والے مسافروں کی اسٹیشن کے باہر جانچ کی جا سکتی ہے، جبکہ دیگر افراد کو اگلے اسٹیشن تک سفر جاری رکھنے کی ہدایت دی جا سکتی ہے۔
چیف جسٹس نے بتایا کہ سپریم کورٹ انتظامیہ کو پہلے ہی دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (ڈی ایم آر سی) کے حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے تاکہ اس تجویز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا سکے۔
انہوں نے کہا، "میں نے صبح ہی متعلقہ حکام کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اگر دوپہر تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہتر ہے، بصورت دیگر اگر میری مداخلت ضروری ہوئی تو میں خود کارروائی کروں گا۔"
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واضح رہے کہ دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے طلبا کے احتجاج کے پیش نظر سپریم کورٹ میٹرو اسٹیشن سمیت 16 میٹرو اسٹیشن اگلے حکم تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس کے باعث ہزاروں مسافروں کے ساتھ ساتھ وکلا اور عدالتی عملہ بھی شدید مشکلات سے دوچار ہے۔