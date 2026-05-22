کاکروچ جنتا پارٹی کا ایکس ہینڈل بلاک، بانی نے 'کاکروچز ڈونٹ ڈائی' ٹیگ لائن کے ساتھ نیا اکاؤنٹ شروع کیا
جانیں سوشل میڈیا پر طوفان برپا کرنے والی 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی مکمل کہانی، ڈیجیٹل تحریک سے کیسے جڑ گئے لاکھوں لوگ
Published : May 22, 2026 at 7:31 AM IST
نئی دہلی: طنزیہ ڈیجیٹل تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی کا ایکس اکاؤنٹ جو گزشتہ ہفتے سامنے آیا اور جس نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا، جمعرات کو ہندوستان میں بلاک کر دیا گیا۔ اس کے فوری بعد اس کے بانی نے 'کاکروچ ڈونٹ ڈائی' (کاکروچ کبھی مرتے نہیں) ٹیگ لائن کے ساتھ ایک اور ہینڈل شروع کیا "کاکروچ از بیک"۔
بانی ابھیجیت دپکے نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ، "اس (کارروائی) کی توقع تھی کیونکہ کل اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
انھوں نے کہا، "میں نے اب ایکس پر 'کاکروچ از بیک' کے نام سے ایک نیا اکاؤنٹ شروع کیا ہے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم اس معاملے کو قانونی طور پر آگے بڑھائے گی۔
'کاکروچ از بیک' اکاؤنٹ کے فالوورز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جمعرات کی رات دیر گئے 91,000 سے زیادہ فالوورز جمع ہو گئے۔ شام چھ بجے کے قریب، لانچ کے چند گھنٹے بعد، ایکس ہینڈل نے 39,000 سے زیادہ فالوورز حاصل کر لیے تھے۔ اس میں ایک بار پھر نیٹ یو جی 2026 پیپر 'لیک' پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔
دپکے کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس پر 201,000 فالوورز تھے جب اسے بلاک کر دیا گیا۔
اگرچہ ایکس اکاؤنٹ ہندوستان میں ناقابل رسائی ہے، اس تک رسائی وی پی این کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔
پلیٹ فارم کا انسٹاگرام پیج 18 ملین سے زیادہ فالوورز کے ساتھ فعال ہے - اور گنتی - جمعرات کی رات تک۔ شام چھ بجے کے قریب، اکاؤنٹ کے 15.6 ملین فالوورز تھے۔
ایکس اکاؤنٹ 'کاکروچ از بیک' کی ایک پوسٹ نے بی جے پی کے سرکاری اکاؤنٹ سے موازنہ کیا ہے، جس کے ایکس پر تقریباً 8.8 ملین فالورز ہیں۔
"یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بلاک کیا،" پوسٹ پڑھیں، جس میں بی جے پی کے انتخابی نشان، کنول کے پھول پر کاکروچ کی تصویر بھی تھی۔
"آپ نے سوچا کہ آپ ہم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ لول،" ایک اور پوسٹ میں لکھا تھا۔
کاکروچ جنتا پارٹی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ، جس کو بہت سے لوگوں نے تیزی سے فالو کیا کانگریس کے فالوورز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے 13.3 ملین فالوورز ہیں۔
اس کے خلاف کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے جسے انہوں نے طنزیہ پلیٹ فارم قرار دیا، دپکے نے کہا کہ اکاؤنٹ اور تحریک تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔
دپکے نے الزام لگایا کہ، "ایکس ہینڈل اور موومنٹ بڑھ رہی ہے، ہر روز ہزاروں فالوورز جوائن کر رہے ہیں - شاید اسی وجہ سے حکومت خوفزدہ ہے۔"
'کاکروچ جنتا پارٹی' کی مکمل کہانی
انٹرنیٹ کی دنیا میں، کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیا وائرل ہو سکتا ہے یا جب ایک سادہ سا لطیفہ ملک کی سب سے بڑی ڈیجیٹل تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ان دنوں، ایک مخصوص پارٹی نے سوشل میڈیا پر زبردست ہلچل مچا رکھی ہے، جس نے سیاسی میدان کے ہیوی ویٹ کو بھی اٹھنے بیٹھنے اور نوٹس لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کا نام: 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) ہے۔
صرف ایک میم کے طور پر شروع ہونے والی چیز پورے انٹرنیٹ پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، یاں یوں کہیں اس سے بھی تیز۔۔۔ جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے انسٹاگرام پر پارٹی کے ایک کروڑ 24 لاکھ زیادہ فالوورز ہوگئے اور اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو، ملک کی جدید ترین ڈیجیٹل سنسنی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ نوجوانوں میں کس بنیادی مایوسی نے اس کی تخلیق کو ہوا دی، اور اس کے منشور میں بیان کیے گئے پانچ مخصوص مطالبات کیا ہیں جنہوں نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی؟ آئیے اس منفرد سیاسی ہستی کی مکمل—A to Z—کہانی جانتے ہیں۔
پارٹی کیسے بنی
یہ پارٹی سپریم کورٹ کے جسٹس سوریہ کانت کے اس تبصرے کے جواب میں قائم کی گئی تھی، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر بے روزگار نوجوانوں کا موازنہ کاکروچ سے کیا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا کے متنازعہ تبصرہ کے بعد پارٹی کی باضابطہ بنیاد 16 مئی کو رکھی گئی تھی۔ یہ طنزیہ ڈیجیٹل تحریک بوسٹن یونیورسٹی کے ایک طالب علم 30 سالہ ابھیجیت ڈپکے نے شروع کی تھی جو پہلے عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے سوشل میڈیا رضاکار کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
اپنے قیام کے بعد سے، پارٹی نے کامیابی کے ساتھ انسٹاگرام پر ایک کروڑ 24 لاکھ (12.4M) فالوورز جمع کیے ہیں۔ سی جے پی کا مزید دعویٰ ہے کہ آج تک 100,000 سے زیادہ لوگ باضابطہ طور پر پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ٹی ایم سی کی مہوا موئترا اور کیرتی آزاد جیسی اہم شخصیات کو بھی اس پارٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ پارٹی اپنے آئین، ایک ویب سائٹ، ایک اے آئی سے تیار کردہ قومی ترانہ، اور ایک رسمی منشور پر فخر کرتی ہے۔
سی جے پی کی ویب سائٹ کے مطابق پارٹی کا رکن بننے کے لیے اہلیت کے معیار کیا ہیں؟
--اگر آپ بے روزگار ہیں، سست ہیں، انٹرنیٹ پر مسلسل سرگرم ہیں، اور اپنی مایوسیوں کو پیشہ ورانہ انداز میں نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (CJP) کے رکن بن سکتے ہیں۔ یہ شرط اس نئی بننے والی پارٹی کی آفیشل ویب سائٹ پر واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔
--پارٹی کی رکنیت بالکل مفت ہے۔ یہ زندگی بھر کے لیے رہے گی اور اسے صرف ممبر ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی فیس شامل نہیں ہے، رہنماؤں کے ساتھ سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور "مس کال" رجسٹریشن کے عمل کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔
پارٹی کی ٹیگ لائن
"ایک سیاسی جماعت جسے نظام صرف گننا بھول گیا۔ پانچ مطالبات — زیرو سپانسرز (کوئی حمایتی نہیں)، ایک بڑا اور ضدی ہجوم۔
سی جے پی کا منشور
1- اگر سی جے پی اقتدار میں آتا ہے، تو کسی بھی چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد انعام کے طور پر راجیہ سبھا کی نشست نہیں دی جائے گی۔
2- اگر کسی شہری کا درست ووٹ انتخابی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے — چاہے وہ سی جے پی کی حکومت والی ریاست میں ہو یا اپوزیشن کی حکومت میں — چیف الیکشن کمشنر کو یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ شہریوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کرنا دہشت گردی کی کارروائی کے مترادف ہے۔
3- پارلیمانی نشستوں کی کل تعداد میں اضافہ کیے بغیر، خواتین کو صرف 33 فیصد کی بجائے 50 فیصد ریزرویشن دی جائے گی۔ مزید برآں، کابینہ میں تمام وزارتی قلمدانوں کا 50 فیصد خواتین کے لیے مختص کیا جائے گا۔
4- صحیح معنوں میں آزاد میڈیا کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے امبانی اور اڈانی گروپوں کی ملکیت والے تمام میڈیا ہاؤسز کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے۔ مزید برآں، 'گودی میڈیا' سے وابستہ اینکرز کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔
5- قانون ساز اسمبلی کا کوئی بھی ممبر (ایم ایل اے) یا ممبر پارلیمنٹ (ایم پی) جو ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہوتا ہے اس کو 20 سال کی مدت کے لیے الیکشن لڑنے اور کسی بھی سرکاری عہدے پر فائز رہنے سے روک دیا جائے گا۔
پارٹی ویژن:
ہم یہاں ایک اور 'PM CARES' فنڈ بنانے، ٹیکس دہندگان کی محنت کی کمائی پر ڈیووس میں چھٹیاں گزارنے یا بدعنوانی کو "سٹریٹجک اخراجات" کا نیا نام دینے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم یہاں صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ تحریری طور پر، بار بار اور آواز کے ساتھ، بنیادی سوال: عوام کا پیسہ کہاں گیا؟
مشن:
ان نوجوانوں کے لیے ایک پارٹی بنانے کے لیے جن پر مسلسل کاہل کا لیبل لگا ہوا ہے، مسلسل انٹرنیٹ سے چپکا ہوا ہے، اور — حال ہی میں — کاکروچ کے طور پر۔ یہ سب کچھ ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ باقی سب کچھ محض طنز ہے۔
'کاکروچ جنتا پارٹی' نے اپنے ہیڈکوارٹر کے پتے کا اعلان کیا ہے: "جہاں بھی وائی فائی کام کرتا ہے۔" اس کا انتخابی نشان کاکروچ ہے — یہ ایک علامت ہے جو منفی سماجی اور معاشی حالات کے باوجود برداشت اور زندہ رہنے کی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے۔
کیا چیف جسٹس ایک حقیقی سیاسی جماعت ہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (CJP) ایک طنزیہ تحریک ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا میں رجسٹرڈ ہے۔
یہ ایک خیالی "میم-موومنٹ" ہے جسے عوام نے خود بخود شروع کیا ہے۔ اس کی رکنیت عام سوشل میڈیا صارفین کے ساتھ ساتھ چند اپوزیشن سیاستدانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے کھل کر اس مذاق کی تائید کی ہے۔
