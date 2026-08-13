کاکروچ جنتا پارٹی کے سورو داس کا الزام، مرکز کے اشارے پر پولیس ان کے خاندان کو ہراساں کر رہی ہے
سی جے پی کے سورو داس کے مطابق، پڈوچیری پولیس مرکز کے کہنے پر ان کے خاندان کو "ڈرا دھمکا" رہی ہے۔
By ANI
Published : August 13, 2026 at 7:36 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے شریک کنوینر سورو داس نے الزام لگایا ہے کہ پڈوچیری پولیس نے ان کے گھر جا کر خاندان کے افراد سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے خاندان کو "مرکزی حکومت کے کہنے پر" ڈرایا جا رہا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، داس نے پولیس کی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ اس دورے کا حکم کس نے دیا تھا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔
#Alert🚨— Saurav Das (@SauravDassss) August 12, 2026
Two hours ago, the Pondicherry Police showed up at my family’s home and subjected them to all kinds of questioning. Why this harassment, @PuducheryPolice? Who ordered this and for what purpose? Is this the legal procedure? Why is the BJP government in Pondicherry…
داس نے لکھا، "دو گھنٹے پہلے، پڈوچیری پولیس میرے گھر پہنچی اور خاندان کے ارکان سے مختلف سوالات کیے۔ انھوں نے سوال کیا، پڈوچیری پولیس یہ ہراسانئ کیوں؟ یہ حکم کس نے دیا اور کس مقصد کے لیے؟ کیا یہ قانونی عمل ہے؟"
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ پڈوچیری میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی حمایت یافتہ حکومت ان کے خاندان کو "دھمکیاں" دے رہی ہے اور دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حکومت کی نوعیت کے مطابق نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، "پڈوچیری میں بی جے پی حکومت میرے خاندان کو کیوں ڈرا رہی ہے؟ یہ پڈوچیری حکومت کی فطرت نہیں ہے۔ یہ مرکزی حکومت کے کہنے پر کیا جا رہا ہے!"
داس نے مزید الزام لگایا کہ اس کارروائی کا مقصد انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ، ایسی کارروائیاں انہیں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے سے نہیں روک سکتیں۔
سورو داس نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "اگر مقصد مجھے دھمکی دے کر خاموش کرنا ہے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یہ صرف ایک بہتر نظام بنانے کے ہمارے عزم کو تقویت دیتا ہے جہاں پولیس غنڈوں کی طرح برتاؤ کرنے کی بجائے قانون کی پاسداری کرے!"
Just two days ago, Amit Shah was in Pondicherry where he met its Home Minister and Lieutenant Governor (who was infamously known as the “Eyes and Ears” of Modi in Gujarat years).— Saurav Das (@SauravDassss) August 12, 2026
Was this intimidation tactic planned at their meeting? https://t.co/RVqDcqrr3r
انہوں نے پولیس کے دورے کی بنیادوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا، "مرکزی حکومت کے کہنے پر پڈوچیری حکومت میرے خاندان کو کیوں ڈرا رہی ہے؟ یہ حکم کس نے اور کس مقصد کے لیے دیا؟ کیا یہ قانونی عمل ہے؟" مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے داس نے لکھا، "صرف دو دن پہلے، امت شاہ پڈوچیری میں تھے، جہاں انہوں نے مقامی وزیر داخلہ اور لیفٹیننٹ گورنر (جو گجرات میں مودی کی 'آنکھ اور کان' کے طور پر برسوں سے بدنام تھے) سے ملاقات کی تھی) کیا اس ملاقات کے دوران دھمکی دینے کا یہ حربہ طے کیا گیا تھا؟"
دریں اثنا، پڈوچیری پولیس نے واضح کیا کہ یہ دورہ یوم آزادی سے قبل معمول کے حفاظتی اقدامات کا حصہ تھا۔ پولیس نے کہا کہ گھروں اور ہوٹلوں میں ان علاقوں میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے جہاں وی آئی پی اکثر آتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا کوئی نیا شخص حال ہی میں پڈوچیری میں آیا ہے یا رہ رہا ہے۔
ایک اہلکار نے مزید کہا کہ یہ انکوائریاں معمول کے طریقہ کار کا حصہ ہیں اور یوم آزادی سے قبل کیے جانے والے حفاظتی انتظامات کا ایک جزو ہیں۔
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