انڈیا بلاک کی میگا ریلی کو سی جے پی کی حمایت، ابھیجیت دیپکے نے سی ای سی گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا
ابھیجیت دیپکے کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور آئین سازی کے عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 8:49 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی نے یکم نومبر کو ہونے والی انڈیا بلاک ریلی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے ذریعے انتخابی فہرستوں سے اہل ووٹروں کا نام ہٹانا سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پارٹی کا استدلال ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ساکھ اور آزادی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔
ابھیجیت دیپکے، کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی، نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انڈیا بلاک کی ریلی کی حمایت کا اعلان کیا۔ پوسٹ میں، انہوں نے گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "گیانو مسٹ گو!" پارٹی نے کہا کہ وہ ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے لڑنے والی تنظیموں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔
GYANU MUST GO! The Cockroach Janta Party extends its support to the INDIA Bloc’s November 1 rally. Nation above all! #JaiBhim #JaiHind https://t.co/jbSsRQeHEw— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 28, 2026
ووٹر حکومت کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ ووٹر حکومت کا انتخاب کرتے ہیں: کاکروچ اپنے بیان میں جنتا پارٹی نے جمہوریت کے بنیادی اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عوام حکومت کو منتخب کرتے ہیں، حکومت یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کس کو ووٹ دیا جائے گا۔ پارٹی کے مطابق ایس آئی آر کے عمل کی وجہ سے اہل ووٹرز کو انتخابی فہرستوں سے نکالے جانے کے خدشے نے انتخابی عمل کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ ووٹروں کے حقوق کے تحفظ کے بجائے ایسی صورتحال پیدا کی جارہی ہے جس میں لوگوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی بنیاد پر پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔
حکومت ووٹرز کو منتخب نہیں کرتی، ووٹر حکومت کا انتخاب کرتے ہیں:
کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنے بیان میں جمہوریت کے بنیادی اصول کا حوالہ دیا: عوام حکومت کو منتخب کرتے ہیں، حکومت یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ پارٹی کے مطابق ایس آئی آر کے عمل کی وجہ سے اہل ووٹرز کو انتخابی فہرستوں سے نکالے جانے کے خدشے نے انتخابی عمل کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ ووٹروں کے حقوق کے تحفظ کے بجائے ایسی صورتحال پیدا کی جارہی ہے جس میں لوگوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی بنیاد پر پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔
امبیڈکر اور آئین کے اصولوں کا حوالہ دیا گیا: ابھیجیت دیپکے کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور آئین سازی کے عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ آئین نے ذات، مذہب، جنس، تعلیم یا معاشی حیثیت سے قطع نظر، ہر بالغ شہری کو یکساں ووٹنگ کا حق دیا ہے۔ آئین بنانے والے عوام اور جمہوریت پر یقین رکھتے تھے۔ جمہوریت تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب ہر شہری کو ملک کے مستقبل کے فیصلوں میں حصہ لینے کا مساوی موقع ملے۔ اس اصول کا حوالہ دیتے ہوئے پارٹی نے کہا کہ کسی بھی اہل شہری کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔
الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر اٹھائے گئے سوالات: کاکروچ جنتا پارٹی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اہل شہری کے حق رائے دہی کا تحفظ کرے۔ پارٹی کے مطابق ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اہل ووٹرز کے نام حذف نہ ہوں اور کوئی شہری ان کے حق سے محروم نہ رہے۔
اپنی پوسٹ میں، پارٹی نے کہا کہ آئین بالغ شہریوں کو ووٹ کا حق دیتا ہے، اور اس حق کی حفاظت حکومتوں اور آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی وکالت کرنے والی تنظیموں کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔