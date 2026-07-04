سی جے پی کا احتجاج: سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کے ساتویں دن طبیعت بگڑ گئی، پانچ کلو سے زیادہ وزن ہوا کم
'کاکروچ جنتا پارٹی' کا احتجاج ہفتہ کو 15ویں دن میں داخل ہو گیا۔ اس دوران سونم وانگچک کا وزن پانچ کلو کم ہو گیا ہے۔
Published : July 4, 2026 at 12:05 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت کے جنتر منتر پر 'کاکروچ جنتا پارٹی' کا احتجاج ہفتہ کو 15ویں دن میں داخل ہو گیا۔ وہیں، تحریک کی حمایت میں سات دنوں سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر بیٹھے سونم وانگچک - جو کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔
تازہ ترین ہیلتھ بلیٹن کے مطابق وانگچک کا پانچ کلو گرام سے زیادہ وزن کم ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کے بلڈ پریشر میں مسلسل کمی اور بلڈ شوگر کی سطح میں کمی کی اطلاع دی ہے۔ ایسے میں ان کی صحت کی قریبی نگرانی کی جا رہی ہے. میڈیکل ٹیم باقاعدگی سے چیک اپ اور ضروری ہیلتھ ٹیسٹ کر رہی ہے۔ ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت ان کے مطالبات پر ٹھوس کارروائی نہیں کرتی۔ اس دوران تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حامی مسلسل جنتر منتر پہنچ رہے ہیں۔
Sonam Sir has lost 5 kg, and his health is deteriorating with each passing day. How much longer will the Prime Minister wait before sacking Dharmendra Pradhan?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 4, 2026
Why is Dharmendra Pradhan so important to PM Modi that, despite the deaths of 20 students, he still refuses to remove… pic.twitter.com/Zf0YdzPh0H
جنتر منتر پر قومی سطح پر یو پی ایس سی کے ہزاروں امیدواروں کو درپیش مسائل کو اٹھانے کی پہل زور پکڑ رہی ہے۔ اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر، تحریک کے منتظمین ہفتہ کو شام سات بجے یو پی ایس سی کے امیدواروں کے ساتھ بات چیت کریں گے، ابھیجیت دیپکے ذاتی طور پر طلباء سے ملاقات کریں گے۔ منتظمین نے نوٹ کیا کہ تحریک شروع ہونے کے بعد سے یو پی ایس سی کے خواہشمندوں کی ایک بڑی تعداد جنتر منتر کا دورہ کر رہی ہے۔ یہاں، طلباء تیاری کے دوران پیش آنے والے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ امتحانی عمل، مالی تناؤ، ذہنی تناؤ اور دیگر مشکلات کے بارے میں بھی کھل کر بات کر رہے ہیں۔ ان مسائل کو محض ذاتی مسائل کے طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں پالیسی سازوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ طلبہ کے ساتھ ایک اوپن ڈبیٹ منعقد کی جا رہی ہے۔
Day 7 of @Wangchuk66’s hunger strike.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 4, 2026
If the Govt doesn’t act fast and take action against Pradhan, it will be responsible if anything happens to Sonam Sir. Despite his rapidly deteriorating health, he has made it clear that he will not end his hunger strike until action is… pic.twitter.com/bIabARXkr4
ہفتہ کو شام سات بجے اوپن ڈبیٹ:
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ یو پی ایس سی کے امیدوار تحریک کے پہلے دن سے ہی مسلسل اپنی شکایات شیئر کر رہے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میں طلباء سے براہ راست بات چیت کرنے کے لیے ہفتہ کو شام سات بجے اولڈ راجندر نگر کا دورہ کروں گا۔ منتظمین کے مطابق، خواہشمند اس مکالمے کے دوران آزادانہ طور پر اپنی تجاویز اور تجربات کا اشتراک کریں گے، جس سے ان کی آواز کو وسیع تر پلیٹ فارم پر بلند کیا جا سکے گا۔
نوجوانوں کی جانب مل رہا ہے زبردست تعاون
مختلف ریاستوں سے طلباء، نوجوان اور سماجی تنظیموں کے نمائندے روزانہ جنتر منتر پر تحریک کی حمایت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ محض کسی ایک تنظیم کی تحریک نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں اور مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے لاکھوں طلبہ کے خدشات کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طلباء میں اس ڈائیلاگ ایونٹ کے حوالے سے جوش و خروش نمایاں ہے۔ منتظمین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جب تک اہم مطالبات کے حوالے سے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے تب تک تحریک پرامن طریقے سے جاری رہے گی۔ آنے والے دنوں میں طلباء، ماہرین تعلیم اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کے ساتھ مزید ڈائیلاگ سیشنز منعقد کیے جائیں گے۔
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