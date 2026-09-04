نشو آزاد کے والد پر حملے کا معاملہ گرمایا، سی جے پی کا دہلی میں احتجاج، ہندوتوا اثر و رسوخ رکھنے والے بھردواج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ
جنتر منتر پر احتجاج کےدوران نشو کےوالد سنجے پر حملہ کیا گیا تھا، ویڈیو میں سوتنتر بھردواج نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
Published : September 4, 2026 at 12:44 PM IST
نئی دہلی: قومی راجدھانی میں ایک مرتبہ پھر کاکروچ جنتا پارٹی سڑکوں پر اتر گئی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے ترجمان سورو داس اور آشوتوش رانکا حامیوں کے ساتھ سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کررہے ہیں۔ سی جے پی سوتنتر بھردواج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بھردواج کی پہچان ہندوتوا اثر و رسوخ رکھنے والے کے طور پر کی جاتی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک طالب علم کے والد پر مبینہ طور پر حملہ کیا تھا۔
سی جے پی کے احتجاج کا اہتمام ایک انٹرویو کے وائرل ہونے کے بعد کیا گیا تھا جس میں بھردواج نے 20 جولائی کو جنتر منتر پر ایک مظاہرے کے دوران سی جے پی کے مظاہرین نشو آزاد کے والد سنجے کمار پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
#WATCH | Chandra Shekhar Aazad, President, Aazad Samaj Party - Kanshi Ram, also arrives at Parliament Street Police Station in New Delhi to support CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka, who are seeking justice for their leader Nishu Azad and her father Sanjay— ANI (@ANI) September 4, 2026
Police and… pic.twitter.com/L8yJe5keAY
سی جے پی نے دہلی پولیس پر بھردواج کے خلاف سخت کارروائی کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے اور سنجے کمار کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران سی جے پی مظاہرین نے دہلی پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔
#WATCH | CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka arrive at Parliament Street Police Station in New Delhi to seek justice for their leader Nishu Azad and her father Sanjay— ANI (@ANI) September 4, 2026
Ashutosh Ranka says, " during a protest at jantar mantar, nishu's father, sanjay, was beaten up. we kept… pic.twitter.com/IJ29ii7f7U
سی جے پی ترجمان آشوتوش رانکا نے کہا کہ، "جنتر منتر پر احتجاج کے دوران نشو کے والد سنجے پر حملہ کیا گیا، ہم مسلسل انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دہلی کے حالات ایسے ہیں کہ ایک مجرم کھلے عام اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، پھر بھی دہلی پولیس نے مبینہ طور پر بی جے پی کے کہنے پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ہم نشو اور اس کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پولیس سے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔۔"
#WATCH | Outside Parliament Street PS, CJP leader Saurav Das says, " why are these criminals roaming openly in delhi? today, criminals are openly claiming that they attacked the people during the cjp protest. they are also threatening girls. delhi police should answer on this. we… pic.twitter.com/GV35SwQg0Z— ANI (@ANI) September 4, 2026
سنسد مارگ پولیس اسٹیشن کے باہر بات کرتے ہوئے سی جے پی لیڈر سورو داس نے کہا کہ، "یہ مجرم دہلی میں آزادانہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج مجرم کھلے عام دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سی جے پی کے احتجاج کے دوران لوگوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ نوجوان خواتین کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ دہلی پولیس کو اس کا جواب دینا چاہیے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ آج پولیس کا رویہ دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔۔"
تاہم، دہلی پولیس نے ان دعوؤں کو مسترد کر دیا ہے کہ سنجے کی کھوپڑی میں فریکچر ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کے دوران اسے معمولی چوٹیں آئیں، اور اس کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔
امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تھانے کے اردگرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔
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