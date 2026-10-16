آج کاکروچ جنتا پارٹی کا 'لہرا دو ترنگا مارچ'، دیپکے نے کہا۔۔ 'ایمرجنسی' جیسی صورتحال
این ڈی ایم سی نے اعلان کیا ہے کہ کناٹ پلیس میں واقع سینٹرل پارک، 16 اور 17 اکتوبر کو بند رہے گا۔
Published : October 16, 2026 at 7:20 AM IST
نئی دہلی: 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کہا ہے کہ پولیس انہیں آج حراست میں لے سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں ان کی رہائش گاہ کی نگرانی کر رہی ہیں۔
جمعرات کی رات گئے ایک پریس کانفرنس میں، دیپکے نے کہا کہ وہ قومی پرچم (ترنگا) لہرانے کے جرم میں جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔
VIDEO | Delhi: "We will march peacefully and wave Tricolour," says CJP founder Abhijeet Dipke ahead of 'Lehra Do Tiranga' march. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi https://t.co/KqqW2NsMlh— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
دیپکے نے کہا، "کل (جمعہ 16 اکتوبر) ہم پرامن طریقے سے جا کر ترنگا لہرائیں گے۔ اگر آپ اسے اس ملک کے کسی شہری کے لیے جرم سمجھتے ہیں، تو پھر آپ سب سے بڑے غدار ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اگر ہمیں اس ملک میں ترنگا لہرانے کی پاداش میں جیل جانا پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔"
اس سے قبل، این ڈی ایم سی نے اعلان کیا کہ کناٹ پلیس میں واقع سینٹرل پارک، 16 اور 17 اکتوبر کو بند رہے گا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سی جے پی ترنگا لہرانے والے ہیں۔
دیپکے نے سوال کیا، "اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کل 100 مختلف مقامات پر ترنگا لہرائیں گے، تو کیا آپ ان تمام 100 مقامات کو بند کر دیں گے؟"
VIDEO | Delhi: Morning visuals from Connaught Place, Baba Kharak Singh Marg and Sansad Marg. Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke has called on people to join the 'Lehra do Tiranga' march today carrying the national flag at Central Park, Connaught Place. The NDMC (New Delhi Municipal Council) said Central Park would remain shut on Friday and Saturday. #DelhiNews #ConnaughtPlace (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
انہوں نے مزید کہا، "اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نریندر مودی کی ریلی میں جا کر وہاں ترنگا لہرائیں گے، تو کیا آپ اپنی ریلی منسوخ کر دیں گے؟ آپ نے تو اسے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔"
سی جے پی نے عوام اور اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعہ کے روز کناٹ پلیس کے سینٹرل پارک میں جمع ہوں اور قومی پرچم لہرائیں۔ یہ احتجاج چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف ہے، جس کا تعلق انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں سے ہے۔
دیپکے نے کہا، "سرکاری طور پر اعلان کر دیں کہ آپ ترنگا نہیں لہرائیں گے۔ اگر آپ کا یہی موقف ہے، تو پھر آپ غدار ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی وزیر اعظم یا حکومت نے اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ شہریوں کو ترنگا لہرانے پر قید کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی پارٹی (سی جے پی) کے ساتھیوں، سورو داس اور آشوتوش رانکا کی گرفتاری کا حوالہ دیا۔ دیپکے نے سوال کیا، "بھارت کے وزیر اعظم کو ترنگے سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر وہ ترنگے سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھارت کے وزیر اعظم رہنے کے لائق بھی ہیں؟"
سی جے پی کے رہنما نے الزام لگایا کہ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھیں، اور انٹیلی جنس بیورو کے اہلکاروں نے ان کے گھر کے باہر تعینات سیکیورٹی گارڈ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے کہا، "دہلی پولیس آج رات یا کل صبح مجھے حراست میں لے سکتی ہے، لیکن میں نریندر مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیانیش کمار کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو تعینات کیا جائے۔ ہم حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کر رہے۔"
دیپکے نے کہا، "ہم صرف گیانیش کمار کو ہٹانے کی درخواست کر رہے ہیں، جو اپنے ساتھی الیکشن کمشنروں کی بات تک نہیں سنتے اور ان کی جگہ کسی نئے الیکشن کمشنر کو آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے تعینات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی جرم ہے؟"
انہوں نے مزید زور دے کر کہا، "یہ صورتحال 'ایمرجنسی' جیسی ہے۔ نریندر مودی باضابطہ طور پر ایمرجنسی نافذ کرنے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی شبیہ کو نقصان پہنچے گا۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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