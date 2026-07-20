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کاکروچ جنتا پارٹی کا پارلیمنٹ مارچ: ابھیجیت دیپکے نے بھوک ہڑتال ختم کی، شاستری بھون کے قریب مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال

لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آئے گا، یہ صرف سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ رہ جائے گا۔

CJP Parliament March updates: Tear Gas, Batons And Chaos As Protesters Clash With Police Near Jantar Mantar Urdu News
سی جے پی کا چلو پارلیمنٹ مارچ آج (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 1:57 PM IST

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نئی دہلی: دار الحکومت دہلی میں آج سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے ہی دن سڑکوں اور پارلیمنٹ میں بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی کے آثار دکھائی دیے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے مجوزہ "پارلیمنٹ مارچ" کے اعلان کے باعث سکیورٹی ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ دہلی پولیس نے نئی دہلی ضلع میں سکیورٹی سخت کر دی ہے اور کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے مجوزہ "چلو سنسد" مارچ سے پہلے آئی پی سی کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔

کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) 20 جون سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہے ہیں، نیٹ (NEET) امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں، تعلیمی نظام میں اصلاحات اور متاثرہ طلباء کے لیے انصاف کے لیے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے بانی ابھیجیت دیپکے کی احتجاجی جگہ پر رات بھر رہنے کی اپیل کے بعد، اتوار کو جنتر منتر پر طلبا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی۔ جنہوں نے پیر کو مجوزہ "پارلیمنٹ مارچ" سے پہلے بینر اٹھائے اور نعرے لگائے۔

پارلیمنٹ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا

اس درمیان ابھیجیت دیپکے نے اعلان کیا، "ہمیں پارلیمنٹ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔" کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی صدر ابھیجیت دیپکے نے کہا، "یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، پچھلے 12-10 سالوں سے اس ملک میں جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنتر منتر پر ایک مہینہ بیٹھ کر آپ نے جمہوریت کو زندہ کر دیا ہے، پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں، جب میں امریکہ میں تھا تو لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آئے گا، یہ صرف سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ رہ جائے گا۔ آج جنتر منتر کی طرف جانے والی چاروں سڑکوں کو دیکھو، پوری بھری نظر آئے گی۔

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