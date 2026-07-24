دہلی میں طلبا پر پیلٹ گن استعمال کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا، سی آر پی ایف نے میڈیا رپورٹس کی جانچ شروع کردی
دو افراد، جن میں ایک احتجاجی اور ایک صحافی شامل ہیں، کو ایسے زخم آئے جنہیں "پیلٹ لگنے جیسے زخم" قرار دیا جارہا ہے۔
Published : July 24, 2026 at 5:15 PM IST
نئی دہلی : دارالحکومت دہلی میں "کاکروچ جنتا پارٹی" (سی جے پی) کی جانب سے 20 جولائی کو نکالے گئے "پارلیمنٹ مارچ" کے دوران احتجاجی طلبا پر مبینہ طور پر پیلٹ گن استعمال کیے جانے کے الزامات نے نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ان الزامات کے بعد مرکزی ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر سامنے آنے والی میڈیا رپورٹس کی جانچ کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے لیے تعینات ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے اہلکاروں نے واقعی پیلٹ فائر کرنے والے ہتھیار استعمال کیے تھے یا نہیں۔
سی آر پی ایف کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ ایک مکمل طور پر آپریشنل معاملہ ہے اور متعلقہ حکام اس کی جانچ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ آیا احتجاج کے دوران پیلٹ گن استعمال کی گئی تھی یا نہیں۔ یہ تنازع اس وقت سامنے آیا جب 20 جولائی کو جنتر منتر اور اس کے اطراف پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔
اطلاعات کے مطابق پولیس کارروائی میں 80 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد پولیس کے طاقت کے استعمال پر شدید سوالات اٹھائے گئے۔ دوسری جانب دہلی پولیس نے ان الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاجی ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے نہ تو پیلٹ گن استعمال کی گئی اور نہ ہی ربڑ پیلٹس کا استعمال ہوا۔ تاہم مختلف اسپتالوں کے ذرائع سے سامنے آنے والی اطلاعات نے اس دعوے پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
رپورٹس کے مطابق کم از کم دو افراد، جن میں ایک احتجاجی اور ایک صحافی شامل ہیں، کو ایسے زخم آئے جنہیں "مبینہ گولی یا پیلٹ لگنے جیسے زخم" قرار دیا گیا، جس کے بعد اس پورے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ زخمی ہونے والوں میں ایک شخص کی شناخت شیخ ارشاد منصوری کے نام سے ہوئی ہے، جو مدھیہ پردیش کے جبل پور ضلع کے رہنے والے ہیں اور گروگرام میں ملازمت کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ پاسپورٹ اور ویزا سے متعلق کام کے لیے دہلی آئے تھے اور بعد میں احتجاج میں شریک ہو گئے۔
شیخ ارشاد کو 20 جولائی کو لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں منگل کی شام ان کی سرجری بھی کی گئی۔ ان کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ پولیس کارروائی کے دوران ان کے چہرے، گردن اور جسم پر 20 سے زائد پیلٹ نما ذرات لگے، جس سے ان کی بینائی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ تاہم اسپتال انتظامیہ نے صرف ان کے علاج اور آپریشن کی تصدیق کی ہے، جبکہ زخموں کی اصل نوعیت یا وجہ پر کوئی سرکاری تبصرہ نہیں کیا۔
ایک اور زخمی صحافی کو، جسے مبینہ طور پر پیلٹ لگنے کا شبہ تھا، دہلی کے صفدر جنگ اسپتال میں علاج فراہم کیا گیا۔ اسی دوران ایک اور احتجاجی، 19 سالہ ساحل لوچب، جو نجف گڑھ کا رہنے والا ہے، اس وقت ایمس ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے۔ اس کی دائیں آنکھ شدید زخمی ہوئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق اسے پہلے لیڈی ہارڈنگ اسپتال لے جایا گیا، تاہم حالت تشویشناک ہونے پر بعد میں ایمس منتقل کیا گیا۔
ساحل کی والدہ جیوتی نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے بیٹے کی زخمی آنکھ کی بینائی بچنے کے امکانات صرف ایک فیصد ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں نے سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہ زخم کس ہتھیار سے لگا۔ اہل خانہ کے مطابق ساحل اوپن لرننگ اسکول کا آخری سال کا طالب علم ہے اور مستقبل میں دہلی پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل بننے کا خواہش مند تھا۔ وہ تعلیمی نظام سے متعلق مطالبات کے حق میں جاری احتجاج میں شریک تھا۔
اس واقعے کے بعد تمام توجہ ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) پر مرکوز ہو گئی ہے، جو سی آر پی ایف کی خصوصی انسداد ہنگامہ یونٹ ہے اور احتجاج کے دوران دہلی پولیس کے ساتھ تعینات تھی۔ آر اے ایف کے پاس ہجوم پر قابو پانے کے لیے مختلف غیر مہلک ہتھیار موجود ہوتے ہیں، جن میں پیلٹ گن، آنسو گیس لانچر، اسٹن گرینیڈ، پلاسٹک لاٹھیاں اور حفاظتی اینٹی رائٹ ساز و سامان شامل ہیں۔
سرکاری ضابطوں کے مطابق آر اے ایف کو صرف اسی وقت ایسے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے جب حالات انتہائی خراب ہو جائیں، کم درجے کے اقدامات ناکام ثابت ہوں اور عوامی امن یا سیکورٹی اہلکاروں کی جان کو فوری خطرہ لاحق ہو۔ ایسے ہتھیاروں کے استعمال کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پی) اور اعلیٰ افسران کی منظوری بھی ضروری ہوتی ہے۔
معاملے نے اس وقت مزید شدت اختیار کر لی جب شیخ ارشاد منصوری کی زخمی حالت کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ان کے ساتھیوں نے الزام لگایا کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہیں پیلٹ نما گولیوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ اسپتال نے علاج اور آپریشن کی تصدیق کی ہے، لیکن اب تک یہ نہیں بتایا کہ زخم کس ہتھیار سے لگے۔
ادھر دہلی پولیس نے ایک مرتبہ پھر تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ پرامن مظاہرین کے خلاف پیلٹ گن استعمال کرنے کی خبریں "مکمل طور پر غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد" ہیں۔ پولیس نے عوام سے غیر مصدقہ معلومات پھیلانے سے گریز کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا کہ افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں اور قانونی ماہرین نے نہتے مظاہرین کے خلاف دھاتی پیلٹس کے مبینہ استعمال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ کے وکیل موہن شیام نے کہا کہ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے دھاتی پیلٹس کا استعمال اقوام متحدہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے طاقت اور آتشیں اسلحے کے استعمال سے متعلق بنیادی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔
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ان کے مطابق عالمی اصولوں کے تحت سیکورٹی فورسز کو صرف ضرورت کے مطابق اور متناسب طاقت استعمال کرنی چاہیے اور ہر ممکن حد تک شہریوں کو نقصان سے بچانا چاہیے۔ فی الحال ایک طرف احتجاجی طلبا اور زخمی افراد پیلٹ گن استعمال کیے جانے کا الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف دہلی پولیس ان الزامات کو مسلسل مسترد کر رہی ہے، جبکہ سی آر پی ایف نے بھی واضح کیا ہے کہ معاملے کی جانچ ابھی جاری ہے۔