گجرات کے سابر کانٹھا میں دو گروپوں میں جھڑپ، تیس سے زائد گاڑیوں میں توڑ پھوڑ اور آگ لگا دی گئی
گجرات کے سابر کانٹھا میں دو گروپوں کے درمیان دیرینہ دشمنی کی وجہ سے شدید تصادم ہوا۔
Published : October 18, 2025 at 2:42 PM IST
سابر کانٹھا (گجرات): گجرات کے سابر کانٹھا ضلع کے ماجرا گاؤں میں جمعہ کی رات دو گروپوں کے درمیان تصادم میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوگئے۔ دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے پھوٹ پڑنے والے تصادم میں 10 فور وہیلر اور 20 دو پہیہ گاڑیوں سمیت 30 سے زائد گاڑیوں کو توڑ پھوڑ اور آگ لگا دی گئی۔
پولیس کی کارروائی
تصادم کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ انہوں نے فسادیوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر قابو پانے کے لیے ہلکی طاقت کا استعمال کیا۔ جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے گرفتاری کی کارروائی شروع کی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے واقعے کے سلسلے میں 20 افراد کو گرفتار کیا ہے۔
#WATCH | Sabarkantha, Gujarat: Several vehicles were set on fire and vandalised after a clash between two groups in Majra village, Sabarkantha, last night. Police have been deployed at the spot.— ANI (@ANI) October 18, 2025
Atul Patel, Sabarkantha Deputy SP said, " an incident of stone pelting and arson… pic.twitter.com/ccr2BLsnv4
کیا ہے پورا معاملہ؟
واقعہ کے بعد خبر رساں ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے سبرکانٹھا کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اتل پٹیل نے کہا کہ یہ واقعہ تقریباً 10:30 بجے پیش آیا جب دو گروپوں نے پتھراؤ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے بتایا کہ 20 سے زائد دو پہیہ گاڑیاں، 10 سے زائد فور وہیلر اور کئی گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔
حکام کیا کہتے ہیں؟
اتل پٹیل نے کہا، "کل رات تقریباً 10:30 بجے ماجرا گاؤں میں دو گروپوں کے درمیان پتھراؤ اور آتش زنی ہوئی۔ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور تقریباً 110 سے 120 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔"
#WATCH | Sabarkantha, Gujarat: Atul Patel, Sabarkantha Deputy SP says, " an incident of stone pelting and arson between two groups was registered last night at around 10:30 pm in majra village. an fir has been registered against approximately 110 to 120 people. more than 20… https://t.co/5lX34TOPee pic.twitter.com/lAbPgxHmMr— ANI (@ANI) October 18, 2025
تصادم کیوں ہوا؟
سابرکانٹھا کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے کہا کہ اب تک تقریباً 20 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی نے تشدد کی وجہ دونوں گروپوں کے درمیان دیرینہ دشمنی کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔