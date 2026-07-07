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کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج: آج 18 واں دن، سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال 10ویں دن میں داخل، 7.3 کلو وزن کم

کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج: سماجی کارکن سونم وانگچک کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال 10ویں روز بھی جاری ہے۔

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سونم وانگچک کا 10 دنوں میں 7.3 کلو وزن کم ہوا، ڈاکٹر ان کی نگرانی کر رہے ہیں (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 7, 2026 at 12:33 PM IST

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نئی دہلی: جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا احتجاج منگل کو مسلسل 18ویں دن بھی جاری ہے۔ سماجی کارکن سونم وانگچک کی تحریک کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال 10ویں دن میں داخل ہوگئی۔ مظاہرین مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے مطالبہ پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ دریں اثنا، منگل کی صبح جاری کردہ ہیلتھ اپ ڈیٹ میں سونم وانگچک کا بلڈ پریشر 102/61 اور خون میں گلوکوز 68 تک پہنچ گیا ہے۔ دریں اثنا، گزشتہ 10 دنوں میں ان کا کل 7.3 کلو گرام وزن کم ہوا ہے، جس سے حامیوں اور تحریک میں شامل افراد میں ان کی صحت کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔

10 دنوں میں 7 کلو گرام سے زیادہ وزن کم ہوا

سونم وانگچک گزشتہ 10 دنوں سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ منگل کی صبح جاری ہونے والی میڈیکل اپ ڈیٹ کے مطابق، ان کا بلڈ پریشر 102/61 ریکارڈ کیا گیا، جب کہ ان کے خون میں گلوکوز کی سطح 68 تھی۔ وہ اب تک مجموعی طور پر 7.3 کلو گرام کم کر چکے ہیں۔ احتجاج میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور روزانہ میڈیکل رپورٹس منظر عام پر لائی جا رہی ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ طویل بھوک ہڑتال سے صحت کے خطرات بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سونم وانگچک اپنے مطالبات پر ثابت قدم ہیں۔ ڈاکٹر ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔

جنتر منتر پر 18ویں روز بھی احتجاج جاری

کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کا احتجاج منگل کو 18ویں دن بھی جاری رہا۔ کارکنان اور حامی اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے جنتر منتر پر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے روز ان کی حمایت کے لیے احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات پر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کرتی وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ وہ مرکزی حکومت کے خلاف مسلسل نعرے بازی کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے پرامن دھرنا دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک صرف ایک تنظیم کی نہیں بلکہ تعلیم اور جمہوری حقوق سے متعلق مسائل کی آواز ہے۔

دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ

احتجاج میں شریک مظاہرین مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت تعلیم سے متعلق کئی اہم مسائل کا جواب دینے میں ناکام رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتی اور ان کا احتساب نہیں کرتی۔

کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کیس کی سماعت

دوسری جانب سی جے پی (CJP) کے بانی ابھیجیت دیپک نے اعلان کیا ہے کہ وہ منگل کو دہلی ہائی کورٹ میں تنظیم کے X (سابقہ ​​ٹویٹر) اکاؤنٹ کی معطلی کے سلسلے میں ہونے والی سماعت میں شرکت کریں گے۔ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اس کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ کی معطلی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تحریک سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کسی بھی جمہوری تحریک کے لیے عوام تک پہنچنے کا ایک لازمی ذریعہ ہے۔ اس لیے وہ اکاؤنٹ کی معطلی کے حوالے سے قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔

مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا مظاہرہ

احتجاج کے 18ویں دن اور بھوک ہڑتال کے 10ویں دن تحریک کی سمت اور سونم وانگچک کی صحت کی گہری جانچ کی جا رہی ہے۔ حامی اب اگلے میڈیکل بلیٹن اور دہلی ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جنتر منتر پر مظاہرہ ان کے مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔

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