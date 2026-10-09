’مکھی مارنے کے لیے ہتھوڑا نہیں چلایا جا سکتا‘: دہلی میٹرو اور ٹرینوں کی مکمل بندش پر سپریم کورٹ کا سخت ردعمل
عدالت کا اصل سروکار کسی مخصوص مظاہرین سے زیادہ ان لاکھوں عام شہریوں سے ہے جو روزگار کے لئے روزانہ دارالحکومت کا رخ کرتے ہیں۔
Published : October 9, 2026 at 5:31 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے دارالحکومت نئی دہلی میں 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کے مجوزہ مظاہرے کے پیش نظر میٹرو اسٹیشنز کی بندش اور متعدد ٹرینوں کی منسوخی پر مرکزی حکومت کی سخت سرزنش کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ "ایک مکھی کو مارنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔" عدالت نے واضح کیا کہ امن و امان قائم رکھنے کے نام پر میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے لاکھوں عام مسافروں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریا کانت نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا اصل سروکار کسی مخصوص مظاہرین سے زیادہ ان لاکھوں عام شہریوں سے ہے جو گروگرام، گریٹر نوئیڈا، مشرقی دہلی اور جنوبی دہلی سے روزگار کے سلسلے میں روزانہ دارالحکومت کا رخ کرتے ہیں۔ عدالت نے باور کرایاکہ ہر شہری کے پاس ذاتی گاڑی یا سواری کی سہولت میسر نہیں ہوتی اور عوام کی اکثریت پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نوجوان، بزرگ اور ملازمین سبھی سفر کرتے ہیں، شہریوں کو بنیادی سفری سہولیات کی فراہمی ان کا حق ہے۔ انتظامی ضوابط اور مکمل تالہ بندی کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سیکیورٹی اقدامات کا مکمل اختیار ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شہر کا پورا نظام روک کر شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔
یہ سماعت سی پی آئی (ایم) کے جنرل سیکریٹری ایم اے بے بی کی جانب سے دائر کی گئی عرضی پر ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل اور رکن پارلیمنٹ کپل سبل پیش ہوئے۔ کپل سبل نے عدالت کے روبرو دلائل دیتے ہوئے کہاکہ "تمام ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور میٹرو اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ شہری کہیں آ جا نہیں سکتے۔ یہ محض ایک پرامن احتجاج ہے۔ کیا اس طرح پورے ملک کے شہریوں کی نقل و حرکت روک دی جائے گی؟"
مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے گزشتہ جولائی کے دوران سی جے پی کے احتجاج میں ہونے والے پرتشدد واقعات کا حوالہ دیا اور سیکیورٹی خدشات کو بندش کا جواز قرار دیا۔ تاہم، سپریم کورٹ کی برہمی کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے پر حکومت سے دوبارہ مشاورت کریں گے اور ریلوے نیز میٹرو خدمات کے حوالے سے غیر متناسب اقدامات واپس لے کر متوازن اور عملی طریقہ کار اپنایا جائے گا۔
واضح رہے کہ 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر ممکنہ احتجاج اور ہجوم کو روکنے کے لیے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات نافذ کیے گئے تھے۔ دہلی میٹرو کے 57 اسٹیشنز کے داخلی و خارجی دروازے جمعہ کی رات 9 بجے سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور نئی دہلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنز پر آنے والی 61 ٹرینیں جمعہ اور ہفتہ کے دوران منسوخ کر دی گئی تھیں۔
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سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ میٹرو ٹرینوں کو مکمل طور پر بند کرنے کے بجائے ان کے شیڈول میں کمی لائی جا سکتی ہے تاکہ عام شہری بھی متاثر نہ ہوں اور بھیڑ کو بھی منظم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ عدالت نے سڑکوں کی بندش پر بھی ازسرنو جائزہ لینے کا حکم دیا تاکہ بلا تفریق رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے صرف انتہائی حساس مقامات تک ہی محدود بندشیں رکھی جائیں۔