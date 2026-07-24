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کاکروچ جنتا پارٹی اور حکومت کے بیچ کانسٹی ٹیوشن کلب میں مذاکرات ہوں گے

حکومت نے طلباء کی جانب سے بات چیت کو غیر جانبدار مقام پر منعقد کرنے کے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے۔

کاکروچ جنتا پارٹی اور حکومت کے بیچ کانسٹی ٹیوشن کلب میں مذاکرات ہوں گے
کاکروچ جنتا پارٹی اور حکومت کے بیچ کانسٹی ٹیوشن کلب میں مذاکرات ہوں گے (cockroachjantaparty.org and @abhijeet_dipke)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 24, 2026 at 10:35 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 11:04 AM IST

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نئی دہلی: حکومت اور کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) جمعہ کو دارالحکومت کے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ اس طرح مرکز نے تنظیم کی درخواست پر "اتفاق کیا" ہے کہ میٹنگ غیر جانبدار مقام پر منعقد کی جائے۔

حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔

یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب کارکن سونم وانگچک نے اپنے اہم مطالبات پر حکومتی یقین دہانیوں کے بعد جمعرات کی رات دیر گئے اپنی 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔

سی جے پی اور حکومت کے مذاکرات دوپہر ساڑھے بارہ بجے کے قریب شروع ہونے کا امکان ہے۔

سی جے پی کے قومی ترجمان سورو داس نے کہا کہ تنظیم نے "غیر جانبدار مقام کے لئے اس کی درخواست کو قبول کرنے" کے حکومت کے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔

داس نے نامہ نگاروں کو بتایا، "بات چیت ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ حکومت نے ہماری درخواست پر اتفاق کیا ہے کہ اجلاس ایک غیر جانبدار مقام پر ہونا چاہیے، اور کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا کا انتخاب کیا گیا ہے۔"

انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حکومت کھلے ذہن کے ساتھ آئے گی اور لوگوں کی بات سنے گی۔

سی جے پی نے اس سے قبل حکومت کی جانب سے مرکزی وزیر کی رہائش گاہ یا دفتر میں مذاکرات کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا، اس بات پر اصرار کیا تھا کہ بات چیت غیر جانبدار مقام پر ہونی چاہیے۔

دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا آخری دور 20 جولائی کو ہوا تھا، جب سی جے پی کے قومی ترجمان داس اور آشوتوش رنکا نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔

دونوں کارکنوں نے بعد میں الزام لگایا کہ ملاقات کے دوران انہیں "ورچوئل حراست" میں رکھا گیا اور کہا کہ انہوں نے بعد میں اصرار کیا کہ حکومت کے ساتھ مستقبل میں کوئی بھی بات چیت صرف ایک غیر جانبدار مقام پر کی جائے۔

سی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے تک جنتر منتر پر اس کا احتجاج جاری رہے گا۔

پردھان کے استعفیے کے علاوہ، تنظیم نے مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات، مبینہ نیٹ پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کے لیے ایک کروڑ روپے کا معاوضہ، اور تحریک میں حصہ لینے والوں کے خلاف درج تمام ایف آئی آر واپس لینے اور پرامن مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنے کے مطالبات رکھے ہیں۔

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Last Updated : July 24, 2026 at 11:04 AM IST

TAGGED:

DELHI CONSTITUTION CLUB
COCKROACH JANTA PARTY
SONAM WANGCHUK
سی جے پی حکومت مذاکرات
CJP GOVT TALKS

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