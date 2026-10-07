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انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان: کاکروچ جنتا پارٹی

سورو داس نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس حکام کو رسمی طور پر جنتر منتر احتجاج سے متعلق اجازت نامہ پیش کیا۔

انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان: کاکروچ جنتا پارٹی
انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان: کاکروچ جنتا پارٹی (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2026 at 3:38 PM IST

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نئی دہلی: 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے چیف ترجمان اور شریک کنوینر سورو داس نے 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر ملک گیر نوجوانوں کے احتجاج کے سلسلے میں دہلی پولیس کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ پارٹی کے مطابق یہ مظاہرہ انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں، ووٹوں کی چوری اور ووٹر لسٹوں سے متعلق شکایات کے خلاف ملک کے نوجوانوں کی قیادت میں کیا جائے گا۔

سورو داس نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس حکام کو رسمی خط پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس کو مطلع کیا گیا ہے کہ 10 اکتوبر کو ملک بھر سے نوجوان اور پارٹی ارکان پرامن احتجاج کے لیے جنتر منتر پر جمع ہوں گے۔ انہوں نے پولیس سے امن و امان برقرار رکھنے، ٹریفک کے انتظامات سنبھالنے اور تعاون کی درخواست کی۔ سورو داس کے مطابق دہلی پولیس نے نوٹس موصول کر کے رسید جاری کر دی ہے اور ضروری قانونی ضوابط و انڈر ٹیکنگ کی کارروائی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔

احتجاج کے اسباب بیان کرتے ہوئے سورو داس نے الزام لگایا کہ ملک کے نوجوان ووٹوں کی مبینہ چوری اور انتخابی عمل کے ہائی جیک ہونے پر تشویش کا شکار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نئی نسل (Gen Z) کو ووٹر لسٹوں میں شامل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر شدید الزامات عائد کرتے ہوئے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ محض کسی ایک سیاسی جماعت کی تحریک نہیں بلکہ ملک کے نوجوانوں کا احتجاج ہے، جس کے لیے "چلو دہلی" کا نعرہ دیا گیا ہے۔

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پولیس کی اجازت کے سوال پر انہوں نے لفظ "اجازت" پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو حکومت کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے اسی حکومت سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ برطانوی دور کی ایک پرانی روایت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتظمین نے صرف باضابطہ اطلاع فراہم کی ہے تاکہ بعد میں کسی غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے، جبکہ امن و امان قائم رکھنا اور شہریوں کو تکلیف سے بچانا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

TAGGED:

DELHI POLICE
CJP SAURAV DAS
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کاکروچ جنتا پارٹی
JANTAR MANTAR PROTEST

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