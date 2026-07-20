کاکروچ جنتا پارٹی کا پارلیمنٹ مارچ: ابھیجیت دیپکے نے بھوک ہڑتال ختم کی، شاستری بھون کے قریب مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال
لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آئے گا، یہ صرف سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ رہ جائے گا۔
Published : July 20, 2026 at 1:57 PM IST
نئی دہلی: دار الحکومت دہلی میں آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے ہی دن سڑکوں اور پارلیمنٹ میں بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی کے آثار دکھائی دیے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے مجوزہ "پارلیمنٹ مارچ" کے اعلان کے باعث سکیورٹی ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ دہلی پولیس نے نئی دہلی ضلع میں سکیورٹی سخت کر دی ہے اور کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے مجوزہ "چلو سنسد" مارچ سے پہلے آئی پی سی کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔
کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) 20 جون سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہے ہیں، نیٹ (NEET) امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور متاثرہ طلباء کے لیے انصاف کے لیے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے بانی ابھیجیت دیپکے کی احتجاجی جگہ پر رات بھر رہنے کی اپیل کے بعد، اتوار کو جنتر منتر پر طلبا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی۔ جنہوں نے پیر کو مجوزہ "پارلیمنٹ مارچ" سے پہلے بینر اٹھائے اور نعرے لگائے۔
#WATCH दिल्ली: जंतर-मंतर पर CJP के विरोध मार्च के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों की RPF कर्मियों से झड़प हुई। भीड़ को काबू करने के लिए RPF कर्मियों और पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया। pic.twitter.com/Uu95kovmfd— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2026
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, " भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। पिछले 10-12 सालों से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। जंतर-मंतर पर एक महीने तक बैठकर आप लोगों ने लोकतंत्र को फिर से ज़िंदा किया… pic.twitter.com/h46f0HI9iD— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2026
پارلیمنٹ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا
اس درمیان ابھیجیت دیپکے نے اعلان کیا، "ہمیں پارلیمنٹ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔" کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی صدر ابھیجیت دیپکے نے کہا، "یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، پچھلے 12-10 سالوں سے اس ملک میں جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنتر منتر پر ایک مہینہ بیٹھ کر آپ نے جمہوریت کو زندہ کر دیا ہے، پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں، جب میں امریکہ میں تھا تو لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آئے گا، یہ صرف سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ رہ جائے گا۔ آج جنتر منتر کی طرف جانے والی چاروں سڑکوں کو دیکھو، پوری بھری نظر آئے گی۔