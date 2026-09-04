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نشو آزاد کے والد پر حملے کا معاملہ گرمایا، سی جے پی کا دہلی میں احتجاج، ہندوتوا اثر و رسوخ رکھنے والے بھردواج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

جنتر منتر پر احتجاج کےدوران نشو کےوالد سنجے پر حملہ کیا گیا تھا، ویڈیو میں سوتنتر بھردواج نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔

نشو آزاد کے والد پر حملے کا معاملہ گرمایا
نشو آزاد کے والد پر حملے کا معاملہ گرمایا (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2026 at 12:44 PM IST

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نئی دہلی: قومی راجدھانی میں ایک مرتبہ پھر کاکروچ جنتا پارٹی سڑکوں پر اتر گئی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ترجمان سورو داس اور آشوتوش رانکا حامیوں کے ساتھ سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کررہے ہیں۔ سی جے پی سوتنتر بھردواج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بھردواج کی پہچان ہندوتوا اثر و رسوخ رکھنے والے کے طور پر کی جاتی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک طالب علم کے والد پر مبینہ طور پر حملہ کیا تھا۔

سی جے پی کے احتجاج کا اہتمام ایک انٹرویو کے وائرل ہونے کے بعد کیا گیا تھا جس میں بھردواج نے 20 جولائی کو جنتر منتر پر ایک مظاہرے کے دوران سی جے پی کے مظاہرین نشو آزاد کے والد سنجے کمار پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔

سی جے پی نے دہلی پولیس پر بھردواج کے خلاف سخت کارروائی کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے اور سنجے کمار کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران سی جے پی مظاہرین نے دہلی پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔

سی جے پی ترجمان آشوتوش رانکا نے کہا کہ، "جنتر منتر پر احتجاج کے دوران نشو کے والد سنجے پر حملہ کیا گیا، ہم مسلسل انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دہلی کے حالات ایسے ہیں کہ ایک مجرم کھلے عام اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، پھر بھی دہلی پولیس نے مبینہ طور پر بی جے پی کے کہنے پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ہم نشو اور اس کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پولیس سے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔۔"

سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر بات کرتے ہوئے سی جے پی لیڈر سورو داس نے کہا کہ، "یہ مجرم دہلی میں آزادانہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج مجرم کھلے عام دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سی جے پی کے احتجاج کے دوران لوگوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ نوجوان خواتین کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ دہلی پولیس کو اس کا جواب دینا چاہیے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ آج پولیس کا رویہ دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔۔"

تاہم، دہلی پولیس نے ان دعوؤں کو مسترد کر دیا ہے کہ سنجے کی کھوپڑی میں فریکچر ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کے دوران اسے معمولی چوٹیں آئیں، اور اس کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔

امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تھانے کے اردگرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔

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TAGGED:

NISHU AZAD
SWATANTRA BHARDWAJ
COCKROACH JANTA PARTY
نشو آزاد معاملہ
CJP PROTESTS

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