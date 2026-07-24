کاکروچ جنتا پارٹی اور حکومت کے بیچ کانسٹی ٹیوشن کلب میں مذاکرات ہوں گے
حکومت نے طلباء کی جانب سے بات چیت کو غیر جانبدار مقام پر منعقد کرنے کے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے۔
Published : July 24, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 11:04 AM IST
نئی دہلی: حکومت اور کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) جمعہ کو دارالحکومت کے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ اس طرح مرکز نے تنظیم کی درخواست پر "اتفاق کیا" ہے کہ میٹنگ غیر جانبدار مقام پر منعقد کی جائے۔
حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "We want to make it very clear that until Dharmendra Pradhan resigns, the protest at Jantar Mantar will continue. At 1230 am, the PM had to release a video, which means the pressure is high.… pic.twitter.com/UFloNns8P2— ANI (@ANI) July 24, 2026
یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب کارکن سونم وانگچک نے اپنے اہم مطالبات پر حکومتی یقین دہانیوں کے بعد جمعرات کی رات دیر گئے اپنی 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔
سی جے پی اور حکومت کے مذاکرات دوپہر ساڑھے بارہ بجے کے قریب شروع ہونے کا امکان ہے۔
سی جے پی کے قومی ترجمان سورو داس نے کہا کہ تنظیم نے "غیر جانبدار مقام کے لئے اس کی درخواست کو قبول کرنے" کے حکومت کے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔
داس نے نامہ نگاروں کو بتایا، "بات چیت ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ حکومت نے ہماری درخواست پر اتفاق کیا ہے کہ اجلاس ایک غیر جانبدار مقام پر ہونا چاہیے، اور کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا کا انتخاب کیا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حکومت کھلے ذہن کے ساتھ آئے گی اور لوگوں کی بات سنے گی۔
#WATCH | Delhi: ounding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, " our dharna at jantar mantar will continue until dharmendra pradhan resigns. we are very relieved that sonam wangchuk has broken his hunger strike as it had been more than 26 days. his life is really… pic.twitter.com/IKj2b7j4p3— ANI (@ANI) July 24, 2026
سی جے پی نے اس سے قبل حکومت کی جانب سے مرکزی وزیر کی رہائش گاہ یا دفتر میں مذاکرات کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا، اس بات پر اصرار کیا تھا کہ بات چیت غیر جانبدار مقام پر ہونی چاہیے۔
دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا آخری دور 20 جولائی کو ہوا تھا، جب سی جے پی کے قومی ترجمان داس اور آشوتوش رنکا نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔
دونوں کارکنوں نے بعد میں الزام لگایا کہ ملاقات کے دوران انہیں "ورچوئل حراست" میں رکھا گیا اور کہا کہ انہوں نے بعد میں اصرار کیا کہ حکومت کے ساتھ مستقبل میں کوئی بھی بات چیت صرف ایک غیر جانبدار مقام پر کی جائے۔
سی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے تک جنتر منتر پر اس کا احتجاج جاری رہے گا۔
پردھان کے استعفیے کے علاوہ، تنظیم نے مسابقتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات، مبینہ نیٹ پیپر لیک کے بعد خودکشی کرنے والے طلباء کے خاندانوں کے لیے ایک کروڑ روپے کا معاوضہ، اور تحریک میں حصہ لینے والوں کے خلاف درج تمام ایف آئی آر واپس لینے اور پرامن مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنے کے مطالبات رکھے ہیں۔
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