انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان: کاکروچ جنتا پارٹی
سورو داس نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس حکام کو رسمی طور پر جنتر منتر احتجاج سے متعلق اجازت نامہ پیش کیا۔
Published : October 7, 2026 at 3:38 PM IST
نئی دہلی: 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے چیف ترجمان اور شریک کنوینر سورو داس نے 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر ملک گیر نوجوانوں کے احتجاج کے سلسلے میں دہلی پولیس کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ پارٹی کے مطابق یہ مظاہرہ انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں، ووٹوں کی چوری اور ووٹر لسٹوں سے متعلق شکایات کے خلاف ملک کے نوجوانوں کی قیادت میں کیا جائے گا۔
سورو داس نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس حکام کو رسمی خط پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس کو مطلع کیا گیا ہے کہ 10 اکتوبر کو ملک بھر سے نوجوان اور پارٹی ارکان پرامن احتجاج کے لیے جنتر منتر پر جمع ہوں گے۔ انہوں نے پولیس سے امن و امان برقرار رکھنے، ٹریفک کے انتظامات سنبھالنے اور تعاون کی درخواست کی۔ سورو داس کے مطابق دہلی پولیس نے نوٹس موصول کر کے رسید جاری کر دی ہے اور ضروری قانونی ضوابط و انڈر ٹیکنگ کی کارروائی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔
VIDEO | Delhi: CJP co-convenor Saurav Das after submitting notice for October 10 protest at Jantar Mantar says, "CJP and all the youth of the country, meaning all the comrades, are going to reach Jantar Mantar on October 10. We have formally informed the Delhi Police and requested them to cooperate with us while maintaining the law and order situation. Based on our discussions, they have also taken an undertaking from us. We have completed all the formalities required and given the undertaking, and we expect the Delhi Police to cooperate... youth of the country are coming out on the streets again, and this time they will not leave the streets until Gyanesh Kumar resigns. I want to tell you again that this is not just a movement or protest of CJP; this is a protest by Gen-Z and the youth. Therefore, all the youth of the country should come. Our slogan is 'Chalo Delhi'. All comrades should assemble, and until NTA's resignation, we will not return. We expect a large number of people to come, and accordingly, we have informed the police." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
احتجاج کے اسباب بیان کرتے ہوئے سورو داس نے الزام لگایا کہ ملک کے نوجوان ووٹوں کی مبینہ چوری اور انتخابی عمل کے ہائی جیک ہونے پر تشویش کا شکار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نئی نسل (Gen Z) کو ووٹر لسٹوں میں شامل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر شدید الزامات عائد کرتے ہوئے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ محض کسی ایک سیاسی جماعت کی تحریک نہیں بلکہ ملک کے نوجوانوں کا احتجاج ہے، جس کے لیے "چلو دہلی" کا نعرہ دیا گیا ہے۔
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پولیس کی اجازت کے سوال پر انہوں نے لفظ "اجازت" پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو حکومت کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے اسی حکومت سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ برطانوی دور کی ایک پرانی روایت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتظمین نے صرف باضابطہ اطلاع فراہم کی ہے تاکہ بعد میں کسی غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے، جبکہ امن و امان قائم رکھنا اور شہریوں کو تکلیف سے بچانا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔